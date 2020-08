Oculus katoaa kokonaan Facebookin selventäessä palveluitaan

Facebook ilmoitti jo taannoin vaativansa Oculus VR -käyttäjiltä Facebook-tunnuksen, jotta virtuaalilasien verkko-ominaisuuksiin pääsee käsiksi. Muutokset eivät näyttäisi jäävän kuitenkaan tähän. Tuoreimman tiedon mukaan Oculus on siirtymässä kokonaan historiaan.

Yhtiöjätti kertoo yhdistävänsä Oculuksen sekä muut virtuaaliseen todellisuuteen keskittyneet hankintansa uuden Facebook Reality Labs -nimen alle. Siirtyvä kolmikon muodostavat Altered Reality studio, Spark AR sekä Oculus.

Ratkaisulla pyritään vahvistamaan VR-teknologian asemaa osana Facebook-ekosysteemiä.

Asiasta ilmoitettiin Facebookin teknologiablogissa tech.fb. Yhtiö kertoo haluavansa selventää omistamiaan tuotteita. Tämä tarkoittaa Oculus-nimen katoamista kaikkialla, joten muun muassa vuotuinen Oculus Connet -tapahtuma kulkee vastaisuudessa nimellä Facebook Connect.

Excited to share the date for our annual conference, Facebook Connect (formerly Oculus Connect), which will be held virtually on Sept. 16 & free for everyone to attend. Hear more on our vision & the latest innovations from our team & developer community: https://t.co/tlxBJ7W1it pic.twitter.com/TFNWIYjKoGAugust 25, 2020