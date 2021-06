Battlefield 2042: julkaisupäivä, trailerit, moninpelitilat, kentät ja uutiset

Uusi Battlefield sai virallisen julkistuksen kesäkuun alussa. Lokakuussa julkaistava teos on nimeltään Battlefield 2042.

Seuraavaa Battlefieldiä kuvataan sarjan "kunnianhimoisimmaksi osaksi". Peli rakentuu Frostbite-pelimoottorin päälle ja luvassa on jopa 128 pelaajan taistoja uusimmilla konsoleilla sekä PC:llä. Tämän ohella nähdään luonnollisesti uusia aseita, kulkuneuvoja ja varusteita. Eivätkä huhut robottikoirastakaan olleet pötypuhetta.

Sen sijaan osa huhuista osoittautuivat vääriksi. Luvassa ei ole yksinpelikampanjaa eikä odotettua Battle Royale -tilaa. Näiden sijasta painopisteenä on entistä monipuolisemmat ja tuoreemmalta tuntuvat moninpelitilat.

Mikäli haluat tietää kaiken mahdollisen Battlefield-sarjan seuraavasta sotarintamasta, olet tullut oikeaan paikkaan. Tässä on kaikki Battlefield 2042 -tiedot tähän asti.

Battlefield 2042 lyhyesti

Mikä se on? Suositun Battlefield-sarjan seuraava osa

Suositun Battlefield-sarjan seuraava osa Milloin se ilmestyy? Lokakuun 22. päivä 2021

Lokakuun 22. päivä 2021 Millä sitä voi pelata? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One ja PC

Mikä on Battlefield 2042?

Battlefield 2042 on EA DICE -studion kehittämä uutuusosa pitkän linjan sotapelisarjaan. Kyseessä on Battlefield-historian 17. julkaisu, jossa keskitytään yksinomaan ensimmäisen persoonan moninpeliin.

Kyseessä on samalla sarjan ensimmäinen osa PS5:lle ja Xbox Series X:lle.

Battlefield 6:n julkaisupäivä

Battlefield 2042 ilmestyy 22.10.2021 PS5:lle, Xbox Series X:lle, Xbox Series S:lle, PS4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle.

Ennakkomyynti on jo käynnistynyt, ja luvassa on kolme erilaista versiota. Tavallisen perusversion rinnalla nähdään kalliimmat Battlefield 2042 Gold Edition sekä Battlefield 2042 Ultimate Edition.

Ennakkotilaajat pääsevät kokeilemaan peliä ennakkoon avoimessa beetatestissä. Tästä kerromme lisää myöhemmin tämän jutun aikana.

Battlefield 2042:n trailerit

Battlefield 2042:n virallinen pelikuvatraileri

EA DICE esitteli pelikuvaa osana Microsoftin E3-esitystä.

Battlefield 2042 julkistustraileri

Ensimmäinen virallinen Battlefield 2042 -traileri julkaistiin pelin paljastuksen yhteydessä kesäkuun 9. päivä. Video antaa ensimaistiaisen, joka saa odotukset korkealle. Luvassa vaikuttaisi olevan eeppistä menoa dynaamisine sääilmiöineen, suurine taisteluineen sekä robottikoirineen. Katso video alta:

EA Play 2020

Seuraavaa Battlefieldiä esiteltiin EA Play 2020 -tapahtuman tekniikkatrailerilla, vaikkakaan itse pelistä ei tuolloin vielä kerrottu mitään. Siinä esiteltiin kehitysvaiheessa olevaa materiaalia, jossa valtava sotilasmassa juoksi taisteluareenalle yksityiskohtaisine kasvoanimaatioineen.

Lyhyen vilauksen perusteella hahmojen kasvojen realistisuuteen on panostettu merkittävästi. Lopputuloksen perusteella tiedossa on myös entistä suuremmat taistelutantereet, mikä tarkoittaa potentiaalisesti suurempia pelaajamääriä. Myös huhut viittaavat tähän suuntaan.

"Luomme täysin ennennäkemättömän eeppisiä taisteluita niin mittakaavan kuin uskottavuudenkin osalta", kuvailee EA:n studiopomo Laura Miele videolla. Tämä ei kenties vielä kerro paljoa tekijöiden suunnitelmista, mutta yhtä kaikki pätkä on nähtävissä tästä:

Battlefield 2042: tapahtumien ajankohta ja taustat

Battlefield 2042 esittelee tuhon partaalla olevan maailman. Ruoka, energia ja vesi ovat loppumassa, ja kriisiytynyt tilanne on aiheuttanut "maailmanhistorian suurimman pakolaiskriisin". Näiden kodeistaan paenneiden ihmisten joukosta muodostuu "Non-Patriated" (tunnetaan myös nimellä No-Pats) -joukot, jotka koostuvat perheistä, maaseudun väestä, insinööreistä ja sotilaista. Tällä joukolla ei ole enää omaa maata.

Kaksi viimeistä suurvaltaa ovat Yhdysvallat ja Venäjä, jotka taistelevat maailman viimeisistä luonnonvaroista. Jotta liputtomat No-Pats-joukot saavat oman sanansa sanottua taistelun laannuttua, osallistuvat he molempien osapuolten taistoihin. Myös pelaaja ottaa No-Pats-taistelijana osaa sotaan.

EA DICE on kuvannut Battlefield 2042 -teosta sarjan "vallankumoukselliseksi" osaksi.

Battlefield 2042:n moninpelitilat

Battlefield 2042 tarjoaa kolme "erilaista ja irrallista moninpelikokemusta". EA DICE yllätti kuitenkin monet ilmoittamalla, että odotettu Battle Royale -tila ei ole yksi näistä.

Ensimmäinen tila on All-Out War, jota kuvataan uuden sukupolven versioksi perinteisistä Conquest- ja Breakthrough-tiloista. Luvassa on valtavia 128 pelaajan taistoja, joihin pääsee käsiksi PS5:llä, Xbox Series X:llä ja PC:llä. Edellisen sukupolven laitteilla sotiminen tapahtuu 64 pelaajan kesken, mutta kenttien luvataan pelaajaskaalauksesta huolimatta tarjoavan suuremman mittakaavan kuin mikään aikaisempi osa. EA DICE vakuutti samalla "pelikokemuksen, tapahtumien ja taistelun hetkien tuntuvan täysiveriseltä Battlefieldiltä riippumatta käytössä olevasta alustasta".

Conquest-tilassa pelaajat taistelevat valtavalla alueella. EA DICE kertoo taistojen muuttuvan pelaajien ratkaisujen myötä. Se, missä joukot kohtaavat, riippuu täysin pelaajien etenemisestä ja strategiasta. Taistojen luvataan olevan parhaimmillaan valtavia ja kaoottisia, mutta toisaalta mukana on myös selvästi henkilökohtaisempia ja rauhallisempia hetkiä.

Breakthrough on ohjatumpi tila. Yksi joukkue hyökkää tietystä suunnasta samalla kun toinen joukkue kaivautuu poteroihinsa puolustamaan aluettaan. Tämän povataan tarjoavat massiivisia tulitaistoja.

All-Out Warin ohessa on luvassa kaksi muutakin tilaa. Näistä toinen on Hazard Zone, jota kuvataan "täysin uudenlaiseksi korkeiden panosten tiimivetoiseksi tilaksi". EA DICE korosti, että kyseessä ei ole Battle Royale -tila vaan pikemminkin "moderni näkemys moninpelistä, jossa on DICE:n peleille tyypillinen henki vaikka kokemus on täysin erilainen kuin All-Out Warissa". Lisätietoja luvattiin kerrottavan lähikuukausien aikana.

Kolmas moninpelitila paljastetaan EA Play -tapahtumassa kesäkuun 22. päivä. Sen kehityksen takana on DICE LA -studio, ja lopputuloksen luvataan olevan täysin uudenlainen. EA DICE kuvaili kolmatta tilaa "rakkauskirjeeksi Battlefield-sarjan faneille sekä paikaksi, jossa pitkän linjan fanit ovat välittömästi kotonaan".

EA DICE paljasti Battlefield 2042:n saavan erilliset battle pass -paketit. Ilmaisen ja maksullisen vaihtoehdon erona on ilmeisesti vain kosmeettiset esineet, eivätkä kartat ole maksumuurin takana.

Battlefield 2042:n moninpelikartat

Battlefield 2042:n All-Out War -tila julkaistaan seitsemän moninpelikartan kera. Koska kentät ovat aiempaa isompia, on ne jaoteltu erillisiin sektoreihin, joista jokainen sisältää erilaisia tehtäviä. Keskeiset taistelutantereet voivat olla kyliä, stadioneita tai muita kiintopisteitä.

Kaleidoscope

Etelä-Korean Songdossa taistellaan disinformaatiokeskuksen hallinnasta. Luvassa on korkeita pilvenpiirtäjiä monine kerroksineen. Mukana on myös reittejä kulkuneuvoille, TV-asemia sekä kattojen välillä liikkuvia köysiratoja.

Manifest

Singaporessa sijaitsevan Branai Islandin äärellä taistellaan tuotantolinjojen hallinnasta. Kartta sisältää massiivisia varastoalueita sekä automatisoituja nostureita, jotka liikuttavat rahtia automaattisesti pelin edetessä. Pelaajat pääsevät myös laivoihin taistelemaan hallintapisteistä. Kenttää kuvataan erittäin "intensiiviseksi".

Orbital

Kouroun eli Ranskan Guayanan tantereella soditaan avaruustukikohdan äärellä. Luvassa on "kiistanalainen avaruusaluksen lähtö, josta muodostuu taistelu aikaa vastaan". Kertomusten mukaan sukkula lähtee avaruuteen toisinaan – mutta yllätyksiäkin on luvassa.

Discarded

Intian Alangissa taistellaan vääriin käsiin joutuneista ydinaseista. Luvassa on muuttuva vedenpinnankorkeus, valtavia veneitä sekä sukellusveneenkin sisältävä Colossus-alus.

Renewal

Egyptin itäosissa sijaitseva aavikkoinen Renewal vie pelaajat historiallisiin maisemiin. Tiedossa on kaksi toisistaan eroavaa aluetta, joista yksi huokuu vehreyttä ja toinen karua autiomaata.

Hourglass

Dohassa, Qatarissa sijaitseva Hourglass on "ajan juoksuun kadonnut kaupunki". Pelaajat sotivat kadonneen saattueen hallinnasta. Kyseessä on pelin isoimpia karttoja, jossa on neonvaloja, pilvenpiirtäjiä sekä valtavia hiekkamyrskyjä. Kaiken keskellä nähdään iso valtatie, johon ajoneuvosaattue on pysähtynyt.

Breakaway

5,9 neliökilometrin kokoinen Breakaway sijaitsee Queen Maud Landissa Antarktiksella. Kyseessä on Battlefield 2042:n suurin kartta, jossa on luvassa öljy- ja kaasuvarantoja sekä valtavia taistelualueita.

Koska kentän koko on valtaisa, alue on jaettu pienempiin sektoreihin ja pienempiin tehtäväosuuksiin. Tavoitteet tähtäävät keskitettyihin kiintopisteisiin, kuten kyliin, stadioneihin sekä öljylähteisiin. Pelaajien etenemisen myötä hallinta sekä alueet muuttuvat.

Battlefield 2042:n hahmoluokat

Pelaajat hyppäävät erilaisten Specialist-hahmoluokkien edustamien sotilaiden saappaisiin. Battlefield 2042 esittelee joukon erikoistaistelijoita erilaisine kykyineen ja erikoistaitoineen. Lisäksi hahmon varustusta voi muokata vapaasti.

Erikoiskykyjä ovat esimerkiksi heittoköydet, OV-P-dronet sekä terveyttä parantavat S21 Syrette Pistol -välineeet.

Battlefield 2042 esittelee yhteensä 10 Specialist-luokkaa, jotka perustuvat perushahmoluokkiin. Näitä ovat Engineer, Assault, Support ja Recon. Toistaiseksi tiedämme jo neljästä Specialistista:

Wikus “Casper” Van Daele

Kotimaa: Etelä-Afrikka

Hahmoluokka: Recon

Erikoisväline: OV-P Recon Drone

Kyky: Liiketunnistimet

Webster MacKay

Kotimaa: Kanada

Hahmoluokka: Assault

Erikoisväline: Grappling Hook -heittoköysi

Kyky: Vikkelyys

Maria Falck

Kotimaa: Saksa

Hahmoluokka: Support

Erikoisväline: S21 Syrette Pistol

Kyky: Combat Surgeon

Pyotr “Boris” Guskovsky

Kotimaa: Venäjä

Hahmoluokka: Engineer

Erikoisväline: SG-36 Sentry Gun

Kyky: Sentry Operator

Specialistit voivat vaihtaa asevalintojaan Battlefield 2042:n uuden "Plus System" -ominaisuuden avulla. Sitä hyödyntämällä saa valittua muun muassa tähtäimen ja ammustyypin mieluisaksi. Lisäksi pelaajille on wingsuit-lentopuvut, joilla voi liitää kentällä pitkiäkin matkoja.

Uusia aselisäyksiä ovat muun muassa M5A3, K30 ja AV9. Lisäksi kulkuneuvoilla on merkittävä osuus. Menopeleinä nähdään tankkeja, taistelujettejä, helikoptereita sekä monia muita. Ajoneuvoja voi pyytää minne tahansa, ja näiden merkitys on EA DICE:n kommenttien mukaan entistäkin suurempi. Jokaisessa ajoneuvossa on monta paikkaa, ja mitä useampi pelaaja istahtaa kyytiin, sen tehokkaammaksi menopeli muuttuu.

Battlefield 2042:n beetatestit

Mikäli sormet syyhyävät etkä jaksa odottaa pelin lokakuiseen julkaisuun asti, luvassa on mahdollisuus kokeilla peliä ennakkoon. EA DICE järjestää teknisiä testisessioita heinäkuussa pelisarjan konkareille. Mikäli pelitunteja on kulunut vaadittu määrä, tekijät lähestyvät erillisen NDA-salassapitosopimuksen myötä kutsuen testiin mukaan.

Tämän lisäksi luvassa on avoin beetatesti. Tämän tarkka ajankohta ei ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Uutiset ja huhut

Pelikuvatraileri kesäkuun 13. päivä

EA DICE kertoi esittelevänsä Battlefield 2042:n pelikuvaa kesäkuun 13. päivä järjestettävässä Microsoftin E3 2021 -esityksessä.

Ei Battle Royale -tilaa

EA DICE vahvisti, ettei studiolla ole aikomusta tuoda ainakaan julkaisuun erillistä Battle Royale -tilaa.

EA palkkasi Call of Duty -pomon

EA on palkannut riveihinsä Call of Dutyn taustalla hääränneen Byron Beeden riveihinsä kasvattamaan Battlefield-sarjan suosiota. EA kommentoi palkkauksen olevan osa "sarjan suosion kasvattamisen pitkän tähtäimen strategiaa".

Beeden historia on erittäin kiinnostava. Beede on työskennellyt aiemmin sekä Call of Dutyn että Destinyn General Manager -pestissä. Erityisen oleellista on kuitenkin työ Call of Duty Mobilen ja Call of Duty: Warzonen parissa.

Vaikka Beede keskittyy pääasiassa Battlefield-sarjan tulevaisuuteen, nähtäneen hänen osaamistaan live service -pelien parissa myös Battlefield 2042:ssa.