Horizon Forbidden West: julkaisupäivä, trailerit ja uutiset

Horizon Forbidden West on yksi vuoden 2022 odotetuimmista pelijulkaisuista PlayStation 5:lle, eikä syystä. Siten helmikuussa 2022 tapahtuvaa julkaisua ei malttaisi odottaa.

Peli julkaistaan PS5:n lisäksi myös PS4:lle, mutta alkujaan sen oli määrä ilmestyä jo vuonna 2021. Kehittäjät ilmoittivat kuitenkin Gamescom 2021:ssä siirtäneensä julkaisupäivän 18. helmikuuta 2022.

Horizon Forbidden West on jatkoa vuonna 2017 julkaistulle laajalti ylistetylle Horizon Zero Dawnille, jonka päähenkilö Aloyn tarinaa jatko-osa jatkaa. Tällä kertaa Aloy matkaa tosin Yhdysvaltain länsirannikolle estääkseen mysteerisen uuden uhan, joka tunnetaan nimellä Red Blight.

Zero Dawnin lailla jatko-osa tarjoaa pelaajille laajan avoimen maailman tutkittavaksi täynnä robotteja, varusteita ja aseita löydettäväksi. Uusiin aktiviteetteihin lukeutuvat vedenalainen tutkiskelu ja liuta uusia työkaluja käytettäväksi. Näkemämme perusteella peli vakuuttaa myös visuaalisella annillaan.

Jos haluat tietää lisää Horizon Forbidden Westista ja katsoa pelin mykistävän upeat trailerit, olemme koonneet kaiken tarvittavan tähän artikkeliin.

Lyhyesti

Mikä se on? Jatko-osa arvostetulle Horizon Zero Dawnille

Jatko-osa arvostetulle Horizon Zero Dawnille Milloin se julkaistaan? 18. helmikuuta 2022

18. helmikuuta 2022 Mille alustoille se julkaistaan? PS5 ja PS4

Julkaisupäivä

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West julkaistaan 18. helmikuuta 2022. Pelin oli alkujaan määrä ilmestyä jo vuoden 2021 aikana, mutta Sony ilmoitti siirtäneensä julkaisun ensi vuoteen Gamescom 2021 -tapahtumassa.

PlayStation Blogissa julkaistussa viestissä pelin ohjaaja Mathijs de Jonge kertoi myöhästymisen syyksi maailmanlaajuisen pandemian. "Ei tule varmaankaan yllätyksenä, että maailmanlaajuisella pandemialla oli merkittävä vaikutus meidän tiimeihin. Olemme joutuneet opettelemaan uuden työnkulun, protokollan sekä selviytymään toisenlaisista haasteista. Samalla olemme huolehtineet tiimin jäsentemme terveydestä ja hyvinvoinnista."

"Vaikka päätös siirtää peli vuodelle 2022 ei ollut missään nimessä helppo, haluaisimme kiittää fanejamme heidän vankkumattomasta tuesta. Tiedämme, kuinka paljon odotatte pääsyänne takaisin Aloyn ja tämän ystävien pariin jatkamaan tarinaa ja tutkimaan uutta ja entistä vaarallisempaa maailmaa. Teidän intohimonne, fanitaiteenne, cosplaynne, virtuaalinen valokuvaus ja videot olleet meidän tiimille kaikki kaikessa."

Hinta ja eri versiot

Horizon Forbidden West saapuu myyntiin useana eri versiona. Edullisin perusversio maksaa Suomessa 79,95 €. Tämän lisäksi myyntiin tulee myös kalliimpi Digital Deluxe Edition, joka sisältää ylimääräisiä pelinsisäisiä bonuksia, sekä keräilypatsaita ja muuta kerättävää sisältävät Collector's- ja Regalla-versiot.

Alkujaan Horizon Forbidden Westin PS4-versioon ei kuulunut ilmaista päivitystä PS5:lle, mutta Sonyn Jim Ryan vahvisti fanien kovan vastareaktion jälkeen yhtiön pyörtäneen päätöksen. PS4-version ostavat voivatkin päivittää pelin PS5-versioon myöhemmin ilmaiseksi.

Samalla Ryan paljasti, että jatkossa kaikki molemmille alustoille saapuvat pelit voi päivittää PS4-versiosta PS5-versioon kymmenen euron kiinteällä lisähinnalla. Näihin peleihin lukeutuvat todennäköisesti tulevat God of War: Ragnarok ja Gran Turismo 7.

Tarkempia lisätietoja eri versioiden väliltä voit lukea Sonyn kotisivuilla julkaistusta virallisesta tiedotteesta.

Horizon Forbidden West -trailerit

Robottitraileri

PlayStation julkaisi joulukuussa 2021 trailerin, joka keskittyy kolmeen uuteen pelissä nähtävään robottiin. Videolla nähdään myös joitain tuttuja tuttavuuksia alkuperäisestä pelistä, mutta pääpaino keskittyy kolmeen uuteen tulokkaaseen: "panssaroituun Rollerbackiin, ketterään Sunwingiin ja happoa sylkevään Slitherfangiin".

The Game Awards 2021:ssä nähtiin uusi traileri Horizon Forbidden Westista, jonka uudet maisemat ja viholliset saivat vuoronsa valokeilassa.

Gamescom 2021:n aikana järjestetyssä Opening Night Live -tapahtumassa paljastettiin Horizon Forbidden Westin julkaisupäivä.

Peliä esiteltiin uudemmin toukokuussa 2021 järjestetyssä State of Play -lähetyksessä. Tuolloin pelistä julkaistiin 14 minuuttia pelikuvaa, josta saatiin parempi kuva tulevan pelin seikkailuista.

Sony ja Guerrilla Games esittelivät Horizon Forbidden Westin ensimmäisen kerran 11. kesäkuuta 2020. Tuolloin trailerilla nähtiin vaihteleva kattaus maisemia ja vihollisia, joita jatko-osassa nähdään.

Samalla traileri paljasti pelin siirtyvän jossain määrin myös veden alle, sillä siihen keskityttiin videolla melko runsaasti.

Tarina ja tapahtumapaikka

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West on suoraa jatkoa Horizon Zero Dawnille ja sijoittuu noin kuusi kuukautta alkuperäisen pelin tapahtumien jälkeen. Juoni seuraa Aloyn matkassa kotikonnuiltaan länteen, jonne tämä saapuu etsimään uusia liittolaisia ja keinoja Red Blightia vastaan. Mysteerinen uusi tauti tuhoaa kaiken luonnollisen tieltään Aloyn matkatessa muun muassa San Franciscossa, Yosemitessa ja muualla. Pelin kerronnasta vastaava Ben McCaw kertoi GamesRadarille "valtaosan pelistä sijoittuvan kiellettyyn länteen".

Pelin ohjaaja Mathijs de Jonge paljasti puolestaan IGN:lle, että Horizon Forbidden Westin kartta on isompi ja täydempi kuin Zero Dawnin. Hänen mukaansa "kartta on hieman isompi, mutta ehdottomasti paljon tiiviimpi. Olemme lisänneet enemmän sisältöä, jotta pelaajilla on entistä enemmän tekemistä kartalla matkustaessa. Olemme tehneet sisällöstä myös mielenkiintoisempia kertomalla niiden kautta mikrotarinoita."

Osa laajemmasta syvyydestä saapuu uuden vedenalaisen mekaniikan kautta. McCaw kertoi "tutkimisen olevan yksi pelin teemoista. Meille ei riittänyt pelkästään vedenalaisen maailman esittely. Halusimme tehdä siitä yhtä kauniin kuin maanpinnalla olevan maailman. Meille ei myöskään riittänyt, että pelaajat pystyivät vain sukeltamaan vedessä. Halusimme luoda sinne asioita, jotka yllättävät ja ovat mielenkiintoisia. Ja mielestämme tätä kautta saamme luotua tarinaa, emmekä malta odottaa, että pelaajat pääsevät kokemaan sen."

PlayStation Blogissa julkaistussa virallisessa tiedotteessa Espen Sognin vetämä Lead Living World Designer -tiimi on keskittynyt luomaan Horizon Forbidden Westin "maailmasta, ja siellä asuvista heimoista, asutuksista ja ihmisistä autenttisia ja eläviä."

Sognin tiimi on työskennellyt yhdessä kerronnasta vastaavan tiimin ja käsikirjoittaja Annie Kitainin kanssa, ja hän kertoo tiimin "käyttäneen paljon aikaa" jokaisen heimon kohdalla. "Tarkkaillaan esimerkiksi Tenakthia, joiden monet uskomukset perustuvat Forbidden Westissa oleviin muinaisiin raunioihin. Ja muista heimoista poiketen he ovat jakautuneet kolmeen eri klaaniin. Heidän yhteiseen historiaan, vakaumuksiin ja riitoihin – kaikki nämä ovat tärkeitä kehittääksemme hahmoja, joita Aloy kohtaa matkansa aikana."

"Kilpailullinen ja taistelupainotteinen" Tenakth muistuttaa sekä eroaa pelin muista heimoista, mikä näkyy myös pelin muussa maailmassa "yksityiskohtien, animaatioiden ja käyttäytymismallien kautta. Heidän asutusalueilla tenakthit työskentelevät ja valmistautuvat sotaan. He ovat usein nuorempia, sillä heidän täytyy olla kyvykkäitä sotureita. Heidän tukikohtanaan toimii muinainen raunio, josta he ovat ottaneet omakseen muinaisia eleitä, joita he eivät välttämättä aivan täysin ymmärrä – kuten käyttäen sotilastervehdystä tavallisena tervehdyksenä."

"Living World -tiimi on tehnyt mahtavaa jälkeä ja on huikeaa nähdä sen valmistautumista", Kitain sanoo. "Jokainen heimo alkoi muutamien ideoiden voimin, joiden pohjalta loihdittiin sen jälkeen mahtavat asutusalueet. Utarut olivat esimerkiksi ideoitu alkuun agraariseksi yhteiskunnaksi, joka on yhteydessä ympäröivän luonnon kanssa. Kun heimo on lopulta luotu peliin ja Living World -tiimi on tehnyt taikansa, pelaaja voi kävellä heimon pelloilla, olla tekemisissä heidän kanssaan ja vakuuttua tiimimme jäljestä. Nyt he tuntuvat aidoilta."



Luodakseen entisestään autenttisempaa tunnelmaa samaisessa viestissä kerrotaan jokaisen NPC-hahmon olevan osa "crowd system"-järjestelmää, jonka sisälle voidaan luoda sääntöjä. Tämän avulla Guerrilla pystyy "luomaan uniikkeja ihmisiä, jotka käyttäytyvät yksilöinä maailman sisällä".

Aloy tutkii heimojen asutuksia läpi pelin, minkä lisäksi hän tarvitsee heitä "pitääkseen hänet ja hänen varusteet kunnossa".

Guerrillan vanhempi suunnittelija Steven Lumpkin kertoo tiimin "halunneen Forbidden Westin kylien ja kaupunkien tuntuvan eletyltä, eläviltä ja hyödyllisiltä." Sen vuoksi "jokainen maailmassa olevasta asutuksesta löytyy mahdollisuuksia seikkailuun. Ne ovat täynnä kauppiaita ja kaupustelijoita: paikkaajia, jotka myyvät Aloylle voimakkaita ja kauniita uusia asusteita sirpaleita ja koneenosia vastaan; metsästäjiä, jotka tarjoavat uusia aseita; kasvisparantajia näiden voimakkaine puteleineen; ja kokkeja, joiden mehevistä aterioista Aloy saa parannuksia."

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Pelattavuus

Guerrilla hyödyntää Horizon Forbidden Westin syvällisempää ja isompaa maailmaa tarjoamalla pelaajille entistä vapaamman mahdollisuuden liikkua. Pelin järjestelmäsuunnittelija David McMullen kertoo PlayStation Blogissa, että "Aloy voi kiivetä vapaasti ja laajalti kivikkoisella alueella; yhä useamman robotin voi kesyttää ratsastettavaksi; heittokoukku avaa uudenlaisia ja ketteriä tapoja matkata pystysuorasti; uiminen avaa kokonaan uuden maailman tutkittavaksi; ja liitäminen Shieldwingin avulla tarjoaa upean tavan ihailla Horizon Forbidden Westin kaunista maailmaa – sekä tarjoaa nopean tavan päästä alas korkeuksista!"

Pelaajille myönnettävä vapaus ulottuu lisäksi taisteluun. Taisteluvastaava Dennis Zopfin mukaan "pelaajien vapaus oli yksi tärkeimmistä fokuksista miettiessämme ratkaisuja taistelumekaniikkaan. Hyödynsimme tätä niin lähitaistelussa, aseissa, asusteissa, kyvyissä kuin uusissa mekaniikoissa. Halusimme antaa pelaajille enemmän työkaluja, syvyyttä ja mahdollisuuksia pelata."

Tämä tarkoittaa sitä, että Aloy saa käyttöönsä entistä enemmän aseita ja kykyjä. McCaw kertoi Aloylla olevan "valtava valikoima aseita" käytössään ja taistelun itsessään keskittyvän taktikointiin ja valintaan. Lisäksi pelaajat voivat päivittää ja vahvistaa aseitaan, joka toteutuu työskentelypisteiden kautta. Nämä "avaavat uusia kykyjä, modeja, perkejä, ja tarjoavat laajemman kustomointi-, vastustuskyky- ja kykymahdollisuuden pelaajille!"

Päivityspuoli laajentaa pelin roolipeli- ja toimintamekaniikkoja, joista de Jonge kertoi GamesRadarille tarkemmin. Hänen mukaansa lisäykset on tehty "halusta tehdä aseista viihdyttävämpiä ja pelaajalle henkilökohtaisempia. Investoimalla niihin aikaa ja resursseja sekä päivittämällä niitä pelaaja kokee käyttäneensä niihin aikaa tehdäkseen niistä parempia, sen sijaan että parannukset saisi suoraan vihollisilta. Pelaajien täytyy taistella tiettyjä robotteja vastaan tai kerätä tiettyjä resursseja voidakseen päivittää aseita. Joten kehityslooppi on paljon integroidumpi peliin ja sen maailmaan."

Uusien työkalujen osalta tiedämme entuudestaan jo muutamia: Pullcaster, Shieldwing ja Diving Mask. Kaikkien näiden on Guerrillan mukaan tarkoitus tehdä Aloysta "ketterämpi niin paikkoja tutkiessa kuin taistellessa". Pullcaster on esimerkiksi heittokoukku, jolla Aloy voi nopeuttaa matkaamista sekä manipuloida, liikuttaa tai jopa tuhota tiettyjä esineitä ympäristössä. Shieldwing tarjoaa hahmolle puolestaan "turvallisen tavan laskeutua korkeuksista (tai yllättää viholliset ylhäältäpäin)".

Zero Dawnista tuttu kykypuu on lisäksi "uudistettu täysin ja siihen on tuotu uusia kykyjä", jotta peliin saataisiin lisää syvyyttä. Game Informerille antamassaan haastattelussa ohjaaja Mathijs de Jonge kertoi pelaajien voivan päivittää Aloyn kykyjä tukemaan parhaiten näiden omaa pelityyliä.

Uuden kykypuun lisäksi pelissä on myös uusi Valor Surge -järjestelmä, joita on pelissä yhteensä kaksitoista. "Jokainen näistä edustaa ja vahvistaa yhtä tiettyä pelityyliä pelissä", ja ne on avattavissa ja päivitettävissä kykypuun kautta. Pelaajat voivat lisäksi valita, mikä Valor Surge -kyky on käytössä kunakin hetkenä.

Valor Surge -liikettä varten pelaajien täytyy tosin ensin täyttää ruudun alalaidassa oleva mittari täyteen, mikä onnistuu "pelaamalla teknisesti", kuten ampumalla vihollisia päähän tai poistamalla roboteista eri komponentteja. Nämä antavat pelaajalle teknisen taistelun kokemuspisteitä, joka on kokonaan oma pistejärjestelmänsä Valor Surge -kykyjen parantamiseksi.

Yksi Valor Surge -kyky esiteltiin State of Play -trailerissa, jossa esiteltiin 360 Blast. Toinen, Radial Blast, nähtiin puolestaan PlayStation Blogissa, ja sen avulla voi kaataa isompia vastustajia maihin.

Kuulemamme perusteella kaikki kyvyt tulevat käyttöön, jotta Aloy pärjää uusien haasteiden parissa. Viholliset osaavat tekijöiden mukaan nimittäin jahdata Aloyta uusin tavoin, minkä lisäksi ihmisvastustajat voivat taistella Aloyta vastaan yhdessä robottien kanssa tai niitä vastaan. Olemme nähneet videoilla myös joidenkin vihollisten ratsastavan roboteilla.

(Image credit: Sony)

PS5-parannukset

Horizon Forbidden West julkaistaan sekä PS5:lle että PS4:lle, mutta PS5-pelaajat pääsevät nauttimaan joistain tehokkaamman konsolin tuomista parannuksista.

HardwareZonelle antamassaan haastattelussa Guerrilla Games vahvisti Horizon Forbidden Westin PS5-version sisältävän joko 60 ruudun kuvataajuuden Performance-tilan tai 4K-resoluutiolla varustetun 30 ruudun kuvataajuuden Quality-tilan. Toukokuussa 2021 esitelty video nähtiin nimenomaan Quality-kuvatilaa käyttäen. Performance-tilan tarkkaa resoluutiota ei ole vielä paljastettu, mutta uskomme pelin hyödyntävän muissakin peleissä käytössä olevaa dynaamista resoluutiota.

Game Informerille antamassaan haastattelussa ohjaaja Mathijs de Jonge kertoi konsolin tehojan vuoksi "PlayStation 5:n tarjoavan paljon enemmän mahdollisuuksia [kuin PS4]. Visuaalisesti voimme lisätä paljon enemmän yksityiskohtia. Grafiikan osalta vedenalaisten kohtausten renderöinti on erityinen PlayStation 5:llä, ja siinä on enemmän yksityiskohtia ja järjestelmiä, kuten paremmat aallot."

Sen lisäksi "Aloyhin kohdistuva valaistus on PlayStation 5:llä paljon yksityiskohtaisempi", jota varten kehittäjät ovat käyttäneet "erityistä elokuvakäyttöön tarkoitettua valaisujärjestelmää, jota on hyödynnetty PlayStation 4:llä ainoastaan välivideoissa. PlayStation 5:n tarjoaman lisäsuorituskyvyn myötä järjestelmää on voitu käyttää kaikkialla, joten Aloy näyttää aina upealta huolimatta siitä, missä hän on pelissä."

PS5-pelaajat pääsevät nauttimaan lisäksi DualSensen adaptiivisista liipaisimista ja haptisesta palautteesta, jonka de Jonge lupaa "tekevän aseiden tuntumasta entistä yksilöllisemmän ja nautinnollisemman."

Pelin järjestelmävastaava David McMullen paljasti PlayStation Blogissa, että DualSense-ominaisuudet "ovat vahvasti läsnä meidän mekaniikoissa. Se tuntuu niin laatikoita työntäessä, Pullcaster-heittokoukkua heittäessä kuin liipaisimien eritasoisissa vastustuksissa."

Näitä hyödynnetään myös paljon hienovaraisemmin keinoin luodakseen "ylimääräisiä käsinkosketeltavia ulottuvuuksia", kuten esimerkiksi "heinän tunne ihoa vasten, kun pelaaja hiiviskelee ruohikossa, tai adaptiivisen liipaisimen vastus jousipyssyä vetäessä. Hyödynnämme myös vastuksen puutetta silloin, kun aseissa ei ole enää ammuksia."

PS4:n omistajien ei kannata kuitenkaan huolestua pelattavuuden suhteen. de Jongen mukaan "iso osa kehityksestä on tehty PlayStation 4:llä, ja myös monet pelitestit on tehty PS4:llä. Joten olemme pitäneet huolen siitä, että tuon konsolin omistajat pääsevät nauttimaan loistavasta kokemuksesta ja että peli näyttää silläkin upealta."

Uutiset ja huhut

Olemme keränneet alapuolelle kaikki Horizon Forbidden Westia käsittelevät uutiset ja huhut:

Käyttää ideoita, joita ensimmäisessä pelissä ei voinut toteuttaa

Guerrilla Games on paljastanut käyttäneensä Horizon Forbidden Westissa ideoita, joita tekijät eivät voineet toteuttaa alkuperäisessä pelissä. Marraskuussa julkaistussa PlayStation Blog -merkinnässä robottien suunnittelija Blake Politeski sanoi tekijöiden "voineen tutkia uusia alueita Horizonin maailmassa. Oli mielenkiintoista päästä miettimään, millaisia robotteja voisi elää erilaisissa ekologisissa ympäristöissä, miten he käyttäytyisivät toistensa, ympäristön ja ihmisten kanssa. Robotit ovat oikeastaan maailman huolehtijoita, joten se, miten he suoriutuvat rooleistaan ja pelaajat voivat niitä hyödyntää, on ollut aina mielenkiintoinen asia suunniteltavaksi.

"Horizon Zero Dawning kehityksen aikana meillä oli tukuttain ideoita – emmekä tietenkään voineet mahduttaa näitä kaikkia ensimmäiseen peliin, mutta Horizon Forbidden Westin myötä voimme yhdistää joitain näitä mielenkiintoisia ideoita tavoilla, jotka eivät olleet aiemmin mahdollista!"

Tämä näkyy muun muassa uusissa roboteissa ja näiden käyttäytymismalleissa, joita Aloy voi käyttää hyväkseen. Esimerkiksi Sunwing latautuu auringon voimalla, jolloin tämä jää hetkellisesti haavoittuvaiseksi.

"Aloylla on useita erilaisia aseita ja ammustyyppejä käytettävänä, ja näitä kaikkia tarvitaan päihittääkseen erilaiset robotit!" taidevastaava Maxim Fleury hehkuttaa. "Emme halua pilata mitään etukäteen, mutta useat eri robotit voi kukistaa monin eri tavoin. Olemme pyrkineet vihjailemaan tästä otusten suunnittelun osalta, ja lisänneet tekstuureja tehdäkseen näiden heikoista ja interaktiivisista kohdista entistä selkeämpiä. Pelaajien täytyykin tutkia huolella jokaista robottia löytääkseen eri keinoja näiden kukistamiseksi."

Blake lisää: "Horizon Forbidden Westissä olevat robotit ovat ketterämpiä lähes jokaisella kuviteltavissa olevalla tavalla – ne hyppivät, uivat ja kiipeävät pintoja pitkin... Tämän vuoksi Aloyn täytyy pysyä näiden mukana, joten olemme tuoneet peliin uusia liikkumiseen liittyviä mekaniikkoja. Olemme keskittyneet samalla enemmän Aloyn kykyyn tutkia ympäristöä ja suunnitella etukäteen hyökkäystään, sekä tietenkin pakenemaan paikalta, jos tilanne ei sujukaan odotetusti."

Resonator Blast -kyky

Odotamme erityisesti pääsevämme käyttämään Aloyn uutta Resonator Blast -kykyä. Tätä esiteltiin tarkemmin alempana olevassa blogimerkinnässä, jossa sen kerrottiin olevan yhdistelmä lähi- ja kaukotaistelua.

Toisin sanoen Aloy voi kerätä energiaa hyökkäämällä keihäällä, mikä kannustaa pelaajia hyödyntämään lähitaistelua entisestään Horizon Forbidden Westissä. Lisäksi lähitaistelu on monissa tapauksissa jopa suotavaa.

Kun energiapalkki on täynnä, Aloy voi ampua vihollisiin näihin tarttuvan ammuksen, joka räjähtää valtavan vahingon kera, kun niihin ampuu vielä erikseen jousipyssyllä.

Voimakkaampi Aloy, ja voimakkaammat robotit

6. joulukuuta 2021 julkaistussa PlayStation Blog -viestissä Guerrilla kertoi hieman tarkemmin taisteluun ja tekoälyyn tehdyistä parannuksista.

"Halusimme vihollisten tuntuvan aidommilta parantamalla niiden sulavuutta ja liikkeen jatkuvuutta, kuten tekemällä vihollisista (ja näiden liittolaisista) paljon kyvykkäämpiä kulkemaan haastavan maaston läpi", pelin tekoälysuunnittelusta vastaava Arjen Beij kertoo.

"Horizon Zero Dawnin tekoäly tuki jo hieman dynaamisia maastonvaihteluita, mutta halusimme viedä tämän pidemmälle lisäämällä siihen hyppy- ja kiipeilymahdollisuudet. Kun pelaajat pelaavat peliä, he huomaavat tekoälyn etsivän oikoreittejä, kun aiemmin ne kiersivät hieman kömpelösti kauempaa."

Mutta parannukset eivät koske ainoastaan robotteja, vaan sama monipuolisuus on tuotu myös ihmisvihollisiin.

"Luotamme luettaviin siluetteihin sekä käytösmalleihin, jotka pelaajan on helppo tunnistaa", pelianimaatio-ohjaaja Richard Oud kertoo. "Joten voit ennustaa ja reagoida vihollisen liikkeeseen. Olemme myös luoneet näille liikkeille ajoitusikkunoita, jotta pelaaja löytää oikean hetken lyödä, suojautua tai paeta. Lisäksi ne lisäävät hahmoihin omaa persoonallisuutta animoinnin kautta."

GAIA-podcast

Guerrilla Games on julkaissut ennen pelin virallista julkaisua oman spoilereilla kuorrutetun podcast-ohjelman, joka "sukeltaa syvälle Horizonin maailmaan". Sarjan ensimmäinen jakso keskittyy pelin päähenkilö Aloyhin ja sarjan ensimmäiseen osaan, Horizon Zero Dawniin.

Introducing GAIA Cast! From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe. Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEGNovember 22, 2021 See more

Peach fuzz confirmed

27. syyskuuta 2021 julkaistussa Forbidden West: Evolving Aloy -viestissä studion yhteisövastaava Bo De Vries kertoi tarkemmin, kuinka yksityiskohtaisesti kehittäjät ovat keskittyneet päähenkilö Aloyhin ja millaisia graafisia parannuksia peliin on lisätty.

Korostaakseen teknologista harppausta sitten vuoden 2017 Horizon Zero Dawnin pelin päähahmosuunnittelija Bastien Ramisse totesi: "Jokainen konsolisukupolvi tuo mukanaan ylimääräisiä tehoja, joiden avulla voimme luoda yhä enemmän polygoneja hahmoille. Siten voimme luoda entistä yksityiskohtaisempia detaljeja, kuten haituvia, pehmeitä ääriviivoja ja muita yksityiskohtaisia tekstuureja."

Tätä kommenttia seurasi mykistävän upea kuvakaappaus päähenkilö Aloysta, jonka kautta esiteltiin paranneltua visuaalisuutta muun muassa vaatteissa olevan tekstuurin ja hänen hiuksien avulla.

(Image credit: Sony / Guerrilla Games)

Kehitys PS4:lle ei ole ollut riippakivi

Horizon Forbidden West julkaistaan PS5:n lisäksi PS4:lle, mutta pelin ohjaajan mukaan vanha sukupolvi ei ole vaikuttanut pelin skaalaan.

VGC uutisoi Mathijs de Jongen kertoneen: "En usko sukupolvien välisen kehityksen rajoittaneen meitä millään tapaa. Kun aloitimme konseptoimaan peliä, monet meidän loistavista ideoista saatiin lisättyä peliin – jopa siinä määrin, ettemme edes miettineet raudan tuomia rajoituksia, vaan halusimme ainoastaan suunnitella todella siistin ja omaperäisen kokemuksen pelaajille. Mahtavan seikkailun."

"Tämä noudattaa myös tapaa, jolla suunnittelimme kaikki tehtävät ja tapahtumat, joita pelaajat kohtaavat."

Konsoleiden välillä on kuitenkin eroja: "Uskoisin, että suurin ero näiden kahden konsolin välillä on – 3D-ääntä, nopeampaa latausta ja DualSenseä lukuun ottamatta – visuaalisuudessa. PlayStation 5:llä olemme voineet tuoda esille paljon enemmän silmäkarkkia. Voimme esimerkiksi nähdä pieniä hiuksia Aloyn kasvoilla. Yksityiskohtia on näkyvillä myös maailmassa paljon enemmän."

Tämä noudattaa studion aiempia kommentteja Game Informerissa, jossa de Jonge paljasti "ison osan kehityksestä tehdyn PlayStation 4:llä, ja myös monet pelitestit on tehty PS4:llä. Joten olemme pitäneet huolen siitä, että tuon konsolin omistajat pääsevät nauttimaan loistavasta kokemuksesta ja että peli näyttää silläkin upealta."

(Image credit: Sony)

Käytännössä ei lainkaan latausaikoja

Guerrilla Gamesin julkaisemassa kehityspäiväkirjassa ohjaaja Mathijs de Jonge selitti tarkemmin, kuinka jatko-osa hyödyntää PS5:n supernopeaa SSD-asemaa.

"PS5:n SSD-aseman myötä pelissä ei ole käytännössä lainkaan latausruutuja. Horizon Forbidden Westin kaltaisessa avoimen maailman pelissä, jossa voit avata kartan ja matkustaa kartan toiseen päähän tai ladata aiemman tallennuksen, tämä kaikki tapahtuu huippunopeasti. Kun käynnistät pelin, olet välittömästi mukana toiminnassa."

Tämän artikkelin teossa auttoivat myös Samuel Roberts, Vic Hood ja Rhys Wood.