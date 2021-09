007 palaa syyskuussa – No Time To Die sai jännitystä pihisevät trailerit

(Kuva: © 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.)

James Bond -elokuva 007 No Time To Die sai viimeiset viralliset trailerinsa ennen ensi-iltaa. Syyskuun 30. päivä valkokankaalle palaava salainen agentti sykähdyttää fanejaan peräti kahdella maistiaisella. Näistä toinen tähtää jenkkiyleisöön ja toinen muualle maailmaan.

Pätkät ovat hitusen erilaiset. Mukana on aiemmista esittelyvideoista tuttua sisältöä, kuten James Bondin (Daniel Craig) paluu takaisin tositoimiin. Lisäksi edellisestä 007 Spectre -elokuvasta tutun Madeleine Swannin (Lea Seydoux) mahdollinen petturuus palautetaan mieliin. Mukana on kuitenkin myös ennennäkemättömiä kohtauksia.

Tässä on 007 No Time To Dien kansainvälinen traileri:

Ja tässä puolestaan Yhdysvaltojen markkinoille suunnattu traileri, jossa vilahtaa myös ikoninen M (Judi Dench):

007 No Time To Die on nähtävissä alkuun ainoastaan elokuvateattereissa. Leffan on ohjannut Cary Joji Fukunaga ja sitä tähdittävät muun muassa Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Ana de Armas, Naomie Harris, Jeffrey Wright sekä Ralph Fiennes.

Pelastaako Bond maailman ohella myös leffateatterit?

Daniel Craigin viimeinen 007-esiintyminen on lykkääntynyt pandemian vuoksi useampaan otteeseen. Nyt odotus on kuitenkin ohi, vaikka maailmalla on vellonut toisenlaisiakin huhuja. Amazonin MGM-yrityskaupan arveltiin vaikuttavan julkaisuun, mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Näinpä No Time To Die nähdään aluksi ainoastaan leffateattereissa.

Pandemian takia pitkään suljettuina olleet elokuvateatterit alkavat jälleen heräillä. Vaikka Free Guy sekä muutamat muut rainat ovat valkokankaalle jo päätyneet, ei tarjolle ole tullut yhtäkään James Bond -elokuvan kokoista spektaakkelia. Monet isot julkaisut on nimittäin saapuneet samalla ovenavauksella sekä leffoihin että suoratoistopalveluihin.

Kenties No Time To Die sekä Shang-Chi tuovat kuluttajat takaisin elokuvateattereiden penkeille. Etenkin Bond-seikkailu kiinnostaa varmasti monia, sillä brittiagentin leffasarja on nauttinut suurta suosiota lähes 50 vuoden ajan.

Amazonin yrityskaupan jäljiltä nousi ilmoille huhuja myös mahdollisesta tv-sarjasta. Tuottajat Barbara Broccoli ja Michael G Wilson kuitenkin kertoivat, ettei Bondia nähdä televisiossa. Uusien omistajien silmissä 007 kuuluu elokuviin.