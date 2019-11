Firefox suosittelee jatkossa automaattisesti hyödyllisiä toimintoja ja liitännäisiä

Mozilla julkaisi uuden päivityksen (versio 64) Firefox-selaimestaan. Päivityksen myötä selain sai kaksi uutta ominaisuutta, jotka selkeyttävät ja yksilöllistävät selaimesi käyttöä entisestään.

Ensimmäinen ominaisuuksista on nimeltään Contextual Feature Recommender, joka tarkoittaa Firefoxin tiedotteen perusteella sitä, että selain suosittelee toimintoja oman käyttötapasi perusteella. Se etsii siis sopivia toimintoja ja liitännäisiä, jotka helpottavat päivittäistä selailuasi.

Firefox seuraa käytännössä käyttäjiensä selaintottumuksia ja hyödyntää keinoälyä löytääkseen liitännäisiä tai selaimen omia toimintoja, jotka nopeuttaisivat selaimen käyttöä. Hyvästä yksityisyydensuojastaan tunnettu Mozilla vakuuttaa kuitenkin, ettei se kerää käyttäjien dataa, vaan tallentaa tiedot käyttäjän omalle koneelle.

Mainio esimerkki suositellusta toiminnosta on esimerkiksi selaimen mahdollisuus pitää eniten käyttämäsi verkkosivut yhden klikkauksen päässä. Ohjelmavälilehdiksi suomennettu toiminto on käytännössä selaimen yläreunaan asettuva pikavalikko, josta pääsee käsiksi eniten käytettyihin sivuihin. Ne eroavat kuitenkin kirjanmerkeistä sillä tavalla, että välilehdet ovat koko ajan auki käyttäessäsi Firefoxia.

Uusi suosittelutoiminto on aluksi saatavilla vain amerikkalaisille käyttäjille ja suositeltuja liitännäisiäkin on vain kolme: Facebook Container, Enhancer for YouTube ja Google Translate. Toiminto laajenee kuitenkin todennäköisesti pian myös muille käyttäjille ja saa lisää suositeltuja liitännäisiä.

Selkeyttä välilehtien viidakkoon

Toinen suuri päivitys Firefox 64:ään on mahdollisuus järjestellä välilehtiä erillisiin ryhmiin ja suorittaa haluttuja toimintoja koko välilehtiryppäälle. Ryhmiä pystyy muun muassa siirtelemään, hiljentämään tai lisäämään kirjanmerkeiksi.

Välilehdet saa siirrettyä ryhmään painamalla shiftiä tai controlia ja klikkaamalla haluttuja välilehtiä. Kun olet valinnut kaikki välilehdet, voit painaa hiiren oikeaa painiketta ja suorittaa jonkin yllä mainituista toiminnoista tai siirrellä välilehtiä uusille paikoille siistiäksesi välilehtipalkkiasi.