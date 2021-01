Samsung Galaxy SmartTag: hinta, julkaisu ja ominaisuudet

Samsung paljasti torstaina 14. tammikuuta järjestetyssä Unpacked-tapahtumassa uudet Galaxy S21 -puhelimet sekä uuden Galaxy SmartTag -paikantimen. Kyseessä on seurantapalanen, jonka avulla katoavat esineet löytyvät vaivatta.

SmartTagin voi kiinnittää esimerkiksi avaimiin, laukkuun, lompakkoon, takkiin tai vaikkapa lapsen rakkaimpaan leluun. Mikäli se sattuisi hukkumaan, voit etsiä kadonneen tarvikkeen puhelimeen asennettavan Samsung SmartThings Find -sovelluksen avulla.

Tarjolla on myös kattavampi SmartTag Plus. Mallien eroja käydään läpi tässä artikkelissa.

Galaxy SmartTag lyhyesti

Mikä se on? Samsungin kehittämä paikannuslaite

Samsungin kehittämä paikannuslaite Milloin se ilmestyy? Tammikuun 29. päivä, Plus-malli myöhemmin tänä vuonna

Tammikuun 29. päivä, Plus-malli myöhemmin tänä vuonna Paljonko se maksaa? Jokainen paikannin maksaa 29,90 €

Hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy SmartTag saapuu kauppoihin tammikuun 29. päivä 2021 yhdessä Galaxy S21 -puhelinmalliston kanssa. Monipuolisempi SmartTag Plus ilmestyy myöhemmin tänä vuonna, mutta julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu.

Samsung sekä useat jälleenmyyjät tarjoavat Samsung Galaxy S21 -puhelimen ennakkotilaajalle yhden SmartTag-paikantimen kaupanpäälle.

SmartTagien suositushinta Suomessa on 29,90 euroa kappaleelta. Ainakin Yhdysvalloissa myyntiin on tulossa isompia pakkauksia, joissa saa kaksi kappaletta 49,99 dollarilla ja neljä kappaletta 84,99 dollarilla. Mahdollisten pakettien saapuminen Suomeen on kuitenkin vielä epävarmaa.

Ainakin alkuun SmartTagit ovat saatavissa mustana sekä ruskeana. Lisävärejä saapuu myöhemmin, joiden joukossa on tiettävästi ainakin sinivihreä ja pinkki. Samsung esitteli myös erikoisversioita, joihin on voitu ikuistaa Bart Simpsonin kaltaisia populäärikulttuurin hahmoja.

(Image credit: Samsung)

Ominaisuudet

Samsung Galaxy SmartTag on suorakulmion muotoinen muovinen paikannin, jossa on pieni reikä esimerkiksi avaimenperää tai koiran pantaa varten. Sen koko on noin 4 x 4 x 1 senttimetriä. Paikannin on kestävyydeltään IP53-luokiteltu eli roiskevedenkestävä.

Paikannin toimii yhdessä Samsungin SmartThings Find -sovelluksen kanssa. Sen avulla voi puhelimella seurata sijaintitietojen edistymistä. Palvelu on toiminut jo aiemmin puhelimien sekä muiden laitteiden seuraamiseen, ja SmartTag-tuki saapuu julkaisun yhteydessä.

SmartTag-paikannin lähettää Bluetooth-signaalia lähellä oleviin omiin sekä muiden Samsung-laitteisiin. Tämän ansiosta käyttäjää saa suuntaa-antavan tiedon paikantimen sijainnista.

Paikannin toimii pienellä paristolla, jonka luvataan jaksavan kerralla "kuukausia". Samsung korostaa sen toimivan myös ilman verkkoyhteyttä ja kantaman ulkopuolella, sillä paikantimen historialoki antaa osviittaa sijainnista.

SmartTagissa on painike, jolle voi asettaa älykodin komentoja. Sen avulla saa kytkettyä esimerkiksi valot päälle tai käynnistettyä television.

Entäpä sitten SmartTags Plus? Mitä sellaista se tarjoaa, johon perusmalli ei pysty? Ensinnäkin kalliimpi Plus-malli hyödyntää UWB-yhteystukea tilan ja ilmansuuntien seuraamiseen, jolloin paikannin antaa tarkemman tiedon sijainnista. Lisäksi sen etsiminen on helpompaa AR Finderin ansiosta.

SmartTag Plus maksaa Yhdysvalloissa 39,99 dollaria kappaleelta, eli Suomessa hinta sijoittunee 40 euron hujakoille. Hintaa Yhdysvaltojen ulkopuolella ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.