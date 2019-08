Samsung Galaxy Tab S6 julkistettiin virallisesti

Samsungilla on ollut vaikeuksia tuoda markkinoille Applen huipputablettien kaltaista tuotetta, ja iPad Pro -sarja onkin johtanut parhaiden tablettien listaamme pitkään. Nyt Samsung on aikeissa osallistua kamppailuun todenteolla juuri julkistamallaan Galaxy Tab S6:lla.

Korealaisvalmistajan tuorein huipputabletti rakentaa edeltäjänä toimineen Galaxy Tab S4:n päälle, ja kyllä, Samsung hyppäsi yhden numeron yli kokonaan, vaikka markkinoilla on olemassa myös edullisempi Tab S5e.

Samsung Galaxy Tab S6:ssa on 10,5 tuuman Super AMOLED -näyttö, joka takaa korkealaatuisen katselukokemuksen.

Mielenkiintoisena ominaisuuksena tabletti on yksi ensimmäisistä malleista, joka saapuu kahden takakameran kera. Pääkamera on 13 megapikselillä varustettu, jonka rinnalla nähdään ultraleveällä linssillä varustettu 5 megapikselin kamera. Etupuolen kamera on puolestaan 8 megapikseliä.

Tabletin akkuna toimii 7 040 mAh akku, joka tukee nopeaa latausta. Kyseessä on melko kookas akku tabletille, joten uskomme sen kestävän pitkän aikaa ilman latausta.

Laitteen sisuksissa jyllää puolestaan huippulaadukas Snapdragon 855 -suoritin, joka tarjoaa nopean suorituskyvyn pelatessa, elokuvia katsellessa tai työskennellessä.

Tabletillasi

Yksi huomionarvoisimmista ominaisuuksista Galaxy Tab S -sarjoissa on sen S Pen -integraatio, ja Tab S6:ssa kynä tulee myyntipakkauksen mukana. Joten toisin kuin iPadien Apple Pencil, sitä ei tarvitse ostaa erikseen. Laitteessa on lisäksi erillinen kolo, jossa kynää voi säilyttää ja se latautuu langattomasti.

Aiemmista malleista poiketen tabletissa ei ole kuitenkaan enää 3,5 mm kuulokeliitäntää, joten laitteen kanssa täytyy käyttää jatkossa langattomia kuulokkeita.

Samsung Galaxy Tab S6 saapuu myyntiin Yhdysvalloissa 6. syyskuuta, ja ennakkotilaukset käynnistyvät 23. elokuuta. Julkaisupäivä koskee ainoastaan Wi-Fi-mallia, ja LTE-mallit saapuvat myöhemmin vuoden 2019 aikana.

Laite maksaa 649 dollaria, jolla saa 6 gigan RAM-muistilla ja 128 gigan tallennuskapasiteetilla varustetun version. 8- ja 256-gigaisen mallin hintaa ei vielä julkistettu.

Julkaisua ennen näemme todennäköisesti vielä Samsung Galaxy Note 10:n, jonka on määrä ilmestyä 7. elokuuta.