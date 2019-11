BioWare saattaa esitellä Dragon Age 4:n ensi kuussa

Anthem floppasi, eikä Mass Effect: Andromedakaan ollut järin suuri menestys, mutta BioWare luottaa edelleen kauan odotettuun Dragon Age 4:ään, josta saatetaan kuulla lisää pian.

Dragon Age -sarja viettää tässä kuussa 10-vuotispäiväänsä, jonka kunniaksi studio on vihjaillut viettävänsä kokonaisen juhlapäivän 4. joulukuuta.

Vihjailevassa twiitissään BioWare sanoi:

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!November 3, 2019