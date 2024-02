Keskihintainen Nothing Phone 2a vahvistettiin

Nothing on vahvistanut työstävänsä uutta Phone 2a -mallia. Toisin kuin monet ovat toivoneet, kyseessä ei kuitenkaan vaikuta olevan suoranainen huippupuhelin.

Nothingin tuorein video esittelee yhtiön tulevia suunnitelmia. Pätkän merkittävin sisältö koskee perustaja Akis Evangelidisin osuutta, jossa hän vihjailee Nothing Phone 2a -puhelimesta. Samalla mallin nimi vahvistetaan.

Projekti kulkee tällä hetkellä ensimmäisen sukupolven Pokémonista ammentavalla Aerodactyl-nimellä. Toinen perustaja Carl Pei vihjaili X-viestintäpalvelussa nimestä jo viime viikolla, minkä vuoksi osa odotti yhtiön suunnittelevan jonkinlaista Pokémon-yhteistyötä.

🔜 https://t.co/udHKxkwJx6 pic.twitter.com/LtjiznuLU0January 24, 2024 See more

Evangelidis ei mennyt vielä tarkkoihin teknisiin yksityiskohtiin, mutta hänen mukaansa Nothing Phone 2a keskittyy "ydinkäyttäjien tarpeisiin" eli kameraan ja suorituskykyyn. Samalla sen luvataan olevan selkeä päivitys alkuperäiseen Nothing Phone 1 -malliin verrattuna. Yllättäen hän ei kuitenkaan verrannut laitetta Nothing Phone 2 :een, joten kyseessä lienee nimenomaan kahden päämallin välimaastoon sijoittuva vaihtoehto. Tämä viittaisi myös hieman Nothing Phone 2:ta heikompaa suorituskykyä.

Phone 2a lieneekin keskihintainen Android-puhelin eikä niinkään Phone 2:n syrjäyttävä. Tämä täsmäisi X:ssä julkaistuun Roland Quandtin kommenttiin, jonka mukaan Nothing Phone 2a tulisi tarjolle 8+128 Gt- sekä 12+256 Gt -variantteina. Hintalapuksi väitetään alle 400 euroa.

Nothing Phone (2a)8/128GB 12/256GBWhite or BlackSub 400 Euro price for base model.December 28, 2023 See more

Rohkea hinnoittelu voisi auttaa Phone 2a:ta erottumaan alkuvuoden huippumalleista OnePlus 12 ja Samsung Galaxy S24 Ultra , jotka ovat ottaneet käyttöönsä uuden Snapdragon 8 Gen 3 -suorittimen. Nothingin lippulaivamallissa on sen sijaan vuonna 2022 julkaistu Snapdragon 8+ Gen 1 , joten ero on varsin merkittävä.

Emme ole vielä nähneet kuvia Phone 2a:n muotoilusta. Phone 1:n ja Phone 2:n ulkonäkö on kuitenkin pysynyt samankaltaisena, joten yhtiö pidättäytynee perinteissään. Odotammekin näkevämme läpinäkyvän Glyph-valaistuksen myös tulevassa vaihtoehdossa.

Evangelidis puhui esityksessään Nothing-yhteisön kahtiajakautumisesta. Hänen mukaansa noin puolet ovat todellisia tekniikkafaneja, kun taas loput haluavat lähinnä keskeisimmät perusominaisuudet. Tämän perusteella Nothing Phone 2a lienee kohdennettu jälkimmäiselle kohdeyleisölle.

Valmistajayhtiön Joseph Horton vahvisti samaan syssyyn Glyph-kehityspaketin, jonka avulla kehittäjät voivat hyödyntää valaistusratkaisua sovelluksissaan.

Kaikkinensa uuden mallin paljastus tarkoittanee, että myös Nothing tuo tarjolle kärkimallinsa ohessa edullisemman vaihtoehdon.