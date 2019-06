Samsung Galaxy Fold 2:sta näyttäisi vuotaneen uusia tietoja

Samsung Galaxy Fold ei ole saapunut vielä edes myyntiin, mutta olemme kuulleet jo huhuja simpukkamallisesti taittuvasta jatkajasta, josta olemme saaneet mahdollisesti nyt lisätietoja.

Korealainen uutissivu ET News julkaisi uusia tietoja sisältävän raportin mallista, jonka olemme nimenneet Samsung Galaxy Fold 2:ksi. Heidän uutisesta ei käy kuitenkaan selväksi, mitä kautta vuotanut tieto on saatu, joten ne kannattaa pitää visusti vielä huhuasteella. ET Newsilla on tosin ollut aiemmin luotettava maine vuotojen suhteen.

Näistä taitettavista puhelimista tiedämme tässä vaiheessa

Tätä mieltä olimme Samsung Galaxy Foldista

Nämä ovat parhaat Android-puhelimet

Raportin mukaan Galaxy Fold 2:ssa on 6,7 tuuman näyttö, joka olisi samaa kokoluokkaa kuin Samsung Galaxy S10 5G -mallissa. Mutta toisin kuin S10 5G:ssä näytön voisi taittaa keskeltä poikittaissuunnassa kahtia säilytystä varten.

Taitettuna päänäyttö jäisi piiloon, mutta huhujen mukaan näkyvälle jäävässä takaosassa olisi erillinen 1 tuuman näyttö, josta näkisi yleisimmät tiedot kuten kellonajan tai soitossa olevan kappaleen.

Alkuperäinen Galaxy Fold taittuu myös sisäänpäin, jolloin näyttö jää piiloon, kun sitä ei käytetä. Julkistettu malli taittuu tosin pystysuunnassa, minkä lisäksi siinä on isompi toissijainen näyttö kuin nyt huhutussa mallissa.

Galaxy Fold 2 kuulostaakin entisaikojen simpukkapuhelimilta, joissa oli kanssa useissa erillinen näyttö perustietoja varten. Tässä tapauksessa kyse olisi kuitenkin kunnollisesta älypuhelimesta.

Tämä vastannee myös jossain määrin julkistamattoman Motorola Razr V4:n muotoilua, joka näyttäisi ottavan mallia Motorolan vanhoista simpukkamalleista.

Milloin näemme ensimmäisen Samsung Galaxy Fold 2:n?

Emme valitettavasti tiedä, milloin alkuperäinen Samsung Galaxy Fold saapuu myyntiin, joten sen jatkajan julkaisupäivä ei ole todennäköisesti yhtiön prioriteettilistan kärjessä.

Galaxy Foldin kestävyysongelmat johtivat mallin julkaisun siirtämiseen useammalla kuukaudella. Viimeisimpien tietojen perusteella Galaxy Fold saatetaan julkaista elokuussa, mutta mitään varmaa tietoa aiheesta ei ole vielä saatu.

ET News väittää, että Galaxy Fold 2 saapuisi markkinoille jo vuoden lopulla, mikä tuntuu vähän turhan nopealta lanseeraukselta Galaxy Foldiin nähden. Uskommekin sen sijaan Galaxy Fold 2:n saapuvan aikaisintaan alkuvuodesta 2020. Se saatetaan julkaista myös Samsung Galaxy S11 -sarjan rinnalla samaan tapaan kuten alkuperäinen Fold esiteltiin Galaxy S10:n julkistuksessa.

Kuulemme todennäköisesti Galaxy Fold 2:sta kuitenkin ennen sitä, sillä taitettavien puhelinmallien ympärillä pyörivät huhut tuntuvat vuotavan kaikkein eniten.