Testissä Electrolux Ultimate 700

Electrolux Ultimate 700 on tyylikäs varsi-imuri, joka tekee siivoamisesta miellyttävää kevyellä ja käyttömukavuuden varmistavalla muotoilullaan. Vaikka painoa on vain 2,2 kiloa, tarjoaa se riittävän tehokkaan moottorin pitämään paikat puhtaana.

Markkinat ovat pullollaan erilaisia ja -tasoisia imureita, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin. Onko Suomessa perinteisesti hyvin tunnettu Electrolux tuonut markkinoille riittävän hyvin kilpailijoista erottuvan vaihtoehdon?

Hinta ja saatavuus

Electrolux Ultimate 700 on saatavana Suomessa useilla eri jälleenmyyjillä. Laite saapui myyntiin maaliskuussa 2023 suositushintaan 499 €. Sittemmin hinta on kuitenkin pudonnut, ja esimerkiksi arvosteluhetkellä laite on saatavilla jopa 299 euron hintaan.

Käyttöönotto

Electrolux Ultimate 700:n myyntipaketti sisältää ohjeet sekä runsaan määrän erilaisia osia ja suuttimia. (Image credit: Petter Mattsson)

Plussat ja miinukset + Hyvä imuteho

Ergonominen ja kevyt rakenne

Tyylikäs ulkonäkö



- Vaatii telineen pysyäkseen pystyssä

Akkukesto voi olla ongelma



Olipa kyseessä ihmisten välinen tapaaminen tai uuden laitteen käyttöönotto, ensivaikutelma on aina merkittävä hetki. Jos ensimmäiset hetket eivät vakuuta, mieli harvemmin muuttuu positiivisemmaksi ajan kuluessakaan. Onneksi Electrolux Ultimate 700 onnistuu vakuuttamaan.

Varsin kompaktiin myyntipakettiin sullottu laite on purettu useaan osaan, kuten yllä olevasta kuvastakin voi nähdä. Tästä huolimatta kasaus onnistuu muutamassa minuutissa yksinkertaisen ohjeen avulla. Palaset loksahtelevat paikalleen vaivattomasti, ja tarvittaessa ne saa irtikin kädenkäänteessä. Tämän arvo korostuu suuttimia vaihdellessa, sillä mukana on useampi eri päätykappale erilaisia siivoustarpeita varten.

Imuri ei ole ainoa kasausta vaativa palanen. Electrolux Ultimate 700 sisältää erillisen lataustelakan, jossa laitteen akku täyttyy siivouspäivien ulkopuolella.

Tehokas imuri kaikenlaisiin koteihin

2,2 kilogramman paino tekee imurista todella helposti käytettävän. (Image credit: Petter Mattsson)

Ensinnäkin on syytä mainita erittäin onnistunut värimaailma. Varsi-imurit tapaavat monesti olla hieman muovisen ja huteran oloisia, mutta Ultimate 700 ei sorru tähän. Vaikka runko on kierrätettyä muovia, oivallinen ruskeahko väritys peittää sen hyvin alleen. Kokonaisuus näyttää arvokkaalta.

Kun Ultimate 700 on asennettuna, on se syytä asettaa hetkeksi latautumaan pystytelakkaan. Latauspisteessä on erilliset paikat neljälle eri suuttimelle, joten kaikki eivät siihen suoraan mahdu. Tätä voi pitää hiukan erikoisena ratkaisuna, vaikkakaan harvassa kodissa tuskin imuroidaan aivan jokaisella mahdollisella työkalulla.

Lataustelakka on varsin sulava ja tyylikäs, mutta sen tarpeellisuus on pieni harmi. Electroluxin imuri ei pysy itsekseen pystyssä. Sinänsä tämä ei ole säilytystä varten ongelma, sillä latauspiuhan käyttö on aina suotavaa. Ongelma kuitenkin korostuu siivousoperaation aikana, sillä Ultimate 700 on asetettava aivan suotta lattialle, hankalaan nurkkaan tai esimerkiksi sohvalle odottamaan siivouksen jatkumista. Tämän vuoksi imurointi kannattaakin hoitaa kerralla loppuun, mutta esimerkiksi ovikelloa soittava naapuri ei tätä suunnitelmaa välttämättä tiedä.

Onneksi itse siivous on erittäin näppärää. Kevyt 2,2 kilogramman paino tekee Ultimate 700 -imurista sujuvasti liikuteltavan laitteen, jonka käyttö luonnistuu yhdellä kädellä vaivatta. Myös suuttimien vaihtaminen onnistuu keneltä tahansa, kun imurin nostaminen ei vaadi aktiivista kuntosalilla käymistä.

Imuteho on hämmästyttävän hyvä varsi-imuriksi. Siinä missä takavuosina olisi tuntunut vielä kaukaiselta luopua kokonaan perinteisestä pölyimurista, Ultimate 700 saa harkitsemaan tätä vakavasti. Omassakin koirataloudessa sai sujuvasti siivottua kodin esittelykuntoon vain muutamassa minuutissa. Valkoista karvaa kertyi säiliöön runsain mitoin, mutta lattialle sitä ei juurikaan jäänyt. Sopivalla PetPro+-suulakkeella sai myös matot ja sohvat puhtaaksi.

Kovin hiljaisesta imurista ei voida puhua, sillä valmistaja kertoo äänitason olevan noin 80 desibeliä. Tämä myös kuuluu, joten pikasiivous muiden nukkuessa ei ole kovinkaan hyvä idea. Onneksi äänenvoimakkuus on kuitenkin sen verran kohtuullinen, etteivät naapurit asiasta ärähdä.

Onko Ultimate 700 riittävän hyvä, jotta se voisi olla talon ainoa imuri? Vastaus hiukan riippuu. Laite siirtyi testijakson aikana pienempään yksiöön, jossa se riitti vaivattomasti pitämään lattiapinnat siisteinä. Lemmikkitaloudessa on kuitenkin toisinaan syytä olla vielä väkevämpi laite. Etenkin ongelma voi korostua tilan ollessa suuri, jolloin akkukeston rajallisuus saattaa olla ongelma.

Akkukesto vaihtelee

Kahvassa oleva näyttö kertoo akkutilanteen. Yleensä uutiset eivät anna aihetta ilolle. (Image credit: Petter Mattsson)

Electrolux lupaa akkukeston riittävän 40 minuutiksi, minkä pitäisi olla riittävä valtaosalle käyttäjistä. Tokihan joulu- ja kevätsiivouksen huolellisuus on asia erikseen, mutta arjessa lukema tuntuu enemmän kuin riittävältä. Valitettavasti tällä saralla valmistajan mainospuheet sisältävät hieman myyntimiehen vikaa. Testijakson aikana lataustilanne alkoi heikentyä hämmästyttävän nopeasti, eikä luvattuun aikamääreeseen ylletty alkuunkaan. Syy selvisi nopeasti, sillä 40 minuutin akkukesto on nimenomaisesti maksimilukema, johon ylletään vain pienimmällä imuteholla. Kun moottori huutaa hoosiannaa, akku loppuu jo hiukan yli 10 minuutissa. Tämä on isommassa kodissa turhan lyhyt aika. Aikamääre soveltuu erinomaisesti pikasiivouksiin, kompakteihin pienkoteihin sekä esimerkiksi kesämökille. Ison perheen omakotitalon kohdalla tilanne on heikompi.

Valmistaja on tainnut tunnistaa ongelman jo ennakkoon, sillä sitä paikataan kohtuullisen hyvin. Ultimate 700 tarjoaa erillisen automaattitilan, jonka avulla laite tunnistaa puhdistettavan pinnan. Kun laminaattilattialta siirryttiin karvaiseen mattoon ja kylppärin kaakelipintaan, saattoi tehomuutoksen kuulla. Automaattitilan vaikutus akkukestoon on merkittävä mutta myös vaikeasti mitattava, sillä se riippuu puhtaasti siivottavan asunnon rakenteesta. Meidän käytössä akkukesto käytännössä tuplaantui. Joku voi olla tällä saralla onnekkaampi, toinen joutuu tyytymään vähempään.

Akkutilanteen voi tietenkin ratkaista toisellakin tavalla. Imuriin on nimittäin saatavissa ylimääräinen akku, jonka avulla käyttöajan voi luonnollisesti kaksinkertaistaa. Onko tämä sitten noin satasen arvoinen sijoitus, se riippuu tarpeesta.

Akkukesto aiheuttaa omat rajoitteensa, joiden merkittävyys riippuu käyttäjästä. Pienemmässä kakkosmajapaikassa Electrolux Ultimate 700 pärjäsi ongelmitta koko testijakson ajan, mutta isommassa kodissa oli tarvetta pitää sen rinnalla perinteistä piuhallista siivoustyökalua. Ennen kaikkea Electroluxin varsi-imurin arvoin tunnisti arjen pienissä tilanteissa, joissa esimerkiksi keittiön lattialla oli leivänmuruja tai perheen nelijalkainen karvamaha kipitti sotkuisena sisään. Tällöin Ultimate 700:n kaivaminen esiin minuutin pikasiivousta varten oli todella paljon houkuttelevampaa kuin varsinaiselle siivouskaapille tallustaminen.

Vaivatonta puhtautta ja valoa

Imurin päässä on LED-valot, jotka auttavat näkemään sohvan alle sekä hämäriin nurkkiin. (Image credit: Petter Mattsson)

Kun koti kiiltää viimein puhtauttaan ja Electrolux Ultimate 700 on antanut ainakin akkuvarauksen osalta kaikkensa, on aika viedä laite latausasemaan. Akun täyttyminen nollasta sataan ottaa lähemmäs neljä tuntia, mikä on toisaalta pitkä aika, mutta aika harvoinpa sitä joutuu imuroimaan asuntoa uudestaan heti perään.

Akkuvarauksen näkee varsi-imurin päällä olevasta ruudusta. Lisäksi sen vieressä on painikkeet imuvoimakkuuden säätämiselle. Porrastettu valinta onnistuu kolmen eri imutehon sekä automaattitilan välillä.

Imuroidut pölyt kertyvät rungossa olevaan muoviseen säiliöön, jonka täyttymisen näkee välittömästi. Säiliön irrottaminen voisi olla aavistuksen helpompaa, sillä sen kanssa joutui hetken aikaa vekslaamaan ennen kuin periaatteen ymmärsi. Onneksi puhdistaminen onnistuu helposti. On tietysti makuasia, kuinka paljon säiliöön antaa kertyä likaa ennen puhdistamista. Eihän pullollaan koirankarvaa oleva astia tietenkään järin siisti ole, mutta ihan jokaisen pikaimuroinnin jälkeen ei aina jaksaisi sitä puhdistaakaan. Kenties säiliö voisi olla tummennettu vaikkapa puoliväliin asti, jolloin pohjalle kertyneet sotkut eivät paistaisi niin näkyvästi.

Hauskana yksityiskohtana on mainittava suuttimessa oleva LED-valaistus, jonka arvon tajuaa vasta käytön jälkeen. Siinä missä perinteisellä pölyimurilla tyytyy monesti vain sohimaan sängyn ja sohvan alle, auttaa valaistus näkemään todellisen puhtaustilanteen. Toivottavasti vastaava oivallus yleistyy kaikkiin muihinkin imureihin valmistajasta riippumatta.

Kannattaako Electrolux Ultimate 700 ostaa?

Electrolux Ultimate 700 on tämän hetken parhaita varsi-imureita usealla eri osa-alueella. Imuteho, käyttömukavuus ja muotoilu hakevat tällä hetkellä vertaistaan. Vaikka hintaa on perusimuria enemmän, sisältyy myyntipakkaukseen käytännössä kaikki mieleen juolahtavat suuttimet ja lisävarusteet. Rahalle saatava vastine onkin enemmän kuin kunnossa.

Lisäksi on syytä vielä nostaa esille valmistusmateriaalit. Ultimate 700:n käyttämästä muovista 60 % on kierrätettyä. Ekologisuuden merkitys voi vaihdella käyttäjästä riippuen, mutta kenenkään mielestä se on tuskin huono asia.

Monipuolisuus ja tehokkuus ovat isoja plussia, mutta täysin ilmaiseksi ne eivät tule. Akkukesto on selkeä kompromissi, jonka suhteen on syytä miettiä omia siivoustarpeitaan. Pienessä asunnossa, helpoilla pinnoilla ja siistissä tilassa ongelma ei ole suuri, mutta suurperheen kannattaa pitää asia mielessä.

Akkukesto on harmi, sillä muutoin Ultimate 700 on lähes virheetön varsi-imuri. Se ei ole markkinoiden edullisimpia laitteita, mutta kattavat ominaisuudet ja hyvä siivousjälki maksavat itsensä ajan saatossa vaivatta takaisin. Ja ainakin omalla kohdalla se lisäsi halukkuutta tehdä arkisia pikasiivouksia, kun laite on helposti saatavilla. Tämä jos jokin on varmasti monelle riittävä peruste hankintaan.