Disney Plus keräsi 10 miljoonaa tilaajaa ensimmäisen vuorokauden aikana

Vaikka Disney Plus sai hidastelustaan kritiikkiä, on uuden palvelun alku ollut räjähdysmäinen. Walt Disney Company kertoo tuotteensa yltäneen 10 miljoonan tilaajan rajapyykkiin jo pelkästään ensimmäisen päivän aikana, vaikka suoratoistopalvelu saapui ainoastaan Yhdysvaltoihin, Kanadaan sekä Alankomaihin.

Lukemaa toki kaunistavat julkaisutarjoukset, sillä palvelun saa ensimmäiseksi seitsemäksi päiväksi ilmaiseksi. Lisäksi ensimmäisen vuoden tilausta on jaettu Yhdysvalloissa veloituksetta puhelin- ja verkkoliittymien tilaajille.

Kokeilijoista huolimatta Disney Plus on vedonnut kohdeyleisöönsä. Tarjolla on heti julkaisussa Disney- ja Pixar-elokuvien ohella Star Wars- ja Marvel-nimikkeitä.

Disneyn palvelulla on toki vielä runsaasti matkaa suoratoistopalveluiden ykköseksi. Kärkipaikalla kiikkuvalla Netflixillä oli heinäkuussa 158 miljoonaa tilaajaa. Ero tosin pienenee seuraavan kerran merkittävästi marraskuun 19. päivä, jolloin Australia ja Uusi-Seelanti saavat Disney Plussan valikoimaansa.

Väkevä alku sai Disneyn muuten supussa olevat suut avoimeksi, sillä Hollywood Reporterin tietojen mukaan yhtiö kertoo seuraavan kerran lukemia vasta helmikuussa 2020 pidettävän neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Tähtien sota jatkuu Mandalorian-sarjalla, jonka traileri esittelee karua maailmaa

Kukkulan kuninkaaksi on pitkä matka

Taistelu suoratoistopalveluiden tilaajista käy erityisesti Yhdysvalloissa kuumana. Disney Plussan ohella tarjolla on lukuisia palveluita, joilla on vakiintunut kantansa. Yhdysvalloissa Netflixillä on noin 60 miljoonaa käyttäjää ja Hululla 28 miljoonaa. Muista palveluista HBO Max tavoittelee 50 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2025 mennessä, minkä lisäksi Amazon on kieltäytynyt ilmoittamasta Prime Videon kuluttajien määrää.