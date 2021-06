E3-messut käynnistyvät: katso aikataulu sekä tärkeimmät esitykset

E3 2021 on jo nurkan takana, mutta tällä kertaa vuoden tärkein pelitapahtuma on poikkeuksellinen. Siinä missä viimevuotinen tapahtuma jouduttiin peruuttamaan koronaviruksen takia kokonaan, tällä kertaa esittelyt suoritetaan yksinomaan verkossa. Kesäkuun 12.-15. päivä on siis luvassa runsain mitoin erilaisia spektaakkeleja, joiden aikana isoimmat peliyhtiöt esittelevät tulevia julkaisujaan.

Vaikka tämänvuotisen tapahtuman ympärillä on vellonut runsaasti huhuja aina tapahtuman mahdollisesta maksullisuudesta lähtien, nyt kaikki on viimein selvää. Olemmekin jo saaneet selville tapahtuman aikataulut kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi keräsimme kaikki keskeisimmät tiedot yhdeksi artikkeliksi, jotta et joudu etsimään tietoja sieltä ja täältä.

Katseet kohdistuvat paitsi esityksiin niin myös poissaolijoihin. Hitusen yllättäen Sony päätti jättää tällä kertaa tapahtuman väliin. Syynä lienevät PS5-valmistajan omat erikoislähetykset, joissa on kevään mittaan vilauteltu esimerkiksi Ratchet & Clank: Rift Apartia sekä Horizon: Forbidden Westiä.

E3 2021: aikataulut

Olemme keränneet alle kaikki E3-tapahtumat aikatauluineen, joten tiedät minkä perusteella kalenteria voi lähetä sorvaamaan. Olemme lisäksi korostaneet keskeisimmät esitykset, sillä luvassa on huomattava määrä erilaisia pienempiä tapahtumia. Aivan kaikkea ei varmastikaan jaksa katsoa, mutta mielestämme ainakin Ubisoftin, Xboxin, Square Enixin, Warner Bros. Gamesin sekä Nintendon esitykset ovat ehdottomasti aikasi väärtejä. Lisäksi kysymys lienee monilla siitä, paljonko jaksaa tapahtumien vuoksi valvoa.

Tässä E3 2021 -aikataulu kokonaisuudessaan:

Lauantai 12. kesäkuuta

21.00 Ubisoft Forward -ennakko

22.00 Ubisoft Forward

Sunnuntai 13. kesäkuuta

00.00 Gearbox E3 Showcase

00.45 GamesBeat

19.30 24 Entertainment's NARAKA: BLADEPOINT

20.00 Xbox & Bethesda Games Showcase

22.15 Square Enix Presents Summer 2021

Maanantai 14. kesäkuuta

00.00 Warner Bros. Games & Back 4 Blood

00.30 PC Gaming Show

02.00 Future Games Show

Maanantai 14. kesäkuuta, alkaen klo 18:00

19.00 Verizon

19.45 Intellivision

20.15 Take-Two Interactive Panel

21.10 Mythical Games

22.00 Indie Showcase

22.30 Freedom Games

23.00 Limited Run Games Showcase

23.00 VENN

Tiistai 15. kesäkuuta

00:30 Capcom

01:00 Razer

19.00 Nintendo Direct ja Nintendo Treehouse: Live

Keskiviikko 16. kesäkuuta

00.25 Bandai Namco

01.20 Yooreka Games

01.35 GameSpot Play For All Showcase

02.45 Official E3 2021 Awards Show