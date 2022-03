PlayStation julkisti virallisesti uudistuneen PlayStation Plus -palvelun – Sonyn vastaus Xbox Game Passille

Sony on julkistanut virallisesti yhtiön uudistetun PlayStation Plus -palvelun, josta on huhuiltu ja spekuloitu jo kuukausien ajan. Yhtiön vastine kilpailevalle Xbox Game Pass -tilauspalvelulle yhdistää nykyisen PlayStation Plussan ja PS Nown yhdeksi kattavammaksi palveluksi, joka tarjoaa tilaajille pääsyn satoihin klassikkopeleihin.

Uudistunut palvelu tunnettiin aiemmin Project Spartacus -projektinimellä, ja sen tarkoitus on päivittää jo 12 vuoden ikään ennättänyt palvelu tuoreemmaksi. Virallisen julkistuksen myötä yhtiö on esitellyt tarkalleen, mitä PS4:n ja PS5:n omistajat voivat odottaa jatkossa PlayStation Plussaksi nimetyltä palvelulta

Alkaen kesäkuusta PlayStation Plus jakaantuu kolmeksi eri tilausvaihtoehdoksi: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ja PlayStation Plus Premium. Essential-paketti koostuu identtisenä nykyisin tarjolla olevan PlayStation Plus -tilauksen kanssa ja tarjoaa kuukausittain tarjottavia pelejä, verkkotoiminnallisuuden ja muita hyötyjä.

Seuraavat tilaustasot lisäävät ylimääräisten pelien ja etujen määrää sekä antaa käyttäjille mahdollisuuden pelata vanhoja PlayStation-klassikkoja pilvipalvelun kautta. Jälkimmäisen kautta pelattavaksi luvataan tarjottavan satoja vanhempia pelejä, mutta yhtiö ei vielä kertonut tarkemmin, mitä pelejä palvelussa nähdään.

PlayStation Plus Essential

Hyödyt:

Tarjoaa samat edut kuin PlayStation Plus -tilaajat saavat nykyään: Kaksi kuukausittain saapuvaa ladattavaa peliä Yksinoikeudella tarjottavia alennuksia Pilvitallennustilaa tallennuksille Moninpelimahdollisuuden

Nykyisille PlayStation Plus -tilaajille ei tule muutoksia.

Hinta:

Eurooppa 8,99 € kuukausi / 24,99 € kolme kuukautta / 59,99 € vuosi



PlayStation Plus Extra

Hyödyt:

Kaikki hyödyt Essential-tilaustasosta

Lisäksi jopa 400 pelin katalogi kaikkein viihdyttävimmistä PS4- ja PS5-peleistä – mukaan lukien PlayStation Studios -tiimien hittipelit ja kolmansien osapuolten valmistamia pelejä. Extra-tason pelit on ladattavissa konsolille pelattavaksi.

Hinta:

Eurooppa 13,99 € kuukausi / 39,99 € kolme kuukautta / 99,99 € vuosi



PlayStation Plus Premium

Hyödyt:

Kaikki hyödyt Essential- ja Extra-tilaustasoista

Lisäksi jopa 340 muuta peliä, joihin lukeutuu: PS3-pelit pilvipalvelun kautta Katalogi rakastettuja klassikoita alkuperäiseltä PlayStationilta, PS2:lta ja PSP:ltä sekä pilvipalvelun että latauksen kautta pelattavaksi

Tarjoaa pilvipelausmahdollisuuden alkuperäisille PlayStation-, PS2-, PSP- ja PS4-peleille niillä markkina-alueilla, joissa PlayStation Now on saatavilla. Käyttäjät voivat pelata pelejä pilvipalvelun kautta PS4:llä, PS5:llä ja PC:llä.

Tämän tilaustason käyttäjät saavat itselleen myös aikarajallisia pelidemoja, jolloin käyttäjät voivat testata pelejä ennen niiden ostoa.

Hinta:

Eurooppa 16,99 € kuukausi / 49,99 € kolme kuukautta / 119,99 vuosi



Alueilla, joissa pilvipelaaminen ei ole vielä mahdollista, tilaukset tuodaan aavistuksen edullisempaan hintaan. Tämä ei koske kuitenkaan Suomea.

Muutoksen myötä myös nykyinen PlayStation Now -palvelu lakkaa olemasta sellaisenaan ja on jatkossa osa PlayStation Plus Premium -tilausta. Palvelun nykyisille tilaajille ei tule lisäkustannuksia.

Tuoreessa blogimerkinnässä Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryan kuvailee palvelua ja kertoo sen saapuvan vaiheittain eri markkina-alueille.

"Kesäkuussa julkaisemme palvelun aluksi joissain Aasian maissa, ja tämän jälkeen se tuodaan Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja muualle maailmaan, jossa PlayStation Plus on tarjolla. Pyrimme tuomaan uuden PlayStation Plus -palvelun suurimpaan osaan nykyisistä tuetuista maista vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä."

Kannattaa huomioida, että jatkossa PlayStation-pelejä voi pelata pilvipalvelun kautta PS5:n ja PS4:n lisäksi myös PC:llä, joten Sonyn tunnettujen hittien pariin pääsee jatkossa myös tietokoneilla.

Haastaako PlayStation Plus jatkossa Xbox Game Passin?

Uusi PlayStation Plus -palvelu tarjoaa selkeästi enemmän sisältä hintaansa nähden kuin nykyinen versio. Etenkin Extra- tai Premium-tilaustason tilaavat saavat käyttöönsä satoja ylimääräisiä pelejä vain pientä kuukausittaista lisämaksua vastaan. Monia tarjolle saapuvia pelejä ei voisi muutoin edes pelata PS4:llä tai PS5:llä, sillä ne eivät tue kunnollista taaksepäin yhteensopivuutta.

Mutta entä uudet pelijulkaisut? Yksi isoimmista syistä tilata Xbox Game Pass -palvelua on pääsy Microsoftin omien studioiden julkaisemiin peleihin heti julkaisupäivänä. GamesIndustrylle antamassaan haastattelussa Ryan on tosin vihjaillut, ettei Sonylla ole aikomusta lähteä vastaavalle tielle:

"Emme lähde sille tielle. Mielestäni jos tekisimme niin, emme voisi investoida omiin studioihimme samalla tavalla ja tämä näkyisi sitten pelien laadussa, joka ei vastaisi sitä, mitä pelaajat meiltä odottavat."

Ryan kuitenkin toteaa, että Sony saattaa pyörtää päätöksen tulevaisuudessa. "En halua lyödä mitään lukkoon tässä vaiheessa. Toistaiseksi puhun ainoastaan lyhyen ajan suunnitelmistamme. Meidän julkaisumallin mukaisesti siinä ei ole järkeä. Mutta asiat muuttuvat nopeasti tällä alalla, kuten me kaikki tiedämme."