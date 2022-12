God of War siirtyy tv-ruudulle

PlayStation-konsolien ylistetty toimintasarja God of War saa oman tv-sarjan Prime Video -suoratoistopalveluun. Projektin taustalla ovat The Expansen ja Unchartedin luojat.

The Hollywood Reporter (Avaa uuteen ikkunaan) uutisoi sarjan tapahtumien pohjautuvan ylistettyyn peliin God of War (2018) . Rafe Judkins ( The Wheel of Time , Uncharted) on sarjan vetovastuullinen, minkä lisäksi käsikirjoituksen luontiin osallistuvat Mark Fergus ja Hawk Ostby (The Expanse).

"God of War on syvällinen ja hahmovetoinen saaga, joka imaisee ihmiset mukaansa maailmanlaajuisesti laajalla ja uskottavalla maailmallaan sekä onnistuneella tarinankerronnallaan", kommentoi Amazon Studiosin johtaja Vernon Sanders.

"Olemme otettuja saadessamme työskennellä God of War -mytologian parissa Sony Pictures Televisionin, PlayStation Productionsin ja Santa Monica Studiosin kanssa."

Mikäli tekijät onnistuvat parhaalla tavalla, voi kyseessä hyvinkin olla jopa paras Prime Video -sarja.

Pelisarjat muuttuneet tv-sarjoiksi

Kratos ja Atreus nähdään myös pelien ulkopuolella. (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Emme vielä tiedä paljoakaan muuta God of War -tv-sarjasta kuin sen, että seikkailu sijoittuu vuoden 2018 klassikkoteoksen syövereihin. Pelissä Kratos pyrkii yhdessä Atreus-poikansa kanssa kuljettamaan edesmenneen vaimonsa tuhkat arvoisalleen lepopaikalle.

Ensimmäinen God of War -peli julkaistiin jo vuonna 2005, minkä jälkeen Kratosin pääsarja on jatkunut neljästi. Vuoden 2018 God of War on sarjan neljäs osa, joka ravisteli vanhoja elementtejä ronskilla kädellä. Erityisesti miljöön vaihtuminen antiikin Kreikasta skandinaaviseen mytologiaan teki merkittävän eron.

Emme vielä tiedä sitäkään, käykö tarina läpi myös vasta julkaistun ja ylisanoja keränneen jatko-osa God of War Ragnarökin tapahtumia. Vuonna 2022 julkaistu seikkailu kertoo Kratosin ja Atreusin matkasta kolme vuotta edeltäneen osan jälkeen. Lopputulos ansaitsisi oman osuutensa tv-sarjasta, sillä kyseessä on tämän hetken parhaita PS5-pelejä.

Amazonin God of War ei suinkaan ole ensimmäinen PlayStationin peleistä ammentava tv-sarja. HBO Max julkaisee tammikuussa Naughty Dogin The Last of Us -peliin pohjautuvan tv-sarjan . Niin ikään Ghost of Tsushima, Horizon sekä Gran Turismo ovat saaneet studioilta vihreää valoa.

Muista sarjoista mainittakoon Amazon Studiosin työstämä live-action-sarja Fallout-pelisarjasta . Projektissa nähdään muun muassa Arcanesta ja Yellowjacketsista tuttu näyttelijätär Ella Purnell .

God of War -sarjalla ei ole vielä julkaisupäivää tai näyttelijäkiinnityksiä. Jäämmekin odottamaan tulevia tiedonmurusia suurella mielenkiinnolla.