Arvostelussa Astro A10 Gen 2

Pika-arvio

Joskus pieni ja minimalistinen on kauneinta. Logitechin pelaajille suunnattua lisävälinevalikoimaa kasvattava Astro A10 Gen 2 osoittaa langallisina pelikuulokkeina, että aina ei tarvitse rönsyillä jokaiseen mahdolliseen ilmansuuntaan.

Viisi vuotta sitten julkaistu Astro A10 on saanut arvoisensa perillisen. Logitech on muotoillut suosikkikuulokkeet uudelleen, mikä tekee toisen sukupolven mallista tuoreen kokonaisuuden.

Astro A10 Gen 2 tarjoaa laadukkaat pelikuulokkeet edulliseen budjettihintaan. Erityisesti tykästyimme mallin käyttökokemukseen, sillä kevyt ja pehmeä rakenne tekee korvat peittävistä kuulokkeista todella miellyttävän käytettävän. Irrotettava mikrofoni olisi ollut toivottu lisä kokonaisuuteen eikä tilaäänen puuttuminen kerää hurraahuutoja, mutta hinta-laatusuhde on kaikesta huolimatta enemmän kuin kohdillaan.

Hinta ja saatavuus

Alkuperäinen Astro A10 julkaistiin viisi vuotta silloin. Vaikka vuodet ovat vierineet ja kilpailijoita piisaa markkinoilla yllin kyllin, Logitechin budjettimalli on vakiinnuttanut asemansa edullisena ratkaisuna.

Uusi Astro A10 Gen 2 on pätevästä edeltäjästään huolimatta tervetullut lisäys markkinoille. Toisen sukupolven pelikuulokkeet ovat myynnissä useilla suomalaisilla jälleenmyyjillä 59 euron hintaan.

Kuten Logitechin tuotteilla on tapana, myös Astro A10 Gen 2 on saatavissa useassa eri värivaihtoehdossa. Tarjolla ovat muun muassa musta, valkoinen, vihreä, harmaa ja liila.

Muotoilu

Astro A10 Gen tuntuu tukevalta, vaikka se on todella kevyt ja muovinen kokonaisuus. Kuulokkeet painavat vain 240 grammaa, ja kun mukana on sekä pehmustettu sanka että muistivaahdosta valmistetut korvakupit, on ämyreitä todella miellyttävä pitää päässä pidempienkin pelisessioiden ajan.

Mallia ei voi muovisesta ulkonäöstä huolimatta kuvailla minimalistiseksi tai huomaamattomaksi. Kookas muotoilu ei kuitenkaan kerää liiaksi katseita, sillä hillityt värivaihtoehdot tekevät kokonaisuudesta maltillisen.

Hintalappu on vaatinut valmistajalta kompromisseja. Vajaan 60 euron pelikuulokkeilta ei sovi odottaakaan kaikkia huippuominaisuuksia, joita tämän hetken parhaat pelikuulokkeet tarjoavat. Olisimme silti toivoneet mikrofonin olevan irrotettavissa, sillä turha puomi on yksinpelaajilla vain häiriöksi. Jos tämä on kynnyskysymys, kannattaa kenties lisätä budjettiin kymppi tai pari lisää ja hankkia hiukan edistyneempi malli.

Astro A10 Gen 2 ei sisällä lainkaan mykistyspainiketta. Sen sijaan saman lopputuloksen saa tehtyä nostamalla mikrofonia ylöspäin, jolloin suun edestä poistuva mikrofoni sammuttaa puheyhteyden. Tietysti perinteinen ja takuuvarmasti toimiva näppäin mykistämiselle olisi miellyttävämpi ratkaisu, mutta onneksi ominaisuus itsessään on kuitenkin mukana. Aivan kaikkea kun ei tarvitse jakaa peliseurueelle.

Kuten budjettimalleissa on tapana, tälläkin kertaa kuulokepiuha vaatii pitkäkestoisempaa ratkaisua etsiviltä varovaisuutta. Muovinen kaapeli on nimittäin hyvinkin altis taivuttamisen sekä repeämisen kaltaisille vahingoille. Positiivisena puolena on kuitenkin mainittava, että johdon saa irrotettua ja tarpeen tullen vaihdettua.

Äänenlaatu

Astro A10 Gen 2 yllättää äänenlaadullaan. Kuuntelukokemus on miellyttävän tasapainoinen niin musiikkia kuunnellessa kuin Apex Legendsin taistojen keskelläkin. Mikrofonin välittämä puheensorina ei ehkä kerää ylisanoja, mutta juttutuokiot saa onneksi hoidettua ongelmitta.

Malli soveltuu pelikäyttöön hyvin. Kokeilimme stereoääntä Nintendo Switchille keväällä julkaistun Pokémon Legends: Arceusin parissa, jossa dynaamiset kaiutinelementit antavat osviittaa ilmansuunnista. Saatoimme kuulemamme perusteella väistellä uhkaavia vihollisia, kun selustaan hyökkäävän hirviön toimet kaikuivat korvakäytäviimme hyvissä ajoin ennen iskua.

Edistyksellisestä 7.1-äänimaisemasta on silti turha haaveilla. Mikäli tämä on keskeinen tekijä hankintapäätöstä tehdessä, kannattaa katse kääntää esimerkiksi edulliseen Razer Kraken X Lite -malliin. Tosin senkin 7.1-äänimaisema koskee ainoastaan PC-käyttöä, joten konsoleilla on tarve etsiä hiukan kalliimpia malleja.

Astro A10 Gen 2 -pelikuulokkeiden suurin valtti on sen alustatuki. Ämyrit toimivat ongelmitta konsolien sekä tietokoneiden kanssa. Johdollisuus mahdollistaa yhdistämisen esimerkiksi PS5-, Xbox Series X/S- tai Nintendo Switch OLED -konsoliin. Ainoa miinuspuoli koskee PC-käyttöä, jolloin sekä kuulokkeiden että mikrofonin käyttö vaatii erillisen jakajan käyttämistä. Sinänsä tuttujen pinkin ja vihreän kaapelin liittäminen ei ole hankalaa, mutta hiukan vanhanaikaistahan se eittämättä jo on.

Yhteenveto

Logitechin Astro A10 Gen 2 on tervetullut vaihtoehto budjettiratkaisua etsiville. Jos haluat itsellesi pelikuulokkeet käytännössä kaikille mahdollisille alustoille aina konsoleista tietokoneeseen, on tarjolla erittäin käytännöllinen kokonaisuus. Käyttöönotto ei vaadi edes minkäänlaista ajurien tai asennusmedioiden kanssa puuhastelua.

Jos tavoitteena on kuitenkin hankkia mainion äänenlaadun tarjoavat kuulokkeet, kannattaa budjettia kasvattaa muutamalla kympillä. Jo pelkästään 7.1-tuki olisi tehnyt kokonaisuudelle poikaa.

Astro A10 Gen 2 on pienistä puutteistaan huolimatta edullinen ja yllättävän tasavahva vaihtoehto pelikuulokkeita etsiville.

Osta, jos...

Haluat halvat pelikuulokkeet usealle eri alustalle

Astro A10 toimii piuhansa ansiosta sellaisenaan merkittävimmillä konsoleilla sekä tietokoneella. Jos siis etsit kaikkia laitteita tukevaa budjettimallia, on mallin monipuolisuus omiaan.

Arvostat maltillista ulkoasua

Astro A10 jättää räikeät värit sekä kirkkaat LED-valaistukset kilpailijoille. Kyseessä on muotoilultaan yksinkertainen ja hillitty kokonaisuus.

