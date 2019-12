Paras peilitön kamera: 10 mallia joka budjettiin

Jos etsit parasta peilitöntä kameraa, olet tullut oikeaan paikkaan.

Sen jälkeen, kun Panasonic lanseerasi markkinoiden ensimmäisen peilittömän kameran vuonna 2008, on peilittömien kameroiden suosio lähtenyt lentoon. Tarjolla onkin nykyään erilaisia malleja jokaiseen budjettiin ja käyttötasoon. Esittelemme myöhemmin tässä artikkelissa parhaimmat vaihtoehdot.

Digitaalisten järjestelmäkameroiden tapaan myös peilittömissä kameroissa voi vaihtaa objektiivia omien tarpeiden mukaan. Isoin ero kameramallien välillä on se, että peilittömästä kamerasta puuttuu nimensä mukaisesti järjestelmäkameralle tyypillinen peili objektiivin ja kennon välistä, minkä vuoksi se on perinteistä järjestelmäkameraa huomattavasti pienikokoisempi.

Peilillisessä kamerassa peiliä käytetään valon heijastamiseen linssistä optiseen etsimeen eli kamerassa olevaan aukkoon, jota käytetään kuvauskohteen rajaamiseen. Peilin puuttuminen tarkoittaa sitä, että peilittömissä kameroissa on optisen etsimen sijaan useimmiten elektroninen etsin. Halvimmissa malleissa ei puolestaan yleensä ole etsintä lainkaan. Tällöin kuvauskohde rajautuu pokkarikameroiden ja älypuhelimien tavoin kameran näytölle.

Peilittömät kamerat tunnetaan englanniksi myös niiden pieneen kokoon viittaavalla nimellä, compact system cameras (CSC). Tarjolla on useita eri malleja yksinkertaisista ja helppokäyttöisistä, aloittelijoille sopivista versioista aina täysikennoisiin, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuihin kameroihin, jotka haastavat jopa digitaaliset järjestelmäkamerat. Mikäli haluat tietää digitaalisen järjestelmäkameran ja peilittömän järjestelmäkameran välisistä eroista lisää, tutustu englanninkieliseen artikkeliimme: Peilittömät vs. digitaaliset järjestelmäkamerat: 10 tärkeintä eroa.

Miksi kannattaisi valita peilitön kamera digitaalisen järjestelmäkameran sijaan?

Digitaalisten järjestelmäkameroiden markkinat ovat valtavat, ja erilaisia malleja on saatavilla lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen. Silti markkinoita hallitsee lähinnä vain kaksi valmistajaa: Canon ja Nikon. Peilittömien kameroiden repertuaari on sen sijaan huomattavasti laajempi: Canon, Panasonic, Fujifilm, Sony ja Olympus tarjoavat monipuolisesti runkoja lähes joka budjettiin.

Vuoden 2018 loppupuoli oli mielenkiintoista aikaa peilittömien kameroiden markkinoilla, kun sekä Canon että Nikon esittelivät syksyllä ensimmäiset täyden kennokoon peilittömät kameransa. Nikon liittyi täyskennoisten peilittömien kameroiden joukkoon Z7 - ja Z6 -malleilla, johon Canon vastasi lanseeramalla EOS R :n.

TechRadar on valinnut kymmenen parhaan peilittömän kameran joukkoon huippumallien lisäksi myös edullisempia vaihtoehtoja. Kaikki listan kamerat on rankattu niiden teknisten ominaisuuksien, käsiteltävyyden, suorituskyvyn, koon, helppokäyttöisyyden ja hinta-laatusuhteen perusteella. Erityisesti budjettihintaista peilitöntä kameraa etsivän kannattaa tutustua myös aloitteleville valokuvaajille suunnattujen peilittömien kameroiden osto-oppaaseemme.

Tämä peilittömien kameroiden opas tarjoaa puolestaan vaihtoehtoja kaikkiin kuvaustarpeisiin ja vaatimuksiin – etsitpä sitten älypuhelinta parempaa kuvanlaatua tai kehittyneempiä ominaisuuksia leikittelyyn ja luovuutesi toteuttamiseen. Tutustu TechRadarin valintoihin jatkamalla lukemista.

[Päivitys 10.11.2019: Oppaaseen on lisätty Sony A7R IV, Canon EOS RP, Olympus OM-D E-M1X, Panasonic Lumix G9, Canon EOS M6 Mark II ja Sony Alpja A9.]

Vuoden 2019 parhaat peilittömät kamerat

Nikon Z6 Sony Alpha A7 III Fujifilm X-T30 Sony Alpha A7R IV Panasonic Lumix S1R Canon EOS RP Olympus OM-D E-M1 X Panasonic Lumix G9 Canon EOS M6 Mark II Olympus OM-D E-M10 Mark III

Isoimmat kameravalmistajat ovat esitelleet vuoden 2019 aikana useampia mielenkiintoisia kamerauutuuksia.

Merkittävimpien julkistusten joukkoon lukeutuvat Sony Alpha A7R IV, Olympus OM-D E-M1X, Panasonic Lumix S1R, Canon EOS RP ja Fujifilm X-T30, ja lisää on taatusti vielä tulossa tämän vuoden aikana.

Parhaimman peilittömän kameran titteliä pitää kuitenkin yhä Nikon Z6 erinomaisella kuvanlaadullaan, videoillaan, hienostuneella muotoilullaan ja kokonaisvaltaisella suorituskyvyllään.

1. Nikon Z6

Kilpailijat pääsevät jo lähelle, mutta Nikon Z6 pitää yhä kärkipaikkansa.

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,5 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon Z | Etsin: Elektroninen, 3 690 000 pistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Automaattitarkennus: 273-pisteinen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Viimeistelty käsituntuma

Erinomainen kuvanlaatu

Rajallinen puskurin syvyys

Tukee ainoastaan XQD-muistikorttia

Sony toi täysikennoisen peilittömän kameransa markkinoille ennen Canonia, Nikonia ja Panasonicia, mutta nyt kun nekin ovat kehittäneet omansa, alkaa kilpailu todella tiivistyä.

Toistaiseksi parhaiten kisassa on menestynyt Nikonin Z6, jonka runkoon on paketoitu 24,5 megapikselin kenno äärimmäisen terävällä 3,69 miljoonan pisteen elektronisella etsimellä ja ihastuttavalla 4K-videotallennuksella. Rungossa on sopivasti lihaa luiden ympärillä, mikä helpottaa käsiteltävyyttä. FTZ-bajonettisovittimen ansiosta voit liittää runkoon minkä tahansa vanhoista F-kiinnitteisistä objektiiveista.

Täydellinen ei toki tämäkään kamera ole, mutta viimeisimmän ohjelmistopäivityksen ansiosta se ottaa tekniikassaan jälleen uuden harppauksen eteenpäin. Vuoden ikäisen kameran hinta on pudonnut nyt mukavasti, mikä tarkoittaa sitä, että se on yhä useamman valokuvaajan budjettiin sopiva. Tähän kameraan ei voi olla rakastumatta.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Äärimmäisen suosittu – ja syystä.

Kenno: Täyskenno | Resoluutio: 24,2 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

693-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä

10 kuvan sekuntinopeus

Rajalliset kosketusnäyttöasetukset

Hienoista vuotoa etsimessä

Alpha A7 III ei ehkä lukeudu Sonyn täysikennoisten peilittömien kameroiden kirkkaimpaan kärkeen A7S II:n ja A7R III:n raivattua tilaa itselleen, mutta missään nimessä sitä ei pidä nähdään minään köyhän miehen vaihtoehtona. Teknisiltä ominaisuuksiltaan Alpha A7 III on erinomainen vaihtoehto niin kehittyneemmälle harrastelijalle tai ammattilaiselle.

Sony on pakannut Alpha A7 III -kameraan aiempien lippulaivamalliensa Alpha A9:n ja A7R III:n parhaat ominaisuudet, lopputuloksena on loistava suorituskyky ja kuvanlaatu. Täysikokoinen 24,2 megapikselin kenno toimii erinomaisesti eri valotusolosuhteissa, ja kehittynyt 693-pisteinen automaattitarkennus ja kymmenen kuvan sekuntinopeus takaavat sen, ettei yksikään hetki jää taltioimatta.

Kokonaisuuden kruunaa kameran ominaisuuksiin nähden alhainen hintalappu.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A7 III

3. Fujifilm X-T30

Tyylikäs muotoilu, erinomaiset valokuvat ja videot – voiko kameralta enempää toivoa?

Kenno: APS-C | Resoluutio: 26,1 MP | Etsin: Elektroninen, 2 360 000 pistettä | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Automaattitarkennus: 425-pisteinen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Jykevä ja tyylikäs runko

Mainio kuvan- ja videonlaatu

Paikoin ahtaat säätimet

Etsimen suurennuskyky ei päätä huimaa

Fujifilmin X-T10:n ja X-T20:n pienempiin ja edullisempiin runkoihin on puristettu parhaimmat herkut X-T1:stä ja X-T2:sta. Uusi X-T30 noudattaa samaa kaavaa perimällä lukuisia ominaisuuksia X-T3:sta.

Tuloksena on tehokas keskitason peilitön vaihtoehto, jolla kuvaa sekä loistokkaita valokuvia että videoita. Kevyttä runkoa on myös huomattavasti mukavampi kantaa mukana. Suhteellisen uusi 26,1 megapikselin taustavalaistu APS-C-kenno, aiempaa parempi automaattitarkennusjärjestelmä, kestävä runko ja 4K-videotallennus tekevät tästä kamerasta tehokkaan ja muuntautumiskykyisen monitaiturin. Tällä tyylikkäällä rungolla kuvaat niin nopeatempoisia urheiluotteluita kuin maisemia ja videoita. Isompikätisille X-T30:n runko saattaa kuitenkin olla liian pikkuruinen verrattuna aiempaan X-T3:een.

Lue koko englanninkielinen ensiarviomme: Fujifilm X-T30

4. Sony A7R IV

Sonyn megapikselimonsteri saa lisää tehoja.

Kenno: Täysikennoinen CMOS | Resoluutio: 61 MP | Etsin: 5 760 000 pistettä, | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 21 400 000 pistettä | Automaattitarkennus: 567 PDAF + 425 CDAF | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K 30p-kuvataajuudella | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Ergonomiaan on panostettu

Nopea ja älykäs automaattitarkennus

Hyvin toimiva mittausjärjestelmä

Loistava etsin

Videoissa on havaittavissa rolling shutter -vääristymiä

Ei sisäänrakennettua RAW-tiedostomuodon käsittelyä

Ei liikekorjausta Pixel Shift -tilassa

Sonyn A7R-mallisto on ollut resoluutioiden ilotulitusta, ja tuorein tulokas, A7R IV, nostaakin resoluution tason korkeammalle kuin koskaan. Megapikseleitä tästä ensiluokkaisesta kamerasta löytyy peräti 61, mikä näkyy äärimmäisen terävänä ja yksityiskohtaisena kuvamateriaalina. Pixel Shift Multi Shooting -tilan sisäisen tekniikan ansiosta kuvadata voidaan tallettaa jopa 240 megapikselin tiedostoiksi.

Automaattitarkennusjärjestelmää on päivitetty hiljattain vieläkin nopeammaksi ja älykkäämmäksi, ja automattiset kasvojen- ja silmientunnistukset toimivat erinomaisesti – Sonyn kaltaisen valmistajan kohdalla ei voisi vähempää edes odottaa. Kameran runko on aiempaa jykevämpi ja valmiimpi mahdollisiin kentällä eteen tuleviin haasteisiin. Syvempi kädensija tekee kameran käytöstä miellyttävämpää etenkin pitkien kuvaussessioiden aikana.

Yläosan komentokiekko on nyt nostettu täysin kameran päälle, aivan tilanvalitsimen viereen. Ahtaus hankaloittaa hieman säätöjen asettamista. Vaikka kameraa ei ole suunniteltu videokuvaajia silmällä pitäen, on videonlaatu hyvä, vaikkakin videoissa on havaittavissa niin sanottua "rolling shutter" -vääristymää.

5. Panasonic Lumix S1R

Panasonicin tulokas päihittää kilpailijansa muutamalla huippuominaisuudella.

Kenno: Täysikokoinen kenno | Resoluutio: 47,3 MP | Etsin: 5 760 000 pistettä | Näyttö: 3,0-tuumainen kolmeakselinen näyttö, 2 100 000 pistettä | Automaattitarkennus: Kontrastipohjainen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 9 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Tarkka etsin

Mahdollisuus ottaa jopa 187 megapikselin valokuvia

Automaattitarkennusjärjestelmä häviää kilpailijoille

Kookas, painava ja hintava

S1R on toinen Panasonicin ensimmäisistä S-sarjan kameroista. Kamera on varustettu huipputeknologialla: 5,76 miljoonan pisteen etsin päihittää tarkkuudeltaan kilpailijoiden 3,69 miljoonan pisteen etsimet heittämällä. Myös vankka runko, tehokas kennon sisäinen kuvanvakaaja ja huima 4K-videokuva erottuvat edukseen.

47,3 megapikselin kenno tuottaa erinomaista kuvastoa erilaisissa valotusolosuhteissa, ja kameralla voi halutessaan ottaa jopa 187 megapikselin valokuvia. Megapikselien suuri määrä saattaa tuntua jopa yliampuvalta, mutta tarjoaa mukavan lisän kuvanrajaukseen ja makrokuvaukseen. Lopputulosta ei voi kuin ihailla.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic S1R

6. Canon EOS RP

Markkinoiden edullisin täyskennoinen kamera.

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 26,2 MP | Tarkennustapa: 5 655 -pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Harrastaja

Hyvä hinta-laatusuhde

Pieni ja kevyt runko

Rajallinen objektiivivalikoima

4K-videotallennuksessa rajoituksia

Canonin ensimmäinen täyskennoinen peilitön kamera, EOS R, ilahdutti joitain valokuvaajia, mutta tuotti pettymyksen taas toisille. EOS RP:n kohdalla Canon onnistuu huomattavasti epätasaista edeltäjäänsä positiivisemmin.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan EOS RP vastaa lähinnä juniorimallia. Pienempi ja kevyempi runko sekä selkeästi edullisempi hinta tekevät siitä houkuttelevamman vaihtoehdon niille, jotka haluavat siirtyä peilittömään kameraan, mutta eivät ole valmiita venyttämään budjettiiaan hintavampaan EOS R:ään. Myöskään resoluution suhteen ei tarvitse tehdä suuria kompromisseja, sillä ero EOS RP:n ja EOS R:n välillä on vain neljä megapikseliä.

EOS RP:n hyvin reagoiva kosketusnäyttö, nopea automaattitarkennus ja syvä puskuri tekevät kamerasta oivan kumppanin kaikenlaisiin kuvaustilanteisiin. Toivottavasti Canon laajentaa vielä objektiivivalikoimaansa pienemmillä ja edullisemmilla vaihtoehdoilla, sillä nykyisestä kattauksesta ei löydy ideaalimpia pareja tälle rungolle. Onneksi adapteri mahdollistaa myös Canonin EF-objektiivien liittämisen runkoon.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS RP

7. Olympus OM-D E-M1X

Yksi parhaista (ja kalleimmista) Micro Four Thirds -kameroista.

Kenno: Four Thirds Live MOS | Resoluutio: 20,4 MP | Automaattitarkennus: 121-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 15 kuvaa/s (jopa 60 kuvaa/s) | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Erinomainen käsiteltävyys

Superhyvä automaattitarkennus

Mainio kuvanvakaus

Laadukkaat 4K-videot

Kuviin jää kohinaa

Etsin ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla hämärässä kuvatessa

Nykyaikana valtaosa kameravalmistajista keskittyy täyskennoisten kameroiden tuottamiseen, mutta Olympus on todistanut, että tuloksia saadaan aikaan muillakin tavoilla kuin megapikselimäärien kasvattamisella. OM-D E-M1X:n ulkonäkö saattaa näyttää ensialkuun monille valokuvauksen ystäville liiankin erikoiselle. Ulkonäköön ei kannata kuitenkan liikaa takertua, sillä kyseessä on yksi parhaimmista Micro Four Thirds (MFT) -kennoisista, ellei jopa kaikista peilittömistä, kameroista.

Pienemmästä kennokoosta huolimatta E-M1X tuottaa suurempia kuvatiedostoja kuin yksikään täysi- tai keskikokoinen kenno. Pienikokoiseen kameraan on pakattu niin paljon erilaisia ominaisuuksia, että se peittoaa jopa monet täyskennoiset peilittömät kilpailijansa, kuten Panasonicin Lumix S1 -sarjan ja Nikon Z-sarjan kamerat.

Kamera tallentaa RAW-tiedostomuotoon pakattuja valokuvia jopa 60 kuvan sekuntinopeudella lukitulla automaattitarkennuksella (AF) ja 18 kuvan sekuntinopeudella liiketunnisteisella automaattitarkennuksella. Näin ollen kamera soveltuu erinomaisesti erityisesti urheilu- ja luontokuvaukseen. E-M1X sisältää kaksi kuvaprosessoria, joten tällaiset nopeudet onnistuvat leikiten. Sekä valokuvien että videoiden kuvanlaatu on upea, eikä kuvanvakautuksessakaan ole valittamista. Lisäksi viimeistellyn muotoilun ansiosta kamera istuu käteen mukavasti. Ainoa syy siihen, ettei E-M1X löydy listaltamme korkeammalta sijalta, on sen korkea hinta.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Olympus OM-D E-M1X

8. Panasonic Lumix G9

Monipuolisuutta ilman kompromisseja.

Kenno: Four Thirds Live MOS | Resoluutio: 20,4 MP | Automaattitarkennus: 225-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K, 60 kuvaa/s | Käyttäjätaso: Harrastaja

Erinomaiset 4K- ja 6K-kuvaustilat

Ergonominen muotoilu

Pysäytyskuvanvakaus vastaa 6,5 aukkoa

Kaksi muistikorttipaikkaa

ISO-alue ei ole tarpeeksi laaja

Pienempi näyttö kuin GH5:ssä

Vaikka Panasonic Lumix G9 ei vedä videoiden osalta vertoja Lumix GH5:lle, sen valokuvat tekevät kamerasta varteenotettavan vaihtoehdon. Kuten ylempänä listatun Olympus OM-D E-M1X:n, myös tämän kameran pienempi MFT-kenno on onnistuttu pakkaamaan täyteen loisto-ominaisuuksia.

Kamera yhdistää kahdeksan valokuvaa yhdeksi, jopa 80 megapikselin, valokuvaksi. Loistavan kuvanvakautuksen ansiosta valokuvat ovat huipputeräviä käsivarallakin kuvatessa. Kun päälle lisätään vielä sarjakuvaus, joka tallentaa 60 kuvaa sekunnissa, hienostunut muotoilu ja edistyneiden ominaisuuksien kattava joukko, ei ole lainkaan liioiteltua kutsua Lumix G9:ää loistavaksi ja monipuoliseksi peilittömäksi kameraksi.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix G9

9. Canon EOS M6 Mark II

Erinomainen videokamera matkoillesi.

Kenno: APS-C | Resoluutio: 32,5 MP | Etsin: Ei sisäänrakennettua | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Automaattitarkennus: 143-pisteinen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 14 kuvaa/s | Video: 4K/30p | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Pieni ja kevyt

Hyvä kääntyvä kosketusnäyttö

Ei sisäänrakennettua etsintä

Melko suppea objektiivivalikoima

Vaikka tässä pikkukamerassa ei ole sisäänrakennettua etsintä, ei kameraa kannata silti ohittaa. Canon EOS M6 Mark II:n kohdalla on syytä keskittyä muuhunkin kuin teknisten ominaisuuksien listaukseen. Kameran kompakti koko ja höyhenen kevyt paino tekevät siitä yhden parhaimmista matkakameroista, jonka voit reissuillesi hankkia.

Myös kuvanlaatu ilahduttaa: kameran 32,5 megapikselin kenno tallentaa erinomaisia valokuvia jopa 14 kuvan sekuntinopeudella. Canon on tunnettu korkeatasoisesta värintoistostaan, eikä tämänkään kameran kohdalla joudu pettymään.

Kuten jo aiemmin todettu, sisäänrakennettu etsin puuttuu, mutta ilmankin pärjää. Kameraan on saatavilla vain vähän yhteensopivia M-sarjan objektiiveja, mutta erillisellä adapterilla objektiivivalikoimaa on mahdollista laajentaa EF- ja EF-S-sarjan objektiiveihin. Suurimpia linssejä on kuitenkin syytä välttää, sillä ne epätasapainottavat pientä kameraa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS M6 Mark II

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10 Mark III on erinomainen tehopakkaus.

Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 16,1 MP | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8,6 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kompakti koko

Erinomainen etsin

Pienehkö kenno

Liikkuvan kohteen tarkennus voisi olla parempi

OM-D-E-M10 Mark III ei tarjoa suurta edistysaskelta verrattuna teknisiltä ominisuuksiltaan pitkälti samankaltaiseen Mark II:een. Siitä huolimatta Olympus on onnistunut jalostamaan kyseisestä suosikkimallista entistä houkuttelevamman version aloitteleville harrastelijoille.

Vaikka Mark III:n pienempi Micro Four Thirds -kenno (noin puolet APS-C:n koosta) on saanut jonkun verran kritiikkiä, on sen vaikutus kuvanlaatuun melko huomaamaton. Pienen kennon ansiosta kamera ja sen kompaktit objektiivit ovat kevyitä kantaa mukana. Viisiakselinen kuvanvakain, kelvollinen elektroninen etsin, 8,6 kuvan sekuntinopeus ja 4K-videotallennus takaavat vaikuttavan ja tehokkaan kuvauselämyksen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Harkitse myös näitä:

Fujifilm GFX 100

Jos raha ei ole kynnyskysymys, tartu tähän kameraan.

Kenno: Keskikoon peilitön kamera | Resoluutio: 102 MP | Etsin: 5 760 000 pistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen, kolmeen suuntaan kääntyvä kosketusnäyttö, 2 360 000 pistettä | Automaattitarkennus: Hybridi-automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Tajuttoman terävät kuvat

Äärimmäisen yksityiskohtainen ja iso elektroninen etsin

Todella kallis hinta

Pystysuuntaista pitokahvaa ei ole loppuun asti mietitty

GFX 100 peittoaa kaikki aiemmin listaamamme mallit resoluutionsa puolesta. Myös korkean hintansa ja rotevan runkonsa puolesta kamera painii täysin omassa sarjassaan.

GFX 100 ei ole ainoa kamera, joka kykenee tuottamaan näin teräviä ja yksityiskohtaisia valokuva, mutta se mikä erottaa sen muista, on kameran kyky tehdä se ilman mitään erityisiä temppuja tai jalustaa. Kun päälle lisätään vielä erittäin kilpailukykyinen automaattitarkennusjärjestelmä, kennonsisäinen kuvanvakaaja, vahva 4K-videotallennus ja toistaiseksi paras näkemämme elektroninen etsin, ei ole lainkaan liioiteltua kutsua tätä kameraa yhdeksi monipuolisimmista vaihtoehdoista.

Tosin juuri kellään tuskin on varaa laittaa 11 500 euroa kameraan, mutta Fujifilm ansaitsee siitä huolimatta ison hatunnoston siitä, että se on tuonut myyntiin tällaisella suorituskyvyllä varustetun kameran huomattavasti edullisempaan hintaan kuin monet muut korkearesoluutioisia keskikoon kameroita valmistavat.

Sony Alpha A9

Ammattilaisten valinta.

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Etsin: elektroninen, 3 686 000 pistettä | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Automaattitarkennus: 693-pisteinen automaattitarkennus | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K

Äärimmäisen nopea automaattitarkennus

Kehittyneet ominaisuudet

Etsin näyttää kuvaa ilman katkoksia myös sarjakuvauksen aikana

Rajalliset kosketusnäyttötoiminnot

Sääsuojaus ei ole kestävä

Vaikka Sony julkaisi hiljattain seuraavan sukupolven Alpha A9 II:n, säilyy alkuperäinen A9 listoillamme yhä yhtenä urheilu- ja lehdistökuvaukseen tarkoitettuna kärkikamerana – ainakin siihen asti, että olemme ehtineet testata Alpha A9 II:n perusteellisesti.

On hankala edes kuvitella, että mikään kamera voisi vetää vertoja A9:n suorituskyvylle ja äärimmäisen nopealle automaattitarkennukselle. Vaikka XQD-muistikorttipaikan puuttuminen ja kosketusnäytön rajalliset ominaisuudet ovatkin pieniä pettymyksiä, kameran etsin, joka näyttää etsinkuvan ilman katkoksia myös 20 kuvan sekuntinopeudella kuvatessa, onnistuu vakuuttamaan riittävän suurella budjetilla liikkeellä olevat ammattilaiset – etenkin nyt kun kameran hinta on pudonnut mukavasti Alpha A9 II:n ilmestyttyä.