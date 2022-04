Tulevissa Fitbit-laitteissa on mahdollisesti ihmishengen pelastava uusi ominaisuus

Fitbit on saanut hyväksynnän Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA) uuteen algoritmiin, joka pystyy tunnistamaan rytmihäiriön ja siten antamaan käyttäjälle varoituksen mahdollisesti alkavista sydänongelmista.

TechCrunchin (opens in new tab) mukaan hyväksyntää siivitti vuonna 2020 tehty sydäntutkimus (opens in new tab), jossa seurattiin viiden kuukauden ajan 450 000 henkilöä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Fitbitin teknologia pystyi tunnistamaan 98 % yhtä tehokkaasti eteisvärinän kuin varsinainen sydänsähkökäyrä (ECG).

Fitbit Charge 5:ssä ja Fitbit Sensessä on kummassakin sydänsähkökäyrää seuraavat kennot, jotka pystyvät tunnistamaan eteisvärinän. Tämä on tosin mahdollista ainoastaan käynnistämällä toiminto manuaalisesti ja pitämällä sormia laitteen koteloa vasten yhden minuutin ajan.

Sovellus ei pysty diagnosoimaan sydänoireita, mutta jos se tunnistaa mahdollisia vaivoja, laite voi luoda tohtorille annettavan raportin. Monet käyttäjät eivät kuitenkaan käytä toimintoa välttämättä säännöllisesti, minkä lisäksi älylaite tunnistaa mahdolliset epäsäännöllisyydet ainoastaan erikseen käynnistettävän mittauksen aikana.

Uusi algoritmi poistaisi sen sijaan käyttäjän tarpeen aktivoida toiminto itse. Sen sijaan Fitbit tarkistaisi käyttäjän arvot säännöllisesti, noin parin tunnin välein, ilman erillistä komentoa. Mahdollisen rytmihäiriön havaitessaan laite tekisi vielä muutaman ylimääräisen mittauksen ennen kuin ilmoittaisi asiasta käyttäjälle.

Milloin toiminto julkaistaan?

Fitbit näyttää hakeneen FDA:lta hyväksyntää maaliskuussa ja saaneen hyväksynnän nyt. Täten yhtiö on valmis julkaisemaan passiivisella sydänsähkökäyrällä varustetun laitteen ainakin Yhdysvalloissa. Muihin maihin vaaditaan vielä erilliset hyväksynnät ennen kuin laite voidaan tuoda esimerkiksi Suomessa myyntiin. Yhtiö on kuitenkin julkaissut aiemmin laitteita, joiden tietyt ominaisuudet on olleet lukittuja maissa, joissa hyväksyntää ei ole saatu.

Emme usko toimintoa lisättävän kuitenkaan pelkällä firmware-päivityksellä. Vaikka Fitbit Sensessä ja Charge 5:ssä on ECG-kennot, ne eivät ole jatkuvassa kosketuksessa käyttäjän ihoon. Siten emme usko niiden olevan yhteensopivia passiivisen ECG-mittauksen kanssa. Uutta mallia ei välttämättä tarvitse odottaa kuitenkaan kauaa.

Passiivinen sydänsähkökäyrän mittaus saattaa hyvinkin olla jo yksi lisätyistä ominaisuuksista Fitbit Sense 2:ssa, jonka uskomme näkevämme elokuussa 2022.

Aiemmin tässä kuussa Fitbit-sovelluksessa löydettiin maininnat kolmelle uudelle laitteelle. Kaksi näistä (Hera ja Rhea) näyttäisivät olevan neliskanttisilla näytöillä varustettuja laitteita, joissa on sama resoluutio kuin Fitbit Sensessä ja Versa 3:ssa. Kolmas suorakaiteen muotoinen laite (Nyota) muistuttaa puolestaan Fitbit Inspire 2:ta. Kaikki kolme aiempaa mallia julkaistiin samaan aikaan vuonna 2020, joten odotettavasti myös näiden seuraajat ilmestyvät samoihin aikoihin.

Fitbit ei ole kuitenkaan julkistanut vielä virallisesti uusia malleja.