Arvostelussa Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 yrittää viedä Android-tabletit uudelle tasolle PC:n työpöytäkokemusta muistuttavalla 2-in-1-ohjelmistolla. Tuo on asia, jota olemme toivoneet myös iPadeilta, mutta se ei kuitenkaan automaattisesti tee Tab S4:stä parasta tablettia. Laite on ylihintainen, eikä sen kosketusnäyttö toimi sujuvasti Dex-käyttöliittymässä. Monia sovelluksia ei ole myöskään optimisoitu Dex-tilaan.

Samsung Galaxy Tab S4 on paras – ja käytännössä ainoa – PC:n tavoin toimiva tabletti, jota voisi aidosti harkita kotikäyttöön kannettavan tietokoneen tilalle.

Tabletti yrittää kilpailla parhaiden iPadien kanssa toimisto-ohjelmistojen ja työkäytön suhteen, mutta se ei valitettavasti onnistu siinä – ja maksaa silti yhtä paljon Applen laite.

Samsungin tabletissa on iPad Pro 10,5:n tavoin 10,5-tuumainen näyttö, S Pen -kosketuskynä, 64 Gt tallennustilaa ja 4 Gt RAM-muistia. Hintaa tabletille tulee Suomessa 799 euroa (joulukuussa 2018). iPadista poiketen Samsung Tab S4:n mukana tulee S Pen -kosketuskynä (Apple Pencil on kallis ja ostettava erikseen) ja lisää tallennustilaa tuova microSD-korttipaikka.

Tähän mennessä siis kaikki hyvin, Samsung.

Toinen myyntivaltti on sisäänrakennettu Dex-käyttöliittymä, joka pyrkii jäljittelemään PC:n työpöytänäkymää sekä tuo mahdollisuuden käyttää laitetta kakkosnäyttönä esimerkiksi puhelimelle.

Enää ei siis tarvitse ostaa erikseen isoa laitetta, jos haluaa siirtyä kannettavaa muistuttavaan käyttötilaan, jossa on ikkunat, joiden kokoa voi muuttaa, tehtäväpalkki ja toimintokeskus.

Dex tuntuu paljon toivotulta edistykseltä Android-laitteiden 2-in-1 -käyttökokemuksen suhteen, mutta tuo kehitysprosessi on vielä kesken, kun verrataan Windowsin ja Chromebookin kannettaviin.

Kosketusnäyttö ei toimi käyttöliittymässä saumatta, ja erikseen ostettavassa Tab S4:n näppäimistökuoressa ei ole kosketuslevyä. Tuo on asia, jota pidämme isona puutteena, sillä on käytettävä Bluetooth-hiirtä ja omaa näppäimistöä, jos haluaa saada tehtyä kunnolla töitä laitteella.

Hyvä juttu on se, että speksit valehtelevat hieman. Sillä on loppujen lopuksi vain vähän merkitystä, että laitteen vuoden 2017 suoritin on alitehoinen paperilla verrattuna iPadien suorittimiin, jotka yltävät nopeudessa kannettavien tasolle. Enemmän meitä huolestuttaa se, että laitteen on hinta on samaa tasoa kuin iPad Pron.

Jos totta puhutaan, niin speksit ja laitteiston suorituskyky eivät ole meille se tärkein juttu tableteissa. Isompi ongelma on se, että niissä on aina enemmän mobiililaitteita kuin kannettavia muistuttavat, käyttöä rajoittavat sovellukset ja käyttöliittymät. Samsung Dex -käyttöliittymä yrittää vastata tuohon haasteeseen järjestelmällä, jonka avulla voi nopeasti vaihtaa sovelluksesta toiseen kuin kannettavassa tietokoneessa.

Tab S4 esittelee paljon hyviä ideoita, jotka vievät tabletteja oikeaan suuntaan ja kohti monipuolisemman työkäytön mahdollistavaa käyttöliittymää. Se ei kuitenkaan korkeasta hinnasta johtuen tee siitä vielä hyvää vaihtoehtoa Microsoft Surface Gohon tai parhaimpiin Chromebookeihin verrattuna.

Samsung Galaxy Tab S4:n julkaisu ja hinta

Samsung Galaxy Tab S4 tuli Suomessa myyntiin elokuussa 2018. Sen Wi-Fi-versio maksaa 749 euroa ja mobiiliverkossa toimiva malli 799 euroa.

Samsung Dex, Android ja sovellukset

Samsungin paras ja huonoin uusi ominaisuus on Dex-tila, jonka avulla saa siirryttyä Android-tilasta PC:n työpöytänäkymää muistuttavaan käyttöliittymään.

Sovellusten pikakuvakkeet ovat näytön vasemmassa reunassa, Windows-tietokoneista tutulla tavalla. Kun klikkaa sovellusta, aukeaa ikkuna, jota voi suurentaa tai pienentää. Tabletin alareunassa on Windows-tietokoneista niin ikään tuttu tehtäväpalkki, jonka avulla voi siirtyä sovelluksesta toiseen ja muokata erilaisia pika-asetuksia.

Kaiken tämän pitäisi toimia kivasti 10,5-tuumaisella näytöllä, mutta sovellusten ikkunoiden koon muuttaminen ei toimi aina oikealla tavalla, ja välillä meillä oli ongelmia jopa sovellusten sulkemisessa. Käyttöliittymä ei aina tunnista kosketusta, mikä saa joskus jopa oikean yläreunan ruksin painamisen tuntumaan vaikealta.

Dex-tilassa on lähes pakko käyttää S Pen -kynää tai Bluetooth-hiirtä, jos haluaa sen toimivan ihanteellisella tavalla. Tai sitten pitää opetella näppäimistön hankalat pikanäppäimet muuttaakseen ikkunoiden kokoa. Kun on tehnyt sen, huomaa monien sovellusten, kuten Google Docsin, sammuvan sattumanvaraisesti.

Samsungin ydinohjelmisto pelittää kivasti, mutta Google Docsin kaltaisten suosittujen sovellusten pitäisi toimia kaatumatta. Google Docs kaatui 27 kertaa, kun teimme tätä arvostelua Tab S4:stä.

Hangouts Meet -sovellus on pahin rikollinen. Kävimme videoneuvotteluja, joissa olimme sivuttain muihin nähden, kun Tab S4 oli vaakakuvatilassa (landscape mode) ja kiinni näppäimistökuoressa. Tabletin kääntäminen tuntui helpoimmalta ratkaisulta asian korjaamiseksi, mutta sen jälkeen kaikki muut näkyivät sivuttain näytöllä. Ei todellakaan ihanteellinen ohjelmisto työkäyttöön.

Bluetooth-hiiri helpottaa hieman asiaa, mutta se ei ole ihanteellinen matkustaessa tai ahtaassa tilassa. Hiiri toimii sekä Android-tilassa että Dex-käyttöliittymän kanssa.

Dex-tila on ideana mainio, ja tykkäämme netissä surffailusta työpöytänäkymän Chrome-selaimella. Mainitsemamme suunnitteluvirheet tekivät kuitenkin siitä valitettavan puutteellisen kokemuksen työkäytössä.

S Pen ja näppäimistökuori

Tab S4 on itse asiassa kiva kokemus tablettitilassa ja ihan verrattavissa pelkkänä tablettina toimiviin Android-laitteisiin. Kun erikseen hankittu näppäimistökuori tulee käyttöön, alkavat pettymykset käyttökokemuksen suhteen.

Näppäimistö tuntuu ahtaalta, sitä ei ole valaistu ja siinä on turhia näppäimiä. Välilyöntinäppäimen avulla voi vaihtaa näppäimistön kieltä, ja sen kanssa saa myös näppäimistön esille kosketusnäytöllä.

Edellistä lausetta kirjoittaessa painoimme vahingossa näppäimistön näytölle kahdesti. Ja tässä jutussa on paljon lauseita.

Näppäimistökuoren käyttö tarkoittaa uuden näppäimistön käytön opettelemista Androidilla. Se on erilainen kuin Maceissa tai Windows-tietokoneissa. Näppäimistö on hankittava erikseen – on siis maksettava päästäkseen raivostumaan.

Bluetooth-näppäimistön käyttäminen Dex-käyttöliittymän kanssa saa sisäänrakennetun ohjelmiston tuntumaan turhalta. Vaikka hiiri toki auttaa pääsemään eroon kosketusnäytön ongelmista, olisimme mieluummin nähneet kosketuslevyn näppäimistössä.

Laitteen mukana tulee tabletille sopiva S Pen -kosketuskynä, joka on isompi kuin Notessa oleva. Uusi kynä on paremmin pyöristetty ja tuntuu luonnollisemmalta kädessä kuin viimevuotisen Tab S3:n kosketuskynä.

Kynän keskiosassa on pieni metallinen ulkoneva kohta, jonka ansiosta S Pen ei esimerkiksi putoa helposti pöydältä. Samsungin näppäimistöllä on pidike kynälle, eikä sitä tarvitse myöskään ladata erikseen.

Ero on selvä verrattuna Apple Penciliin, joka pitää ladata ja jolle ei ole omaa paikkaa iPadin näppäimistöllä. Se myös lähtee aina pyörimään, kun sen laskee tasaiselle alustalle.

S Pen -kosketuskynä toimii samalla tavalla kuin Samsungin tableteissa ja Note-puhelimissa. Sen kanssa voi piirtää, tehdä muistiinpanoja, kommentoida kuvakaappauksia, kääntää tekstejä ja nyt myös lähettää Live Message -viestejä.

Air Command -pikakomennot eivät valitettavasti toimi Dex-tilassa.