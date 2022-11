PlayStation VR2 julkaistaan helmikuussa

Sony Interactive Entertainment on vahvistanut (Avaa uuteen ikkunaan) julkaisevansa yhtiön seuraavan sukupolven PlayStation VR2:n 22. helmikuuta. Hintaa laitteelle kertyy 599,99 euroa.

Myyntipakkaus sisältää PS VR2 -laitteen, kaksi Sense-ohjainta sekä strereo-kuulokkeet. Kauppoihin tuodaan myös Horizon Call of the Mountain -pelillä varustettu bundle-pakkaus, jonka hinta on 649,99 euroa.

Julkaisupäivänä myyntiin tuodaan myös erikseen ostettava ohjainten lataustelakka, joka maksa 49,99 euroa.

Laitteen ennakkomyynti käynnistyy jo 15. marraskuuta valikoiduilla jälleenmyyjillä.

Sony julkisti samassa yhteydessä 11 uutta VR-peliä (Avaa uuteen ikkunaan), jotka julkaistaan vuoden 2023 aikana. Näihin lukeutuvat The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, Cities VR - Enhanced Edition, Hello Neighbours: Search and Rescue, Pistol Whip VR sekä Jurassic World Aftermath Collection.

Uutta teknologiaa

Sony lupaa PSVR2:lle merkittäviä parannuksia yhtiön nykyiseen VR-laitteeseen. Uudessa mallissa on 4K-resoluutioon yltävät OLED-näytöt, jopa 120 Hz virkistystaajuus ja 110 asteen näkökenttä. Sisältä ulospäin suunnatut liiketunnistimet eivät puolestaan tarvitse ulkoisia kameroita liikkeiden seurantaan, kun taas foveated rendering -teknologia pystyy seuraamaan paremmin silmän liikkeitä.

Langattomista VR-laitteista, kuten Oculus Quest 2:sta, huolimatta PSVR2 on silti edelleen johdollinen ja täytyy kytkeä PS5-konsoliin. Valitettavasti Sonyn uusinta konsolia on edelleen hankala saada kaupoista, mikä rajoittaa osaltaan PSVR2:n myyntiä.

Laite ei jää myöskään julkaisussa täysin vaille tekemistä, sillä PSVR2 saa heti julkaisussa noin 20 uutta peliä pelattavakseen. Näihin lukeutuvat muun muassa odotettu Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution sekä Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition.

Yhtiö on tosin kumonnut aiemmat huhut PSVR2:n taaksepäin yhteensopivuudesta, joten nykyiset PSVR-laitteen omistajat joutuvat säilyttämään vanhan mallinsa pelatakseen omistamiaan pelejä.