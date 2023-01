SkyShowtime: hinta ja ohjelmavalikoima

SkyShowtime lanseerattiin Suomessa 20. syyskuuta 2022. Tuolloin Paramount+:na tunnettu palvelu vaihtoi nimen SkyShowtimeksi ja kasvatti tarjontaansa. Palvelun kuukausimaksu säilyi samana, 6,99 € / kk.

Nimenvaihdoksesta huolimatta kyseessä on käytännössä edelleen sama suoratoistopalvelu, joten sen valikoima koostuu Skyn, NBCUniversalin, Universal Picturesin, Peacockin, Paramount+:n, Showtimen, Paramount Picturesin ja Nickelodeonin alkuperäissisällöstä.

Toisin sanoen yhtiön valikoimiin lukeutuu laaja kirjo alkuperäisiä klassikoita ja uutuuselokuvia, kuten Kummisedät, Top Gun ja South Park. Sen lisäksi yhtiö tuottaa omaa alkuperäissisältöä, kuten Halo ja Yellowstone, palveluun.

Alle olemme koonneet kaiken, minkä tiedämme SkyShowtimesta.

Mikä on SkyShowtime?

SkyShowtime on uusi Pohjoismaissa alkuun julkaistu suoratoistopalvelu, joka tunnettiin täällä aiemmin nimellä Paramount+. Jälkimmäinen on edelleen tarjolla Yhdysvalloissa.

Suomessa SkyShowtime tuli saatavilla 20. syyskuuta 2022. Palvelu on katsottavissa sen oman verkkosivun (Avaa uuteen ikkunaan), AppleTV:n, Android TV- ja Google TV -laitteilla sekä Ruudun ja Telian kautta.

Palvelun tavoitteena on tuoda tarjolla yhtiön laaja kirjo elokuvia ja televisiosarjoja niin vanhoista klassikoista aina alkuperäistuotantoon. Valikoima kattaa hittielokuvia, komedioita, reality-ohjelmia, dokumentteja ja palveluun varta vasten tuotettavia ohjelmia. Yhteensä eri ohjelmia on tarjolla yli 10 000 tunnin edestä.

Pohjoismaiden tarjonta poikkeaa muiden suoratoistopalveluiden lailla jossain määrin lisensointisyistä johtuen muusta maailmasta, mikä näkyy ohjelmatarjonnassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa CBS All Accessissa oleva Star Trek: Picardin kansainväliset levitysoikeudet omistaa Amazon, joten suosittua tieteissarjaa ei nähdä Suomessa palvelussa.

Vastaavasti Pohjoismaissa saadaan omaa yksilöllistä sisältöä, kuten Ib the Dogin, Jippe-koiran oma sarja.

Paramount+-palvelu muuttui myös Suomessa SkyShowtimeksi. (Image credit: Paramount Plus)

SkyShowtimen julkaisupäivä

SkyShowtime julkaistiin Suomessa 20. syyskuuta 2022. Palvelu on saatavilla Ruutu+:n, Apple TV:n ja Telian kautta.

Paramount+ on katsottavissa myös omalta sovellukselta, joka on saatavilla iOS- ja Android-laitteille, Apple TV:seen, Android TV:seen sekä Google TV:seen. Palvelun tarjontaa voi katsoa myös verkko-osoitteesta SkyShowtime.com (Avaa uuteen ikkunaan). Lisäksi palvelu jatkuu Suomessa saatavana Ruudun ja Allenten kautta.

SkyShowtimen hinta

SkyShowtime maksaa 6,99 € / kk, joten se sijoittuu tämänhetkisten suoratoistopalveluiden edullisimpaan kastiin. Palvelusta tarjotaan kaikille lisäksi seitsemän päivän maksuton testijakso.

SkyShowtimen elokuva- ja sarjatarjonta

SkyShowtimen palveluun lukeutuu muun muassa uusi hittielokuva Top Gun: Maverick. (Image credit: Paramount Studios)

Monien muiden suoratoistopalveluiden lailla SkyShowtime julkaisee omia alkuperäissarjoja, jotka täydentävät palvelun vanhempaa elokuva- ja sarjakatalogia.

SkyShowtimen alkuperäistuotantoa edustavat Dexter-draamasarjan uusi tuotantokausi New Blood, Yhdysvaltain presidentin naisista kertova The First Lady sekä samannimiseen pelisarjaan perustuva Halo. Star Trek -fanit saivat hiljattain myös uuden Strange New Worlds -sarjan sekä tieteisklassikosta uudelleensovitetun The Man Who Fell to Earthin. Tulevaisuudessa siintää puolestaan Frasierin odotettu uusi kausi.

Lisensointisyistä johtuen kaikkia elokuvia tai sarjoja ei välttämättä nähdä kuitenkaan Suomessa SkyShowtime-palvelussa, vaikka ne olisivatkin yhtiön tuottamia.

Palvelussa on alettu nähdä myös yhtiön omia tuotantoja, kuten Mark Wahlbergin tähdittämä Infinite sekä Paranormal Activity: Next of Kin, suositun Yellowstone-sarjan esiosa Y: 1883 sekä Yellowjackets. Myös uudehkot elokuvat kuten Top Gun: Maverick ja Sonic the Hedgehog 2 ovat nähtävissä SkyShowtimessa.

Vanhempia tuotantoja edustavat puolestaan Dexter, Ray Donovan, The Affair, Mission Impossible -elokuvasarja, Indiana Jones -elokuvat, Kummisedät ja kaikki South Parkin sekä Frasierin tuotantokaudet. Lisäksi Comedy Centralin puolelta palvelussa nähdään muun muassa The Daily Show, Drunk History sekä Roastit.

Paramount Picturesin elokuvakatalogi on valtava, minkä lisäksi tulossa on odotettuja hittejä. Näiden saapumisesta Suomen palveluun ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty, mutta niitä ei kannata odottaa kuitenkaan palveluun heti teatteriensi-illan yhteydessä.

SkyShowtime-sovellus: millä laitteilla se toimii?

SkyShowtime-sovellus on saatavilla selaimessa, iOS- ja Android-laitteille, Apple TV:seen, Android TV:seen sekä Google TV:seen ja näitä tukeviin laitteisiin.

Eroaako SkyShowtime joukosta?

Suoratoistopalveluiden kohdalla sisältö on tärkeintä. Palvelun omistava Comcastin tunnetaan kuitenkin laadukkaista alkuperäistuotannoista, joskaan näitä ei ole määrällisesti montaakaan. Vuonna 2023 on kuitenkin vaikea innostua jälleen uudesta suoratoistopalvelusta, mutta jos sen ansiosta näemme entistä laadukkaampaa televisioviihdettä, palvelulla on varmasti arvonsa.

Halon, Frasierin uudelleenkäynnistyksen ja Star Trek: Strange New Worldsin kaltaiset suurtuotannot tarkoittavat kuitenkin sitä, että SkyShowtime aiotaan lanseerata todellisena kilpailijana muille suoratoistopalveluille. Jos tuotantoyhtiön uudet teatteriensi-illat, kuten Mission: Impossible 7, saadaan myös suoratoistopalveluun riittävän pienellä viiveellä, suoratoistopalvelusta voi muodostua nopeasti hyvin houkutteleva vaihtoehto uutuuselokuvia etsiville. Kun päälle lisää vielä yhtiön katalogielokuvien laajan valikoiman, on tarjous houkutteleva.

Tällä hetkellä palvelusta saa nähtäväksi jo useita klassikkoelokuvia sekä laatusarjoja. Yhtiön oma alkuperäistuotanto on vasta alkuvaiheissa, mutta on alkanut kasvaa viime vuosina kiitettävästi.