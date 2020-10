OnePlus haluaa tehdä jälleen edullisia puhelimia - onko OnePlus Z tulossa?

OnePlus on siitä mielenkiintoinen yhtiö, ettei se ole kaltaistensa Oppon ja Xiaomin lailla luonut useita tuoteperheitä tai laajentunut älypuhelinmarkkinoille. Tähän saattaa olla tulossa kuitenkin muutos.

Fast Companylle antamassaan haastattelussa OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau kertoi yhtiönsä tulevaisuuden suunnitelmista. Weibo julkaisi aiheesta vielä hieman enemmän, kun Lau kertoi syyn, miksi yhtiö on valmis lisäämään "uusia jäseniä" perheeseen.

Historiallisesti OnePlus on maininnut olleensa pieni ja kasvava yritys, minkä takia se on joutunut keskittymään vain muutamiin tuotteisiin ja varomaan levittäytymästä liian laajalle. Siksi yhtiöllä on ollut myös aina vain yksi tuoteperhe. Lau uskoo kuitenkin, että nyt OnePlussalla alkaa olla riittävästi kokemusta, työvoimaa ja teknologista tietämystä alkaa kehittää uusia tuotteita.

Ensimmäiset viitteet tästä saadaan tulevien kuukausien aikana Intiaan kohdistuvalla julkistuksella, joka on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan myös muita markkina-alueita.

Kommentti viittaa todennäköisesti OnePlus Z:aan, joka on yhtiön huhuiltu edullinen älypuhelin ja jonka väitetään saapuvan heinäkuussa. Tämä on yhtiön ensimmäinen askel myydä vielä enemmän puhelimia edulliseen hintaan, mikä johtaa ennen pitkään omaan keskenään liitettävien laitteiden ekosysteemiin. Lau lisäsi haastatteluissaan, että edulliset laitteet "säilyttävät silti OnePlussan standardit".

OnePlussan vetovoima on ollut kuusi vuotta sitten alkaneesta alusta lähtien lippulaivamalleissa, joiden hinnat olivat merkittävästi kilpailijoitaan edullisemmat. Sittemmin hinnat ovat kivunneet hiljalleen yhä kalliimmiksi, ja OnePlus 8 Pro julkaistiin Suomessa 899 € hintaan. Monet yhtiön alkuperäiset fanit pettyivätkin budjettivaihtoehtojen puutteesta.

OnePlus Z onkin siten mahdollisuus tuoda vanhat fanit takaisin leiriin tuomalla markkinoille keskihintainen puhelin, jolla kilpailla OnePlussan aiemman markkinaraon kaapanneita yhtiöitä vastaan.

Monien muiden yritysten tavoin myös OnePlus on aikeissa laajentaa valikoimaansa älypuhelinten ulkopuolelle ja kasvattamaan laitteidensa ekosysteemiä. Saimme tästä ensimakua viime vuonna OnePlus TV -älytelevisiolla, joka on liitettävissä älypuhelimen kanssa. Myös TWS-kuulokkeet ovat tuloillaan.

It probably won’t surprise you that at OnePlus we have big plans for where we want to go in the future. Here's a little glimpse into where we’re headed. https://t.co/L7y33rpTLuMay 27, 2020