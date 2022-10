iPhone 15 Pro saattaa luopua painikkeista

Apple etsii keinoja päästä eroon iPhone-puhelimien perinteisistä painikkeista, kertoo analyytikko Ming-Chi Kuo.

Vaikka iPhone 14 ja iPhone 14 Pro ovat olleet kaupoissa hädin tuskin kuukauden päiviä, katseet kääntyvät jo kohti seuraavaa iPhone 15 -mallistoa. Kuo kertoo twiitissään (Avaa uuteen ikkunaan) "kahden tehokkaan iPhone 15 -puhelimen" (eli todennäköisesti iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max) luopuvan mekaanisista painikkeista.

Apple hahmottelee niiden tilalle elementtejä, jotka eivät liiku lainkaan. Käytännössä kyseessä olisivat siis käytännössä kosketuksen tunnistavat pinnat. Suunnitelma ei sinänsä ole tuore, sillä iPhone 7:n, iPhone 8:n ja iPhone SE:n (2022) kotipainike on rakennettu samalla tekniikalla.

Kuon mukaan Apple havittelee asian osalta pienimuotoista kompromissia. Käyttäjät tykkäävät saada toiminnasta palautetta, joten esimerkiksi Touch ID -tunnistimessa oleva ominaisuus matkii mekaanisesta painikkeesta syntyvää tuntumaa.

Toistaiseksi kyse on yksinomaan huhusta, joten jäämme odottamaan Tim Cookin vahvistusta esittelytilaisuudessa. Niin ikään se on vielä epävarmaa, onko tuleva puhelinmallisto todella iPhone 15. Apple on jättänyt aiemminkin numeroita välistä, joten näin voi käydä nytkin. Tässä kohtaa kuitenkin uskomme näkevämme iPhone 15 -puhelinmalliston.

Miksi luopua painikkeista?

Applella on syynsä luopua mekaanisista painikkeista. Ensinnäkin tunnistimet eivät kulu ja hajoa yhtä helposti kuin perinteinen painike. Lisäksi käyttäjän kosketuksen tunnistava korvike mahdollistaisi täysin uudenlaisia elekomentoja.

Käytännössä esimerkiksi äänenvoimakkuutta todennäköisesti hallittaisiin tulevaisuudessakin puhelimen sivusta, jossa volyymiä saisi nostettua pyyhkäisemällä ylöspäin. Sen sijaan kovempi kosketus tai tuplakosketus voisivat tehdä jotain aivan muuta.

Joudumme vielä odottamaan mahdollisia muutoksia, mutta painikkeista luopuminen lienee puhelinmarkkinoilla vääjäämätön osa tulevaisuutta. Kuon mukaan Apple ei suinkaan ole ainoa valmistaja, jolla on mielessä samanlainen muutos. Todennäköisesti vastaavaa nähdään pikapuolin myös Android-puhelimien saralla.