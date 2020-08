Fortnite katosi yllättäen App Storesta ja Google Play Storesta – tässä syyt

"Epic Games rikkoi tänään App storen ohjesääntöjä, jotka koskevat samanarvoisesti kaikkia kehittäjiä ja on suunniteltu pitämään kauppapaikka turvallisena käyttäjille. Tämän seurauksena Fortnite on poistettu kauppapaikasta. Epic lisäsi sovellukseen toiminnon, jota ei oltu arvioitu tai hyväksytetty Applella, ja he tekivät sen nimenomaan rikkoakseen App Storen ohjesääntöjä koskien sovellusten sisäisiä maksuja, jotka koskevat kaikkia kehittäjiä, jotka myyvät digitaalista sisältöä tai palveluja sovelluksissaan." "Epicillä on ollut sovelluksia App Storessa jo vuosikymmenen ajan, ja he ovat hyötyneet App Storen ekosysteemistä, johon kuuluvat myös Applen tarjoamat työkalut, testausmahdollisuudet ja jakelu. Epic on hyväksynyt App Storen ohjesäännöt vapaaehtoisesti ja olemme iloisia, että he ovat onnistuneet menestymään App Storessa. Heidän muuttuneet intressit, jota he yrittävät nyt käyttää painostamaan erikoisjärjestelyjä, ei kuitenkaan muuta sitä faktaa, että nämä säännöt on tehty luodakseen tasapuolinen leikkikenttä kaikille kehittäjille ja turvallinen kauppapaikka käyttäjille. Teemme kaikkemme, jotta voimme jatkaa työtä Epicin kanssa ja selvittää nämä rikkomukset, jotta he voivat palauttaa Fortniten takaisin App Storeen."