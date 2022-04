Taitettava OnePlus-puhelin vaikuttaa olevan kehityksessä

OnePlus ei ole toistaiseksi pitänyt kiirettä oman taitettavan puhelimen julkaisemisessa. Tuoreen huhun mukaan suunnitelmat ovat kuitenkin jo kovassa vauhdissa. Kehitystyön arvellaan helpottuvan tutun muotoilun avulla.

Pricebaban (opens in new tab) lähteet sekä Yogesh Brar (opens in new tab) kertovat OnePlussan taitettavan puhelimen olevan tällä hetkellä "kehityksessä". Emme toistaiseksi tiedä kuitenkaan hintaa tai julkaisupäivää.

Samalla OnePlussan kerrotaan julkaisevan vuoden 2022 aikana viisi älypuhelinta, mutta mitä ilmeisimmin taitettava malli ei ole yksi näistä. Onkin jopa todennäköistä, että laite ilmestyy aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella.

Samaa näköä

OnePlussan taitettava puhelin pohjautuu arvioiden mukaan Kiinassa myynnissä olevaan Oppo Find N -malliin. Tämä on luonnollista, sillä sekä Oppo että OnePlus ovat osa BBK Electronics -emoyhtiötä.

Oppo ja OnePlus ovat aiemmin vahvistaneet, että yhtiöt aikovat vastaisuudessa työskennellä tiiviimmin yhdessä. Tämän perusteella OnePlussan aikomus voikin olla keino tuoda Oppo Find N myyntiin myös kansainvälisillä markkinoilla.

OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau kertoi vuonna 2020, etteivät taitettavat puhelimet tarjoa "merkittävää etua tai lisäarvoa" tavallisiin malleihin nähden. Mitä ilmeisimmin mielipide on sittemmin muuttunut.

Virallista tietoa saataneen odottaa vielä hyvän aikaa. Mikäli mielessä siis siintää paras taitettava puhelin, kannattaa tutustua erilliseen artikkeliimme tämän hetken ykkösmalleista.

Taitettavia puhelimia pursuaa ovista ja ikkunoista

Huawei ja Samsung olivat ensimmäisiä taitettaviin puhelimiin satsanneita valmistajia. Vaikka Huawei on sittemmin viettänyt tällä saralla hiljaiseloa, etenkin Samsung Galaxy Z Fold 3 ja Samsung Galaxy Z Flip 3 ovat keränneet runsaasti mielenkiintoa.

Flip 3 hyödyntää samaa simpukkarakennetta kuin Motorola Razr. Motorolan arvioidaan tuovan uuden version myyntiin tämän vuoden aikana. Ja mitä ilmeisimmin myös OnePlus on kiinnostunut apajista, sillä yhtiön tiedetään suunnittelevan ohjelmistoa taittuvalle puhelimelle.

Kiinassa valikoima on laajempi kuin länsimaisilla markkinoilla. Oppon lisäksi Xiaomi on tuomassa oman taitettavan puhelimen myyntiin ensi viikolla. Lisäksi Vivon on huhuttu haastavan kilpailijansa lähitulevaisuudessa.

Kun valmistuskustannukset ovat pudonneet ja teknologia kehittynyt, saattavat Google ja Apple olla hyvinkin seuraavat pyrkyrit. Pixel Fold sekä iPhone Fold ovat olleet huhuissa jo useiden vuosien ajan, mutta Google vaikuttaisi olevan lähempänä myyntivalmista tuotetta kuin Apple.