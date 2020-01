Star Wars: Knights of the Old Republicille povataan jatkoa

Star Wars: Knights of the Old Republic -roolipelit ovat saamassa jatkoa, vihjaavat Cinelinx ja GamesRadar.

Lähteiden mukaan vuosina 2003 ja 2004 ilmestyneet teokset saisivat tyystin uuden jatko-osan sen sijaan, että julkaisija EA tyytyisi vain uusimaan alkuperäiset teokset.

Cinelinxin tietojen mukaan tavoitteena on "yhdistää alkuperäisten teosten elementtejä nykyiseen Star Wars -kaanoniin". Mikäli tieto pitää paikkansa, kuulostaa lähestymiskulma enemmän sarjan uudelta alulta kuin uusioversiolta.

Uusioversiotkin olleet puheissa

(Image credit: BioWare)

Vaikka juorupuheet ovat vain huhuja, erityisesti Cinelinx on aiemmin ollut hyvin hajulla kaukaisen galaksin tapahtumista. Tietolähteet osasivat kertoa esimerkiksi Disney Plus -palvelun Obi-Wan-sarjasta jo viime vuonna.

Myös alkuperäisen Knights of the Old Republicin paluu on ollut puheissa. Sivusto kertoi vuonna 2015 uusioversion olleen kehityksessä, mutta sittemmin suunnitelma kuopattiin.

Remaken saapuminen tuntuisi kuitenkin varsin luontevalta askeleelta, sillä Tähtien sota on loppuvuodesta ilmestyneen Star Wars Jedi: Fallen Orderin ansiosta hyvässä nosteessa.

Mikäli Knights of the Old Republic todella tekisi paluun tavalla taikka toisella, vastuutiimi on myös kysymysmerkki. Alkuperäisen teoksen luonut BioWare voisi esimerkiksi palata juurilleen pettymykseksi osoittautuneen Anthemin jälkeen.