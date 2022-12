Xiaomi 13 -julkistus viivästyi – tekniset tiedot ja kameran kuvat vuotivat silti

Xiaomi 13 ja Xiaomi 13 Pro oli tarkoitus esitellä maailmalle joulukuun ensimmäisenä päivänä, mutta suunnitelmiin tuli viimehetken muutos.

Viivästymiselle ei annettu suoraa syytä, mutta Weibossa (Avaa uuteen ikkunaan) julkaistu viesti pahoittelee asiaa. NotebookCheck (Avaa uuteen ikkunaan) uutisoi viestin sisällön ensimmäisenä:

"Olemme pahoillamme uuden Mi 13 -malliston julkaisun viivästymisestä. Ilmoitamme heti kun uusi julkaisupäivä on vahvistettu. Kiitos ymmärryksestä ja tuesta."

Syyksi epäillään Kiinan ex-presidentti Jiang Zeminin menehtymistä. Kiinan kansantasavallan presidenttinä vuosina 1993–2003 toiminut Zemin kuoli keskiviikkona kunnioitettavassa 96 vuoden iässä.

Se, milloin Xiaomi julkistaa seuraavan puhelinmallistonsa, on toistaiseksi hämärän peitossa. Jos syynä todella on valmistajan kotimaan entisen hallitsijan kuoleman kunnioittaminen, lykkäys tuskin on kovin pitkä. Tällöin Xiaomi 13 -mallisto nähtäneen todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana.

Vaikka virallinen tilaisuus jäi välistä, maailmalle vuoti tietoja tulevista Android-puhelimista. Lisäksi Xiaomin julkaisemat esittelyvideot tekevät todennäköiseksi, ettei julkistustilaisuudessa luultavasti nähdä suuria yllätyksiä.

Sparrow News (Avaa uuteen ikkunaan) uutisoi valmistajan paljastaneen Xiaomi 13 Pron pääkameran hyödyntävän yhden tuuman kennoa. Lisäksi sekä Xiaomi 13 että puhelimen Pro-malli sisältävät 75 mm telelinssiä (3,26x optinen tarkennus), joka hyödyntää hyvin poikkeuksellista "kelluvaa" muotoilua. Yllä oleva teaser-video antaa tarkemman kuvan kokonaisuudesta.

Yhtiö jakoi Weibossa (Avaa uuteen ikkunaan) kameralla napattuja esimerkkikuvia. Nämä potretit voi kurkata alapuolelta.

Image 1 of 2 Xiaomi 13 Pron pääkameralla otettu kuva (Image credit: Xiaomi) Xiaomi 13 Pron telelinssillä otettu kuva (Image credit: Xiaomi)

Lisäksi YouTubeen on vuotanut erillinen video Xiaomi 13 Prota hypistelevästä käyttäjästä. Alla oleva video esittelee puhelimen ulkonäköä ja kameralohkoa, jotka täsmäävät aiemmin julkaistuihin epävirallisiin renderöintikuviin.

Lisäksi videolla tarjotaan esimakua näytöstä, jonka perusteella käytössä on 128 Gt tallennustilaa ja Android 13. Lisäksi tiedämme jo ennalta, että Xiaomi 13 -mallit hyödyntävät Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiriä.

Euroopassa joudutaan odottamaan

Vaikka Xiaomi 13 ja Xiaomi 13 Pro julkistettaisiin vielä vuoden 2022 aikana, puhelimet saapunevat myyntiin aluksi vain Kiinassa. Suomeen ja muihin länsimaihin malleja ei todennäköisesti saada ennen kuin vasta keväällä.

Tämä olisi historiallisesti tuttua. Esimerkiksi Xiaomi 12 esiteltiin Kiinassa joulukuussa 2021, mutta Suomessa mallisto julkaistiin huhtikuussa.

Odottavan aika on siis pitkä, joten sillä välin kannattaa käydä kurkkaamassa markkinoiden tämän hetkisiä parhaita Android-puhelimia.