Fossilin ensimmäinen Wear OS 3 -älykello haastaa Fitbit Sense 2:n

Vaikka Wear OS 3 esiteltiin jo vuonna 2021, ohjelmistoa hyödyntävät kellot ovat harvassa. Toistaiseksi erityisesti Fossil on loistanut poissaolollaan, vaikka valmistaja on tunnetuimpia Wear OS:n hyödyntäjiä. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun myyntiin tuodaan Fossil Gen 6 Wellness Edition.

Kyseessä on Wear OS 3 -älykello, joka haastaa täten ohjelmistopuolella muun muassa Google Pixel Watchin, Samsung Galaxy Watch 5:n sekä Samsung Galaxy Watch 4:n.

Vaikka edellä mainittu lista on täynnä huippumalleja, lähin verrokki lienee Fitbit Sense 2. Syy tähän piilee Wellness-nimessä.

Aivan kuten Fitbit Sense 2, myös Fossil Gen 6 Wellness Edition satsaa aktiivisuus- ja terveysseurantaan. Mukana olevalla tukisovelluksella saa seurattua veren happisaturaatiota, hapenottokykyä, sykealueita, kardiotasoja, unenlaatua sekä monia muita kropan yksityiskohtia. Jatkuva sykemittaus sekä automaattinen treeniseuranta ovat nekin mukana.

(Image credit: Fossil)

Fossil Gen 6 Wellness Editionin Euroopan hintaa ei ole vielä paljastettu, mutta Yhdysvalloissa malli kustantaa 299 dollaria. Eurohinta lienee siis jonkun verran enemmän.

Kuten mainittua, kello satsaa uuteen käyttöjärjestelmään sekä treeniominaisuuksiin. Muut ominaisuudet jäävätkin näiden varjoon, sillä käytännössä ne ovat samat kuin Fossil Gen 6:ssa. Sisuksissa jyllää niin ikään vanhahtava Snapdragon Wear 4100 Plus -suoritin.

Kellossa on 1,28-tuumainen OLED-näyttö, 1 Gt muistia ja 8 Gt tallennustilaa. 44 mm runko on saatavissa mustana, hopeana ja ruusukultana.

Toisin kuin osa mainoskuvista antaa ymmärtää, mukana ei mitä ilmeisimmin ole Google Assistant -tukea. Fossilin edustaja kertoi The Vergen (Avaa uuteen ikkunaan) haastattelussa, ettei ominaisuuden saapumisesta ole tarkkaa tietoa. Sen sijaan Amazon Alexa on tuettu heti alusta alkaen.

Kello julkaistaan Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa lokakuun 17. päivä, mutta muista markkina-alueista ei vielä ole hiiskuttu.

Wear OS 3 tekee tuloaan

Vaikka Fossil Gen 6 Wellness Edition on valmistajan ensimmäinen Wear OS 3 -esiasennettu älykello, ohjelmisto saapuu myös muihin malleihin.

Tiesimme jo valmiiksi, että Fossil Gen 6 saa päivityksen jossain välissä. Nyt valmistaja on vahvistanut Android Centralille (Avaa uuteen ikkunaan) päivämääräksi samaisen lokakuun 17. päivän.

Tuen piiriin lisätään myöhemmin myös muut Gen 6 -mallit Skagen Falster Gen 6 ja Michael Kors Gen 6. Mitä ilmeisimmin Wear OS 3:n vaatimuksena on Snapdragon Wear 4100 Plus -suoritin. Muille malleille päivitystä ei saada.

Kuten mainittua, piiri ei ole enää erityisen tuore. Monet saattavatkin odottaa jo Fossil Gen 7 -mallia, jossa nähtäneen Snapdragon W5 Plus.