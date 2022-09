Apple julkisti uudet iPhone 14 ja iPhone 14 Pro -puhelimet

Apple esitteli eilen illalla järjestetyssä Far Out -tapahtumassa odotetusti uuden iPhone 14 -malliston, johon kuuluu tänä vuonna perusmallin ohella uusi iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max.

Puhelinten ennakkomyynti käynnistyy perjantaina 9. syyskuuta. Varsinainen myynti käynnistyy Suomessa iPhone 14:n sekä Pro-mallien osalta 16. syyskuuta, kun taas iPhone 14 Plus saapuu kauppoihin hieman myöhemmin, 7. lokakuuta.

iPhone 14 -puhelinten hinnat ovat nousseet viime vuoden malleista euron laskeneen kurssin vuoksi. Suomessa hinnat ovat:

Hinnat iPhone 14 128 Gt 1 039 € iPhone 14 256 Gt 1 169 € iPhone 14 512 Gt 1 429 € iPhone 14 Plus 128 Gt 1 189 € iPhone 14 Plus 256 Gt 1 319 € iPhone 14 Plus 512 Gt 1 579 € iPhone 14 Pro 128 Gt 1 349 € iPhone 14 Pro 256 Gt 1 479 € iPhone 14 Pro 512 Gt 1 739 € iPhone 14 Pro 1 Tt 1 999 € iPhone 14 Pro Max 128 Gt 1 499 € iPhone 14 Pro Max 256 Gt 1 629 € iPhone 14 Pro Max 512 Gt 1 889 € iPhone 14 Pro Max 1 Tt 2 149 €

Värivaihtoehtoina iPhone 14 -malleissa on keskiyö, tähtivalkea, sininen violetti ja punainen. Pro-mallien värit ovat puolestaan tähtimusta, hopea, kulta ja violetti.

Mitä uutta iPhone 14 tuo mukanaan?

Apple on jatkanut tänä vuonna puhelinten nimellistä päivittämistä etenkin perusmallien osalta. Niin iPhone 14:ssä kuin uudessa iPhone 14 Plussassa on käytännössä sama järjestelmäsiru, näyttö ja muotoilu kuin viime vuonna julkaistussa iPhone 13:ssa.

Toisin sanoen niistä löytyy joko 6,1 tai 6,7 tuuman AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuus on 60 hertsiä ja maksimikirkkaus 1 200 nitiä. Järjestelmäpiirinä toimii sama A15 Bionic, joka on tosin iPhone 13 Pro -malleista tutumpi aavistuksen tehokkaampi versio.

Parannuksia on tuotu kuitenkin kameroihin, jotka ovat saaneet uudet kennot, laajemmat aukot ja entistä paremman ohjelmiston. Kamerajärjestelmä koostuu 12 megapikselin pääkamerasta ja 12 megapikselin ultralaajakulmasta, joista ensimmäisen kenno on isompi. Edessä on puolestaan uusi 12 megapikselin etukamera, jossa on automaattitarkennus ja suurempi f/1,9 aukko.

Applen omien sanojen mukaan kamerat olisivat parantuneet entisestä jopa 2,5 kertaa hämäräkuvauksen osalta.

Pro-sarjalaiset ovat sen sijaan saaneet tänä vuonna isoimmat parannukset, joihin lukeutuu uusi entistä tehokkaampi Apple A16 Bionic -järjestelmäpiiri ja uusi Dynamic Island -muotoilu, joka yhdistää etukamerat ja käyttöliittymän ilmoitukset.

Näyttöjen osalta Pro-malleissa on edeltäjiään seuraten 6,1 ja 6,7 tuuman AMOLED-näytöt, jotka tukevat 120 Hz virkistystaajuutta ja jopa 2 000 nitin maksimikirkkautta. Pro-malleissa on lisäksi ensimmäistä kertaa Applen historiassa aina päällä -näyttö.

Kamerat ovat saaneet niin ikään merkittäviä parannuksia, kuten uusi 48 megapikselin ja kennoltaan kookkaampi pääkamera. Sen rinnalla nähdään kolminkertaisella tarkennuksella varustettu 12 megapikselin telelinssi ja 12 megapikselin ultralaajakulma, joiden hämäräsuorituskykyä kerrotaan parannetun. Myös etukamera on päivitetty uuteen.

Kaikki iPhone 14 -sarjan puhelimet tukevat lisäksi satelliittiyhteyksiä hätäviesteihin, jolloin puhelimilla voi olla yhteyksissä perinteisen mobiiliverkon ulottumattomissa. Palvelun on määrä olla kaikille käyttäjille ilmainen ensimmäiset kaksi vuotta, jonka jälkeen se muuttuu maksulliseksi.