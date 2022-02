Helmikuun Nintendo Direct pähkinänkuoressa: Mario Kart 8 -lisäsisältöä, uusi Fire Emblem sekä paljon muuta

Helmikuun Nintendo Direct -tilaisuus tarjosi 40 minuuttia merkittäviä julkistuksia ja paljastuksia. Suoratoistettu tilaisuus keskittyi pääasiassa Nintendo Switch -konsolille alkuvuodesta 2022 julkaistaviin peleihin, mutta myös kauempana horisontissa odottavat teokset saivat oman valokeilansa.

Tiesimme jo ennakkoon useita nimikkeitä, joista kiinnostavimmat ovat eittämättä Splatoon 3 ja Kirby and the Forgotten Land. Täysin uusista tuttavuuksista on syytä nostaa esille Mario Strikers Battle League sekä Nintendo Switch Sports. Ja ennen kaikkea Mario Kart 8 Deluxe -pelin merkittävä uutuussisältö sai pelisarjan fanit innostumaan.

Nintendolla riitti ässiä hihassa, joten käymme tässä artikkelissa merkittävimmät julkistukset läpi. Voit lisäksi katsoa trailerit samassa yhteydessä.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Sekä Hyrule Warriors -pelit että Fire Emblem Warriors ovat olleet menestystarinoita, joten tekijätiimi Omega Forcelta osattiin odottaa paluuta menestysreseptin äärelle. Ja aivan kuten Hyrule Warriors: Age of Calamity pohjusti The Legend of Zelda: Breath of the Wildia, Fire Emblem Warriors: Three Hopes antaa lisää lihaa vuonna 2019 julkaistun Three Houses -osan luiden ympärille.

Three Hopes vie pelaajan sodan runtelemaan Fodlaniin, jossa kolme riitaisaa liittoumaa yrittävät pitää jonkinlaista tasapainoa rauhan ja sodan välillä. Mukana monia tuttuja hahmoja, joista trailerilla nähtiin Byleth, Edelgard ja Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes julkaistaan 24.6.2022.

Mario Strikers Battle League

Mario Strikersin edellisestä osasta on vierähtänyt jo 15 vuotta, sillä sienimaailman futissarja nähtiin edellisen kerran vuonna 2007. Uudelle osalle onkin jo korkea aika. Pelisarjaa aiemmin pelanneet muistanevat hauskan ja visuaalisesti tyylitellyn jalkapalloilun, jonkalaiselle on varmasti Switchillä kysyntää.

Ensimaistiaisen perusteella meno on tuttua ja vauhdikasta, minkä lisäksi erikoisliikkeetkin palaavat vauhdittamaan menoa. Uusia tuulia tarjoavat kykypisteitä lisäävät varusteet sekä Online Club -verkkopelitila, jossa jopa 20 joukkuetta voi mitellä paremmuudestaan.

Mario Strikers Battle League ilmestyy 10.6.2022.

Splatoon 3 Salmon Run

Splatoon 2:n suosikkipelitila Salmon Run tekee paluun kolmososaan. Se esittelee vihollislaumoja vyöryttävän vaihtoehdon uusilla mausteilla. Ensinnäkin uusi Salmonids-pomo vaikuttaa kiinnostavalta, minkä lisäksi pelaajat voivat käyttää kerättäviä kultamunia entistä monipuolisemmin.

Splatoon 3 ei saanut vielä varsinaista julkaisupäivää, mutta pelin kerrotaan ilmestyvän "kesällä 2022". Käytännössä odotamme peliä siis kesäkuun ja elokuun välisenä aikana.

Square Enixin julkistukset

Piakkoin julkaistava Triangle Strategy ei ole suinkaan Square Enixin ainoa tuotos. Tiedossa on remasteroinnit PS-klassikosta Chrono Cross, uusioversiot Front Mission 1st ja Front Mission 2nd sekä aiemmin vain Japanissa ilmestynyt roolipeli Live a Live. Näistä viimeisin luodaan Octopath Travelerin HD-2D-pelimoottorilla.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition julkaistaan 7.4.2022, Front Mission 1st myöhemmin tänä vuonna ja Live A Live 22. heinäkuuta.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Yksi suurimmista yllätyksistä oli Klonoa Phantasy Reverie Series, joka tarjoaa uusioversiot takavuosien klassikoista Klonoa: Door to Phantomile ja Klonoa 2: Lunatea's Veil. Bandai Namcon historiallinen kulttisarja on viettänyt hiljaiseloa niin kauan, ettei sen paluuseen jaksettu enää uskoa.

Remaket vaikuttavat varsin laadukkailta, minkä lisäksi äänimaisemat on myllätty uusiksi. Tosin emme vielä tiedä sitä, onko musiikit ainoastaan remasteroitu vai myös sovitettu uudelleen.

Klonoa Phantasy Reverie Series ilmestyy 8.7.2022.

Nintendo Switch Sports

Mario Strikers Battle League ei ole suinkaan ainoa tänä vuonna saapuva urheilupeli. Nintendo Switch Sports palauttaa nimittäin monille mieleen Wii Sportsin menestysreseptin. Tällä kertaa hikoillaan kuitenkin Joy-Coneja heiluttamalla.

Nintendo Switch Sports sisältää tenniksen, sulkapallon, jalkapallon, chambaran, keilailun sekä lentopallon. Lisäksi golf lisätään peliin myöhemmin tänä vuonna erillisellä ilmaispäivityksellä. Peli myös sisältää verkkopelin, mikä tehnee teoksesta aiempaa kilpailullisemman.

Nintendo Switch Sports julkaistaan 29.4.2022. Avoin beetatesti järjestetään jo 18.-20.2., jolloin osa tiloista on kokeiltavissa ilmaiseksi.

Earthbound

Ei, sarjan kolmannen osan virallista julkaisua länsimaissa ei nähdä vieläkään, mutta toistaiseksi voimme lieventää tuskaa pelaamalla kulttiklassikoita Earthbound ja Earthbound Beginnings. Molemmat ilmestyvät Nintendo Switch Onlinen retropelikirjastoon.

Vaikka julkaisusta on vierähtänyt runsaasti aikaa, ovat molemmat edelleen ehdottomasti pelaamisen arvoisia. Ne tarjoavat tyylitellyn visuaalisuuden sekä poikkeuksellisen synkkiä teemoja. Onpa sarja antanut runsaasti vaikutteita esimerkiksi Undertalen kaltaisille moderneille klassikoille.

Both Earthbound ja Earthbound Beginnings ovat pelattavissa Nintendo Switch Online -tilauksen avulla välittömästi.

Mario Kart 8 Deluxe DLC

Vaikka odotimme näkevämme Mario Kart 9:n, tuntui Nintendo Directin paljastus liian hyvältä ollakseen totta. Luvassa on Booster Course Pass -lisäsisältöpaketti Mario Kart 8 Deluxe -peliin, jonka kuusi pakettia lisäävät yhteensä 48 uutta rataa.

Tosin "uusi" on hiukan väärä sanamuoto, sillä käytännössä laajennukset lisäävät aiempien osien suosikkiratoja mukaansa. Luvassa on niin Super Mario Kartista kuin Mario Kart Touristakin tuttuja kenttiä. Ensimmäinen laajennus sisältää esimerkiksi Wiin Coconut Mallin sekä N64-version Choco Mountainin.

Mario Kart 8 Deluxen Booster Course Passin ensimmäinen laajennuserä ilmestyy 18. maaliskuuta. Se maksaa erikseen 25 euroa, mutta se on myös osa Nintendo Switch Online Expansion Pack -tilausta.

Xenoblade Chronicles 3

Nintendo Direct -esitykset ovat tavanneet loppua tyylillä, eikä helmikuu 2022 tehnyt poikkeusta. Xenoblade Chronicles 3 on ollut huhuissa jo hyvän tovin, mutta nyt peli on virallisesti tulossa. Lisäksi se näyttää todella hyvältä!

Kaksiminuuttinen julkistustraileri koostuu lähinnä välivideoista sekä pienestä määrästä pelikuvaa. Toistaiseksi kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, mutta sarjan faneille on luvassa joka tapauksessa melkoista herkkua.

Xenoblade Chronicles 3 ilmestyy syyskuussa 2022.

Mitä emme nähneet Nintendo Direct -lähetyksessä?

Vaikka Nintendo Directin sisältö on pullollaan kiinnostavaa sisältöä, aivan kaikki ei tietenkään mahtunut 40 minuutin spektaakkeliin.

Isoin poissaolija oli tälläkin kertaa The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Tänä vuonna ilmestyvästä teoksesta ei ole paljoakaan vielä näytetty tai kerrottu, ja sama kaiku on yhä askelten. Kenties Nintendo ei ole valmis esittelemään peliä tai yhtiö ei halunnut varastaa huomiota Xenoblade Chronicles 3:lta. Niin ikään Bayonetta 3 ei ollut mukana esityksessä, mutta toisaalta edellinen Nintendo Direct -esitteli peliä varsin kattavasti.

Metroid Prime 4 on ollut salaperäinen nimike julkistuksestaan asti. Nyt teoksen kehitystyön uudelleenaloituksesta on mennyt kolmisen vuotta, joten toivomme kuulevamme pelistä viimeistään E3 2022 -esityksessä. Taannoinen työpaikkailmoitus osoitti, että projekti on yhä työn alla.