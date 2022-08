Sony aikoo parantaa PS5:n saatavuutta loppuvuodelle

Sony on ilmoittanut pyrkivänsä nostamaan PlayStation 5:n tuotantomääriä parantaakseen konsolin saatavuutta loppuvuoden 2022 juhlasesonkia varten.

Yhtiö kertoi asiasta tuoreimmassa tilivuosikatsauksessa (opens in new tab), josta paljastui samalla ohjelmistomyyntien ja peleihin sitoutuvuuden laskeneen viime vuodesta. Sony kommentoi erityisesti sitoutuvuuden olevan "paljon alhaisemmalla tasolla kuin odotimme aiemman ennusteemme perusteella."

Laskun johdosta yhtiö aikoo "tekevänsä toimenpiteitä käyttäjien sitoutumisen parantamiseksi tilivuoden jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin useita merkittäviä pelejä on tarkoitus julkaista". Yhtiön tärkein tapa parantaa sitoutuvuutta on "nostaa PS5:n saatavuutta ja mainostaa uutta PlayStation Plus -palvelua".

Sony ei aio kuitenkaan muuttaa yhtiön aiempaa ennustetta, jonka mukaan se aikoo myydä 18 miljoonaa yksikköä kuluvan tilivuoden aikana. Yhtiön optimismi perustuu "Shanghain sulusta aiheutuneiden vaikutusten elpymiseen sekä komponenttien saatavuuden merkittävään parannukseen". Sony pysyy toiveikkaana sen suhteen, että yhtiö onnistuu kasvattamaan tuotantoa ja parantamaan toimitusta joulupyhiä varten.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Sony on maininnut kasvattavansa tuotantomääriä tänä vuonna. Kesäkuussa SIE:n Head of Global Sales and Business Operationsin Veronica Rogers kertoi GamesIndustry.bizille (opens in new tab):

"Aiomme kasvattaa merkittävästi PS5:n tuotantoa tänä vuonna ja työskentelemme jatkuvasti tuodaksemme PlayStation 5:n kaikille konsolia haluaville."

PlayStation 5:n saatavuus on ollut heikko konsolin marraskuussa 2020 tapahtuneesta julkaisusta lähtien, eikä tilanne ole tuntuvasti parantunut. Huolimatta saatavuusongelmista PS5:tä on silti myyty maailmalla jo yli 21,7 miljoonaa kappaletta. Yhtiön toimitusongelmat ovat alkaneet jo tosin näkyä, sillä raporttien mukaan Xbox Series -sarjan konsolit ovat ohittaneet tuoreimmissa myyntiluvuissa PS5:n Japanissa. Japani on ollut pitkään ensisijaisesti PlayStation-maa, eikä Xbox-konsolit ole saaneet siellä suurta jalansijaa, mikä tekee uutisesta melko merkittävän.

Kohti valoa

PlayStation 5:n vuosia jatkuneet saatavuuspulat ovat johtuneet niin suuresta kysynnästä, erillisestä komponenttipulasta, pandemiasta kuin trokareista. Tuorein raportti antaakin hivenen valoa heille, jotka etsivät edelleen kuumeisesti omaa konsolia. Uskomme tosin saatavuuden parantuvan asteittain, sen sijaan että saatavuus parantuisi yhdessä yössä.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsinger kommentoi toukokuussa 2022 maailmanlaajuisen siru- ja puolijohdepulan, joka on vaikuttanut myös konsoleiden saatavuuteen, jatkuvan aina vuoteen 2024 asti. Gelsingerin mukaan sirupulan vaikutukset ovat alkaneet näkyä jo siruja valmistavissa tuotantokoneissa.

"Se on yksi syy, jonka vuoksi uskon puolijohdepulan jatkuvan vuoteen 2024 asti aiemman 2023 ennusteen sijaan. Saatavuusongelmat kohdistuvat nyt jo tuotantolaitteisiin, jolloin tehdastuotannon parantaminen on haastavampaa", Gelsinger sanoi.

Tilanne näyttäisi silti paranevan. Sonyn lisäksi myös Valve ilmoitti viime viikolla toimitusketjuongelmien parantumisen vuoksi Steam Deckin tuotannon parantuvan ja yhtiön voivan toimittaa loput laitevaraukset vuoden 2022 loppuun mennessä.