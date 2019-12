Näin pystyt tarkistamaan iPhonesi akun kapasiteetin

Moni iPhone-käyttäjä on huomannut akkunsa kapasiteetin heikkenevän ajan myötä ja hapuilevansa laturia yhä useammin.

Monelta on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että Apple on tarjonnut käyttäjilleen jo iOS 11.3:sta lähtien betaominaisuuden, jonka avulla voit tarkistaa, miten hyvin akkusi kapasiteetti on säilynyt uuteen verrattuna.

Akun kunto -toiminto kertoo, kuinka paljon akun kapasiteettia on jäljellä uuteen puhelimeen verrattuna. (Image credit: Screenshot)

Betatoimintoon pääsee käsiksi siirtymällä puhelimen asetuksiin, valitsemalla kohdan Akku ja painamalla Akun kunto (beta) -vaihtoehtoa. Enimmäiskapasiteetti kertoo prosenteissa, kuinka suuri akun kapasiteetti on uuteen akkuun verrattuna. Mitä korkeamman prosentin puhelin kertoo, sitä paremmassa kunnossa akkusi on.

Puhelinten akut heikkenevät luonnollisesti iän myötä, joten alentuneesta prosentista ei kannata huolia. Se auttaa kuitenkin arvioimaan esimerkiksi sitä, missä vaiheessa akun vaihto voisi olla ajankohtaista.