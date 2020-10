OnePlus 8 Lite vaikuttaa olevan yhä suunnitelmissa

Tällä viikolla ilmestyneet OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro saapuivat kauppoihin aikataulun mukaisesti koronaviruksen aiheuttamista ongelmista huolimatta. Yksi odotettu malli on kuitenkin joukosta poissa – ainakin toistaiseksi.

Huhuissa jo pitkään vellonut OnePlus 8 Lite ei ole vielä nähnyt päivänvaloa, mutta spekulaatiot laitteen ympärillä jatkavat vellomistaan. Erään huhun mukaan laite tosin saattaisi kulkea nimellä OnePlus Z, mutta tämä on laitteen tavoin yhä vahvistamatta.

Uudesta mallista saatiin lisähuhuja Twitterissä, kun asioista yleensä hyvin perillä OnLeaks kommentoi "kolmannen puhelimen" viivästyneen koronaviruksesta johtuen.

According to my sources, that model was initially planned to be unveiled along with the #OnePlus8 series during yesterday's event but has been postponed (at least to upcoming summer) due to #CoronaVirus situation...April 16, 2020