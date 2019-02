JP Morgan julkaisee oman kryptovaluutan, joka on taattu pankin varoilla

Vuoden 2018 krytovaluuttabuumi on jo menneen talven lumia, mutta maailman suurimpiin kuuluva yhdysvaltalainen investointipankki JP Morgan julkaisi juuri oman virtuaalivaluuttansa. Valuutan ideana on mahdollistaa reaaliaikaiset rahansiirrot JP Morganin yritysasiakkaiden välillä.

Tapauksesta tekee kiinnostavan se, että JPM Coin on ensimmäinen suuren pankin takaama virtuaalivaluutta. Se toimii samalla lohkoketjutekniikalla kuin kaikki muutkin kryptovaluutat, ja valuuttaa on käytetty jo onnistuneesti pankin ja asiakkaan väliseen rahansiirtoon.

JP Morgan suunnittelee käyttävänsä digitaalista valuuttaa vähentämään riskejä ja mahdollistamaan reaaliaikaiset siirrot asiakkailleen. Suhtautuminen virtuaalivaluuttoihin ei kuitenkaan aina ollut näin positiivista, sillä pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon kritisoi aiemmin julkisesti Bitcoinia.

Pankin perustama JPM Coin ei tule saataville tavallisille yksityisasiakkaille, vaan sitä käytetään vain JP Morganin yritysasiakkaiden välisiin rahansiirtoihin.

JPM Coin

JP Morganin uuden kryptovaluutan käyttäjien täytyy ensin tallettaa perinteistä valuuttaa tilille ja vaihtaa sitten kyseiset rahat JPM Coineiksi. Asiakkaat voivat käyttää valuuttaa rahasiirtoihin pankin omassa Quorum-verkossa. Kun siirrot on suoritettu, JPM Coinit voi vaihtaa takaisin dollareiksi pankin kautta.

Kriitikoiden mukaan JP Morganin virtuaalivaluutta ei kuitenkaan kuulu samaan kategoriaan bitcoinien ja muiden aiempien virtuaalivaluuttojen kanssa. Lohkoketjutekniikan perusidea on täysin hajautettu verkosto, jossa yksikään toimija ei pysty hallita valuuttaa. JPM Coin on oikeastaan sen täydellinen vastakohta, sillä pankilla on täysi valta hallita kaikkia valuutalla tehtyjä rahansiirtoja.

JP Morgan aikoo kuitenkin muuttaa verkkoaan siten, että asiakkaat (kuten suuret pankit) voivat siirtää rahoja itsenäisesti ilman, että JP Morgan näkee rahansiirtoja.

JPM Coinsin käyttäjäksi mielivät joutuvat käymään läpi sääntelyprosessin ja läpäisemään rahanpesutarkistukset varmistaakseen, ettei verkkoa käytetä mihinkään laittomaan toimintaan.

Vain aika näyttää, miten JPM Coin onnistuu houkuttelemaan suuria institutionaalisia asiakkaita kryptovaluutan pariin aiempien kryptovaluuttojen suurten heilahtelujen jälkeen.

