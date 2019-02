Uusi iPhone 11: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja vuodot

Uusi iPhone 11 julkaistaan mitä todennäköisemmin syyskuussa 2019, mutta huhumylly Applen tulevasta puhelimesta käy kuumana jo tässä vaiheessa. Olemmekin nähneet jo lukuisia huhuja Applen varhaisista testilaitteissta.

Kaikki tähän mennessä kuulemamme huhut viittaisivat merkittävämpään päivitykseen kuin viime vuoden iPhone XS:n kohdalla. Olemme koonneet tälle sivuille kaikki iPhone 11:een liittyvät uutiset.

Näemme tuskin tänäkään vuonna yhtä radikaalia muutosta kuin vuonna 2017 julkaistun iPhone X:n tapauksessa, mutta ainakin puhelimen takakamera näyttäisi saavan täydellisen uudelleenmuokkauksen.

Se on tarpeellinen uudistus, sillä Apple ei ole onnistunut myymään niin monta iPhonea kuin yhtiö oli ennustanut. Seuraavan mallin täytyykin onnistua houkuttelemaan jälleen lisää kuluttaja, jos Apple mielii pysyä kilpailijoidensa mukana.

Päivitys: Olemme saaneet jälleen lisää huhuja iPhone 11:n kolmoiskamerasta. Löydät artikkelistamme tarkempia mallikuvia ja huhuja tulevan iPhonen 10 megapikselin etukamerasta ja 4 000 mAh:n akusta.

Apple on julkaissut iPhonensa jo vuosien ajan samaa kaavaa noudattaen: syyskuun toisen viikon tiistaina tai keskiviikkona. Tänä vuonna päivä asettuu kaikkein todennäköisimmin syyskuun 10. päivälle. Uskomme juuri kyseiseen tiistaihin, sillä sitä seuraava päivä on World Trade Center -iskujen muistopäivä, joka on edelleenkin merkittävä tekijä Yhdysvalloissa.

Näimme viime vuonna kolme eri iPhone-mallia, joten odotamme myös tänä vuonna uutta puhelinkolmikkoa. iPhone 11 saa siis rinnalle todennäköisesti iPhone 11 Maxin ja iPhone 11R:n (nimet voivat toki muuttua).

Mitä uutuusominaisuuksia iPhone 11 siis tuo meille ja onko siinä edelleenkin näyttölovi? Tässä omat ennusteemme Applen seuraavista iPhoneista.

Suoraan asiaan

Mikä? iPhone 11 on Applen seuraava lippulaivapuhelin

iPhone 11 on Applen seuraava lippulaivapuhelin Milloin? Julkaistaan todennäköisesti syyskuun puolessa välissä

Julkaistaan todennäköisesti syyskuun puolessa välissä Mitä se maksaa? Todennäköisesti saman verran kuin iPhone XS

Uusi iPhone 11 saattaa näyttää varsin samalta kuin nykyinen iPhone XS.

Uusi iPhone 11 vuodot ja viimeisimmät uutiset

Olemme nähneet iPhone 11:n havainnekuvia (katso alta) jo kuukausia ennen Applen odotettua julkistustilaisuutta. Tähän mennessä suurimmat muutokset ovat näyttäneet kohdistuneen juuri puhelimen takaosaan.

Kuvat paljastavat kolme kameraa, jotka on upotettu takakuoren yläosan keskelle sijoitettuun kameramoduuliin. Puhelimen takaosa näyttäisi olevan odotusten mukaisesti lasinen, ja etuosa pitäisi yhä iPhone XS:stä tutun näyttöloven. Kyseessä on jo toinen kerta, kun kuulemme vuodon samaisesta muotoilusta, joten siinä saattaa olla jotain perää.

Olemme kuitenkin nähneet myös toisen ehdotuksen uudesta muotoilusta, jossa kameramoduuli on sijoitettu takakuoren vasempaan ylänurkkaan. Se muistuttaisikin merkittävästi enemmän Applen nykyistä muotoilua.

Kuvissa näkyy myös oletettavasti lasinen takakuori sekä iPhone XS:n tavoin järjestetyt painikkeet. Monet vuotajat ovat vakuuttaneet kuvat oikeiksi.

Kuvien lähteen mukaan Apple kehittää jälleen kolme iPhonea, jotka korvaisivat nykyisen iPhone XS:n, iPhone XS Maxin ja iPhone XR:n.

Kumpi muotoiluista siis pitää paikkansa? Yhden lähteen mukaan Apple harkitsee molempia vaihtoehtoja ja testaa vasta niiden prototyyppejä. Saatamme siis nähdä vain toisen niistä, tai toinen saattaa päätyä edullisempaan iPhone XR:n seuraajaan.

Toisen lähteen mukaan vain tämän vuoden kallein iPhone-malli (jota kutsumme iPhone 11 Maxiksi) saisi kolme takakameraa, joten ainakin osa vuotokuvista saattaisi pitää paikkansa.

Samaisen lähteen mukaan kaksi muuta mallia saisivat vain kaksi kameraa ja iPhone XR:n seuraaja pitäytyisi edelleen LCD-näytössä kehittyneemmän OLED:in sijaan.

Olemme itse asiassa kuulleet jo useammasta lähteestä, että iPhone 11 Max olisi tämän vuoden ainoa kolmoiskamerallinen iPhone. Bloombergin mukaan myös iPhone 11 ja 11R saattavat "lopulta saada" kolmoiskameran.

Myös iPhone 11:een suunniteltu laserkäyttöinen 3D-kamera olisi ilmeisesti siirretty vasta iPhone 12:een (tai miksi ikinä Apple päättääkään kutsua vuoden 2020 malliaan). Pitkän aikavälin iPhone-suunnitelmat viittaavat siihen, että Apple panostaisi voimakkaasti laajennettuun todellisuuteen.

Olemme myös kuulleet, että iPhone XI:ssä olisi samankokoinen 5,8-tuumainen näyttö kuin iPhone XS:ssä, mutta sen reunat olisivat pienemmät kuin aiemmin. iPhone ei todennäköisesti tue 5G:tä, mutta siinä olisi yllättäen 4 000 mAh:n akku ja USB-C-liitäntä. Saman lähteen mukaan värivaihtoehdot olisivat tähtiharmaa, kultainen, hopeinen ja sininen.

Toisen lähteen mukaan puhelimessa ei kuitenkaan olisi edelleenkään USB-C-liitäntää, mutta etukamera päivettäisiin nykyisestä 7 megapikselistä 10 megapikseliin ja takakamera saisi 14 ja 10 megapikselin linssit sekä toistaiseksi tuntemattoman kolmannen linssin.

Toisaalta yksi raportti mainitsee Applen siirtyvän käyttämään Sonyn seuraavan sukupolven 3D-kennoja jo seuraavissa malleissa. Se mahdollistaisi muun muassa puhelimen nopeamman avaamisen kasvojentunnistuksella, entistä paremmat muotokuvat ja uudenlaisia käyttösovelluksia 3D-mallinnukselle ja laajennetulle todellisuudelle. Näimme jo äskettäin esimerkin siitä, mihin Sonyn uusi AR-kamera kykenee.

iPhone 11:n näyttölovessa saattaa päivittyä muutakin kuin pelkkä etukamera. Sen näyttöloven odotetaan pienentyvän nykyisestä, kun kameratekniikka ja tarvittavat anturit kehittyvät käyttämään yhä kompaktimpaa tekniikkaa. Applen kamerakomponenttitoimittaja on jo kehittänyt tekniikan, joka mahdollistaa tiettyjen antureiden asentamisen näytön alle.

Meillä ei ole varmuutta siitä, että Apple siirtyisi käyttämään kyseistä tekniikkaa, mutta oletamme valmistajan etsivän kuumeisesti keinoja pienentää näyttöloveaan kilpailijoiden tasolle.

iPhone 11:n on huhuttu tukevan myös iPad Pron kanssa käytettävää uudemman sukupolven Apple Penciliä. Jos huhu pitää paikkansa, uudesta iPhonesta tulisi käytännössä ainoa vakavasti otettava kilpailija tulevalle Samsung Galaxy Note 10:lle.

Apple on myös lanseerannut uuden suorittimen jokaisen iPhonen yhteydessä, joten iPhone 11:ssä tullaan näkemään valmistajan seuraava A13-piirisarja. Analyytikoiden mukaan yhtiö on jo valmistautunut valmistamaan tulevaa suoritintaan.

Olemme kuulleet myös, että iPhone 11 tukisi uusinta Wi-Fi 6 -verkkostandardia, mutta 5G-tekniikka löytäisi tiensä iPhoneihin vasta vuonna 2020.

Uusi iPhone 11: julkaisupäivä

iPhone 11:n julkaisupäivä: 10. syyskuuta 2019 (TechRadarin ennuste)

(TechRadarin ennuste) iPhone 11:n ennakkomyynti: 13. syyskuuta 2019 (TechRadarin ennuste)

(TechRadarin ennuste) iPhone 11:n myyntipäivä: 20. syyskuuta 2019 (TechRadarin ennuste)

Aiempien iPhonejen julkaisupäivät Keskiviikko 12.9.2018: iPhone XS/XS Max/XR Tiistai 12.9.2017: iPhone X/8/8 Plus Keskiviikko 7.9.2016: iPhone 7/7 Plus Keskiviikko 9.9.2015: iPhone 6S/6S Plus Tiistai 9.9.2014: iPhone 6/6 Plus Tiistai 10.9.2013: iPhone 5S/5C Keskiviikko 12.9.2012: iPhone 5 Tiistai 4.10.2011: iPhone 4S Maanantai 7.6.2010: iPhone 4 Maanantai 8.6.2009: iPhone 3GS Maanantai 9.6.2008: iPhone 3G Tiistai 9.1.2007: iPhone

iPhone 11:n julkaisupäivä saattaa olla hieman myöhemmin kuin aiempina vuosina, sillä Berliinissä järjestettävä Euroopan suurin tekniikkatapahtuma IFA 2019 on käynnissä 6.-11.9. Apple saattaa siis teoriassa siirtää oman julkaisunsa vasta seuraavalle viikolle paremman mediahuomion saamiseksi.

Se ei kuitenkaan ole kovin todennäköistä, sillä iPhonen julkaisu on asettunut päällekkäin tapahtuman kanssa jo aiemminkin (vuosina 2014, 2015 ja 2016). Uskommekin, että todennäköisin ehdokas julkaisupäiväksi on edelleenkin syyskuun 10. päivä.

Apple on julkaissut puhelimensa syyskuun toisen viikon tiistaina tai keskiviikkona jo vuodesta 2012 saakka, joten oletamme valmistajan pysyvän samassa aikataulussa myös tänä vuonna. Keskiviikko asettuu kuitenkin syyskuun 11. päivälle, joka on edelleenkin tärkeä muistopäivä WTC-iskun uhreille. iPhone 11:n julkaisupäivä on siis todennäköisimmin tiistaina 10.9.2019.

Jos Apple puolestaan siirtäisi julkaisuaan viikolla, iPhone 11:n julkaisupäivä olisi luultavasti joko 17. tai 18. päivä syyskuuta.

Apple ei tosin olisi julkaissut iPhoneaan niin myöhään sitten vuoden 2011, jolloin se julkaisi iPhone 4S:n lokakuun 4. päivä. Uskomme siis vahvasti, että valmistaja pysyy syyskuun toisen viikon julkaisussa myös vuonna 2019.

iPhone 11:n ennakkotilaus on alkanut yleensä julkaisuviikon perjantaina, joten odotamme tämän vuoden ennakkotilausten aukeavan 13. päivä syyskuuta. Puhelin päätyy myyntiin todennäköisesti vain viikon päästä ennakkotilausten alkamisesta, eli 20. päivä syyskuuta.

Kaikki edellä mainitut päivämäärät ovat kuitenkin vasta omia ennusteitamme, joten ne saattavat muuttua vielä suuntaan tai toiseen.

Uusi iPhone 11: hinta

iPhone 11:n hinta alkaa todennäköisesti 1 179 eurosta

Apple saattaa lanseerata myös täysin uudenlaisen hinnoittelun

Meillä ei ole vielä mitään kunnollista huhua iPhone 11:n hinnasta, mutta yksi asia lienee sanomattakin selvää: se tulee olemaan yksi markkinoiden kalleimmista puhelimista. Odotamme sen maksavan suunnilleen saman verran kuin nykyinen iPhone XS, joten sen hinta asettuisi todennäköisesti noin 1 179 euroon.

Uutisoimme tosin jo aiemmin, ettei Apple jäi varovaisesta myyntiennusteestaan ensimmäistä kertaa lähes 17 vuoteen. On siis mahdollista, että valmistaja tekisi radikaalimman muutoksen hinnoitteluun ja alentaisi puhelintensa hintoja. Me kuitenkin oletamme, että valmistaja haluaa pitää kiinni premium-brändistään ja päätyy todennäköisimmin korkeintaan pitämään puhelinten hinnat ennallaan.

iPhone XR:n seuraaja saattaisi kuitenkin olla aiempaa edullisempi. Suurin osa puhelimeen kohdistuneesta kritiikistä liittyi sen turhan korkeaan hintaan. Jos Apple siis onnistuisi laskemaan iPhone 11R:n hintaa, se saattaisi pehmittää myös suhtautumista iPhone 11:n korkeaan hintalappuun.

Uusi iPhone, iPhone 11 vai iPhone XI?

Millä nimellä Apple sitten oikein kutsuu uutta iPhone 11:tä? Se on melko visainen pulma, sillä valmistajalla on monta eri vaihtoehtoa, joista valita.

Apple vaikuttaa oikeastaan ajaneen itsensä nurkkaan uusimpien iPhonejen nimeämisessä. iPhone XS, XS Max ja XR alkavat olla melko monimutkaisia nimiä valmistajalle, jonka puhelimet on nimetty yleensä yhdellä numerolla ja enintään yhdellä kirjaimella. Miten Apple siis etenee jatkossa?

Vaihtoehtoina on pysyminen roomalaisissa numeroissa, siirtyminen takaisin arabialaisiin numeroihin tai luopua kokonaan kahdesta aiemmasta nimeämislogiikasta. Viimeisimpien huhujen perusteella asiasta ei näytä olevan mitään selkeää konsensusta.

Tällä hetkellä suurin osa käyttäjistä käyttää hakusanaa new iPhone – uusi iPhone, joten se näyttäisi vahvalta vaihtoehdolta. Apple on luopunut mallinumeroista jo Macien, MacBookien, Apple TV:n ja iPadien kohdalla, joten iPhonekin voisi hyvin siirtyä samaan logiikkaan.

Numerot ovat kuitenkin kätevän yksinkertainen tapa erottaa uudet mallit vanhemmista, joten sekä iPhone 11 että iPhone XI vaikuttavat aivan yhtä vahvoilta vaihtoehdoilta. Apple ei kuitenkaan koskaan julkaissut iPhone 9:ää, joten hyppääminen iPhone 8:sta iPhone X:n ja XS:n kautta iPhone 11:een olisi hieman epälooginen valinta.

iPhone XS ja XS Max ovat erinomaisia puhelimia, mutta Applella on vielä kehitettävää.

Uusi iPhone 11: omat toiveemme

iPhone XS ja iPhone XS Max ovat erinomaisia puhelimia, mutta Applella on silti varaa parantaa. Toivomme siis valmistajan keskittyvän erityisesti alle listaamiimme neljään seikkaan.

Me TechRadarilla uskomme, että tekniikkayhteisö on yhtä suurta perhettä, joka auttaa toinen toistaan kehittääkseen mahdollisimman edistyneitä ratkaisuja. Siksi haluammekin laittaa oman lusikkamme soppaan ja kertoa meidän näkemyksemme iPhonen kehityskohteista.

1. Ei enää näyttölovea (tai vähintään aiempaa pienempi sellainen)

Olit sitten mitä mieltä tahansa, näyttölovet olivat viime vuoden tunnistettavin muotoiluilmiö älypuhelimissa. Apple siirtyi oikeastaan kyseiseen muotoilukieleen jo julkaistessaan iPhone X:n syyskuussa 2017. Vaikka Apple oli asiassa suoranainen edelläkävijä, moni kilpailija on jo ehtinyt siirtyä eteenpäin.

Applen näyttölovi erottuu joukosta kokonsa vuoksi, mutta se on myös puhelimen Akilleen kantapää. Suurikokoinen lovi lohkaisee suuren palan käyttökelpoista näyttötilaa, vaikka monet Android-valmistajat ovat lanseeranneet oman pisaramaisen näyttölovensa, joka on käytännössä vain kameran kokoinen. Yhä useampi valmistaja siirtyy myös pelkkään näytön oikeaan tai vasempaan yläkulmaan sijoitettuun hole-punch-kameraan. Sellainen nähtiin itse asiassa jopa budjettiluokan Honor View 20:ssä.

iPhonen ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista pienentää näyttöloveaan kuin monen sen kilpailijan, sillä siihen on sijoitettu myös merkittävä määrä tekniikkaa. Näyttöloven kutistaminen vaatisi siis käytännössä joko Face ID -tekniikasta luopumista tai anturitekniikan kehitystä.

Apple pystyy todennäköisesti sijoittamaan mikrofonin, syvyysanturin ja kaiuttimen muuallekin ja pienentämään siten hieman näyttöloven kokoa. Se olisi ainakin ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Todellinen joukosta erottuminen vaatisi kuitenkin lopullista luopumista näyttölovesta.

Näyttölovi on suuri... Voimme vain kuvitella, kuinka hyvältä iPhone näyttäisi ilman sitä.

2. Uusi muotoilu

iPhone XS:n ja XS Maxin nykyinen muotoilu näyttää erinomaiselta. Puhelimet näyttävät ja tuntuvat vankoilta, laadukkailta ja moderneilta. Mallien design on edelleenkin yksi markkinoiden tyylikkäimmistä, mutta kaipaamme silti jotain uutta.

Apple on käyttänyt tismalleen samaa muotoilua jo kaksi vuotta putkeen, joten sen täytyy uudistaa muotoiluaan, jottei uutta iPhone 11:tä leimata vain näennäiseksi päivitykseksi. Puhelimen ulkomuoto kun on ensimmäinen asia, johon kuluttajat kiinnittävät huomionsa.

Näyttöloven pienentäminen tai siitä luopuminen olisi tärkeä askel kohti modernimpaa muotoilua, mutta Apple voisi mennä vielä sitäkin pidemmälle.

Valmistaja on jo poistanut puhelimistaan kuulokeliitännän ja kotipainikkeen, joten se saattaisi hyvin tehdä saman myös liukusäätimelle, äänenvoimakkuuspainikkeille ja virtanäppäimelle.

Olemme nähneet niihin liittyviä innovatiivisia ratkaisuja jo HTC:ltä ja Googlelta, jotka ovat asentaneet puhelimiinsa paineeseen reagoivat sivut. Jos myös Apple siirtyisi käyttämään kyseistä tekniikkaa, se saattaisi olla lopun alkua painikkeille älypuhelimissa.

3. Parempi akunkesto

Olemme valittaneet samasta asiasta jo vuodesta toiseen, mutta yksi iPhonen suurimmista kompastuskivistä on edelleenkin laitteen keskinkertainen akunkesto.

Nykyinen iPhone XS paransi akunkestoaan hieman iPhone X:stä, mutta se on silti vielä kaukana markkinoiden kärjestä.

Applen on siis aika tarttua vihdoinkin härkää sarvista ja asentaa iPhone 11:een kunnollinen akku. Haluamme puhelimeen akun, joka kestäisi vähintään seuraavan päivän aamuun saakka ilman paniikkia latauspistokkeen löytämisestä.

Akkuteknologia ei ole kehittynyt niin nopeasti, että voisimme realistisesti odottaa sellaista usean päivän akunkestoa, johon totuimme 2000-luvun alkupuolen puhelimissa. Jos iPhone yltäisi kuitenkin kahden päivän akunkestoon, se erottuisi ehdottomasti edukseen lippulaivamarkkinoilla.

4. Pelkkä eSIM-tuki

Uusimmat iPhonet tukevat kahta SIM:iä, mutta vain yhtä fyysistä SIM-korttia. Toinen tuetuista verkoista käyttää eSIM:iä, joka on sisäänrakennettu suoraan puhelimeen.

Fyysisen muoviläpyskän asettaminen puhelimeen tuntuu todella vanhanaikaiselta vuonna 2019, joten olisimme valmiit vaihtamaan perinteiset SIM-kortit modernimpaan eSIM-tekniikkaan jo uudessa iPhone 11:ssä.

Haluaisimme myös helpon pika-asetuksen, joka mahdollistaisi nopean vaihdon kahden eri liittymän välillä. Se olisi käyttökelpoinen ominaisuus esimerkiksi työnumeroa tarvitseville tai paljon matkustaville.

eSIM:iin siirtyminen tarkoittaisi samalla myös SIM-kelkasta luopumista, jolloin puhelimeen vapautuisi lisää käyttökelpoista tilaa uusille ominaisuuksille tai suuremmalle akulle.

Tämä muutos ei tosin riipu pelkästään Applesta, sillä kaikkien maailman suosituimpien operaattoreiden täytyy tukea eSIM-tekniikkaa ennen kuin Apple voi siirtyä siihen. Tällä hetkellä eSIM on kuitenkin vasta harvojen herkkua. Mobiili-innovaatioiden eturintamassa kulkevassa Suomessakin eSIM on saatavilla vielä ainoastaan Telian kautta.

5G:hen siirtymisen myötä myös eSIM-tekniikka tulee entistä ajankohtaisemmaksi ja uskommekin Applen siirtyvän tekniikkaan lähivuosina.