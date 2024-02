Applen taittuva iPhone edistyy – ilmestymiseen silti pitkä aika

Applen taittuvaa puhelinta on odotettu jo vuosien ajan, ja nyt taittuva iPhone näyttää olevan lähempänä kuin koskaan. The Informationin lähteen mukaan yhtiö valmistautuu ensisijaisesti taittuvan iPad minin julkaisuun, mutta älypuhelinmalli saattaa saapua myyntiin vuonna 2026.

Mallin uskotaan muistuttavan muotoilunsa puolesta markkinoilla jo olevia Galaxy Z Flip 5 - ja Motorola Razr Plus -simpukkapuhelimia. Tällä hetkellä kestävyydessä on huhujen mukaan kuitenkin vielä ongelmia, joten Apple joutuu edelleen jatkamaan työstämistä.

Applen ensimmäinen taitettava laite on huhujen mukaan kooltaan samaa luokkaa kuin Honor Magic V2. (Image credit: Future / Axel Metz)

Lähteen mukaan Applella on kaksi prototyyppiä taitettavasta iPhonesta. Tämä ei tietenkään tarkoita paljoakaan, sillä valmistajilla on tyypillisesti lukuisia hahmotelmia ja testilaitteita tuotteista, jotka eivät koskaan näe päivänvaloa. Nyt suunnitelmien väitetään olevan pidemmälle, ja mallin povataan saapuvan myyntiin kenties vuonna 2026.

On mahdollista, että taitettava iPad mini on kirinyt prioriteettilistalla taittuvan iPhonen edelle. Tämä olisi myös luontevaa, sillä Applen pienempään tilaan.

Hinnan epäillään nousevan uusiin sfääreihin

Taitettavan iPhonen kohdalla on yksi keskeinen kysymys: tarvitaanko sellaista? Mitä sellaista Apple voi tarjota uudenlaisella puhelimella, johon nykyiset iPhonet eivät pysty?

Kaikkien toistaiseksi kuultujen huhujen perusteella on hyvin todennäköistä, että Applen taitettava puhelin on todella kallis ja teknisesti edistynyt. Tämä voi olla ongelma, sillä tällä hetkellä simpukkamallien menekki on kääntynyt alamäkeen .

Valmistajat pyrkivät vastaamaan kysynnän vähäisyyteen hintakilpailulla. Tästä huolimatta hinnoittelu on monille kynnyskysymys, ja erityisesti Samsung Galaxy Z Flip 5 maksaa edelleen reilusti yli tuhat euroa. Vaikka Motorola Razr 40 Ultra on pyrkinyt tarjoamaan huikeamman vaihtoehdon, on senkin hinta Suomessa nelinumeroinen.

Fanit ovat jo hahmotelleet Applen taittuvan puhelimen ulkonäköä. (Image credit: Tech Aesthetics)

Applen tämän hetken paras puhelin iPhone 15 Pro Max maksaa Suomessa vähintään 1 499 euroa, mikä voi antaa osviittaa taittuvan puhelimen hinnasta. Mikäli komponentit ja suorituskyky eivät tavoittele kärkimallin tasoa, hinta lienee silti 1 500 euron hujakoilla.

Jos Apple todella julkaisee uudenlaisella muotoilulla varustetun puhelimensa vuonna 2026, epäilemme hinnan olevan nykyisiä malleja korkeampi. Lisäksi Applen nimeen vannovat ovat historiassa osoittaneet, ettei pyyntihinta monestikaan ole ongelma.

Tyypillisesti voidaan sanoa, että älypuhelimen kehitys kestää noin 18 kuukauden ajan. Jos taittuva iPhone todella nähdään vuonna 2026, olisi sen taival puolisen vuotta tavanomaista pidempi. Tämä ei olisi suuri yllätys, sillä Applen täytyy ratkaista erityisesti muotoiluun liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi suunnitteluvaihe kestänee pidempään kuin ulkoisesti lähes identtisenä pysyvien iPhone-peruspuhelimien kohdalla.