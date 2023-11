Arvostelussa Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4 on teknisesti huikaisevan hyvä älykello. Se näyttää upealta ja hintaansa arvokkaammalta. Suorituskyky on kohdillaan, Huawein omat ominaisuudet vakuuttavat ja GPS-seuranta on lukitushankaluuksien jälkeen todella tarkka. Valitettavasti mukana on kuitenkin erityisesti sovellusvalikoiman rajallisuuden kaltaisia ongelmia, jotka ovat monille liian iso pala purtavaksi.

Huawei Watch GT 4 - Pika-arvio

Huawei Watch GT 4 tarjoaa paljon kehuttavaa. Se näyttää ranteessa upealta laadukkaiden materiaalien sekä tyylikkään muotoilun ansiosta. Iso AMOLED-näyttö hivelee silmää sulavuudellaan ja värikkyydellään, eikä laadukas kaiutinkaan jää huomaamatta. Sen kuulevat jopa muut salilla treenaavat, jollet aseta äänenvoimakkuutta kohdilleen.

Ominaisuuspuoli jatkaa voittojen tiellä. Erittäin tarkat seurantatyökalut tarjoavat kattavat tiedot treenaamisesta ja terveydestä. Erityisesti Huawein omat TruSleep- ja TruSeen 5.5+ -anturit antavat yksityiskohtaista tietoa unesta ja sykkeestä. GPS-paikannus ottaa aikansa ennen lukittautumista, mutta tämän jälkeen se vetää tarkkuudessaan vertoja jopa Apple Watch Ultra 2:lle.

Vaikka ylisanoja suorastaan pursuaa, laite jättää kaksijakoisen kokemuksen. Huawei painii nimittäin edelleen omien demoniensa kanssa, jotka estävät mallin kipuamisen aivan arvosanaskaalan huipulle.

Siinä missä esimerkiksi Yhdysvallat jää kokonaan ilman laitetta ja Suomessakin Huawein älypuhelimet ovat nykyään todella harvinaisia, Huawei Watch GT 4 on onneksi kattavasti saatavilla. Valitettavasti markkinoiden ongelmat kuitenkin näkyvät erityisesti sovelluspuolella. Kun Googlen palvelut puuttuvat ja AppGalleryn valikoima on sanalla sanoen surkea, jää laitteen potentiaalista todella paljon saavuttamatta. Eikä rajallinen kohdeyleisö todennäköisesti houkuta kehittäjiä panostamaan Huawein kelloihin vastaisuudessakaan.

Jos et tarvitse kattavaa kolmannen osapuolten sovellusvalikoimaa, on kyseessä silti kerrassaan erinomainen älykello. Erityisesti sen akkukestoa oppii nopeasti arvostamaan.

Huawei Watch GT 4 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Malli Huawei Watch GT 4 (41 mm) Huawei Watch GT 4 (45 mm) Hinta Alkaen 249 € Alkaen 249 € Mitat 41,3 × 41,3 × 9,8 mm 46 × 46 × 10,9 mm Paino 37 grammaa (ilman ranneketta) 48 grammaa (ilman ranneketta) Runko/kehys Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Näyttö 1,32 tuumaa, 466 × 466 AMOLED 1,46 tuumaa, 466 × 466 AMOLED GPS Kyllä Kyllä Akkukesto 7 päivää (älykellotila) 14 päivää (älykellotila) Yhteydet Bluetooth 5.2, Wi-Fi, BR + BLE Bluetooth 5.2, Wi-Fi, BR + BLE Water resistant Yes, 5ATM Yes, 5ATM

Huawei Watch GT 4 - Hinta ja saatavuus

Alkaen 249 €

Julkaistiin Suomessa lokakuussa 2023

Saatavana kattavasti eri jälleenmyyjiltä

Siinä missä Huawei on edelleen pakotteiden vuoksi poissa Yhdysvaltojen markkinoilta, Suomessa tilanne on onneksi toisenlainen. Valmistajan älykellot ovat tuttu näky monilla jälleenmyyjillä, minkä lisäksi ne ovat pääsääntöisesti yltäneet jopa parhaiden älykellojen listallemme.

Kansainvälinen poliittinen lataus on harmi etenkin sen takia, että Huawei on älykellomarkkinoilla tämän hetken parhaita valmistajia. Yhtiön hinta-laatusuhde hakee vertaistaan, eikä Huawei Watch GT 4 tee sääntöön poikkeusta. Malli on saatavana kahdessa eri koossa, jotka ovat 41 mm ja 46 mm. Kummankin suositushinnat lähtevät 249 eurosta. Jos haluaa kullanvärisen milanolaisrannekkeen tai erityisen teräsrannekkeen, hinta nousee merkittävästi korkeammaksi.

Huawei Watch GT 4 - Muotoilu

Seitsemän erilaista vaihtoehtoa

Näyttävä ja laadukas rakenne

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Huawei on siitä erikoinen valmistaja, etteivät sen eri laitteet tunnu muodostavan ulkoisesti kovinkaan koherenttia kokonaisuutta. Siinä missä Watch GT 4 on pyöreä ja kookas, Huawei Watch Buds tai Huawei Watch D ovat täysin toisenlaisesta puusta veistettyjä. Tässä tapauksessa on kuitenkin kehujen paikka, sillä Huawei Watch GT 4 on erittäin tyylikäs älykello.

Saimme testiin 46 mm version ruostumattomalla teräsrannekkeella. Sen olemus toi vahvasti mieleen analogiset sukelluskellot, kun valitsi vielä sopivan kellotaulun mukaan. Rakenne itsessään on tuttu Huawein kelloista, eli oikeassa yläkulmassa on pyöreä digitaalinen kruunu. Sen alapuolella on taasen kakkospainike. Pääasiallinen käyttö puolestaan onnistuu erittäin nopealla ja hyvin toimivalla kosketusnäytöllä, jonka avulla valikkorakenteissa kahlaaminen on miellyttävän vaivatonta.

Iso näyttö on erinomainen kellon koosta riippumatta. Värillinen AMOLED-ruutu tarjoaa korkean virkistystaajuuden ansiosta todella sulavan käyttökokemuksen. Ruutu päihittää suorassa vertailussa valtaosan Garminin kelloista, joskaan aivan Applen Retina-näyttöjen tasolle se ei yllä. Enimmäiskirkkaus on nimittäin 600 nitiä, mikä on eittämättä peruskäyttäjälle riittävästi, mutta jäähän se kauaksi Apple Watch Series 9:n 2 000 nitin maksimista.

Ilmaisten kellotaulujen valikoimassa on kaikenlaisia vaihtoehtoja, joista osa onnistuu paremmin kuin toiset. Joukossa on kuitenkin monia erityisen onnistuneita vaihtoehtoja. Omaa silmää miellytti eniten perinteistä rannekelloa muistuttava tyyli, jossa oli kuitenkin nähtävissä askelmittarin, kalenterin sekä kuunasennon kaltaisia tietoja. Kokonaisuutta katseli enemmän kuin mielellään.

Rannekkeen vaihtaminen olisi voinut olla helpompaakin, sillä lyhyet kynnet eivät tehneet operaatio helpoksi. Kun silikonihihna vaihtui ruostumattomasta teräksestä valmistettuun rannekkeeseen noin vartissa, oli suusta ehättänyt lipsahtaa useampikin ärräpää. Ainakaan pidikkeen ei pitäisi irrota vahingossa.

Arvosana muotoilusta: 5/5

Huawei Watch GT 4 - Ominaisuudet

Kattavat treenitilat

Lähimaksaminen ei toimi Suomessa

Sovelluspuolen haasteet

Huawei Watch GT 4 on sidottu Huawei Health -tukisovellukseen, jota ei sellaisenaan ole saatavissa iOS- tai Google Play Kauppa -latauspaikoilta. Sen saaminen onnistuu onneksi selaimen, QR-koodin tai latauspaikalla olevan AppGallery-sovelluksen kautta. Sovellus mahdollistaa kellotaulujen kustomoinnin, ilmoitusten hallinnoinnin sekä mitattujen terveystietojen kattavamman perkaamisen. Huawei Health on monilta osin erinomainen, sillä se tarjoaa tietojen ohella myös vinkkejä parempaan treenaamiseen tai nukkumiseen.

Esimerkiksi unihaasteista kärsivälle voidaan vinkata kofeiinituotteiden välttämisestä iltaisin. Tämä ei ole ehkä kovinkaan mullistava neuvo, mutta joka tapauksessa se voi antaa osviittaa arkisista huonoista tavoista. Treenipuolella taasen voi hallinnoida kattavasta lajivalikoimasta itselleen mieluisat. Joukossa on kaikkea ulkojuoksusta sisäpyöräilyyn ja avomeriuintiin.

Treeniseurannat ottavat ilon irti Huawei Healthista. Ohjelmiston avulla voi esimerkiksi luoda erilaisia harjoitusohjelmia, jotka avittavat parempien tulosten saavuttamisessa. Vastaavasti TruSleep- ja TruSeen 5.5+ -anturit seuraavat sykettä sekä EKG:ta. Mittauskokonaisuus huipentuu veren happisaturaation, ihon lämpötilan sekä stressitasojen seurantaan.

Kuten Huawein älykelloilla on tapana, kaikki valmistajan omat työkalut ja sovellukset ovat erinomaisia. Valitettavasti paratiisissa on käärme, joka on yhteensopivuus. Kelloon kilahtaa WhatsApp- ja sähköposti-ilmoitukset, mutta niihin vastaaminen ei onnistu. Lisäksi Googlen ja Applen karttapalvelut ovat kokonaan saavuttamattomissa, joten näiden sijaan on tyydyttävä Huawein omaan Petal Maps -vaihtoehtoon.

Älykelloille tyypillisten ominaisuuksien kohdalla on niin ikään marmatettava. Lähimaksaminen ei onnistu Suomessa lainkaan. Onneksi sentään puhelut luonnistuvat Bluetoothin avulla varsin laadukkaasti.

Arvosana ominaisuuksista: 3/5

Huawei Watch GT 4 - Suorituskyky

Erinomainen akkukesto

Mainio uni- ja treeniseuranta

GPS:n tarkkuus samalla viivalla Apple Watch Ultra 2:n kanssa

Huawei Watch GT 4:n akkukesto osoittautui testijakson aikana mainospuheiden veroiseksi. Akkuvaraus hupenee päivittäisessä käytössä 5-10 prosenttia vuorokaudessa. Lukema riippuu pitkälti GPS-paikannuksen käytöstä. Valmistajan mainostama kahden viikon käyttöaika on siis pääsääntöisesti realismia, ja aktiivisemmin treenaava voi varautua noin 10 päivän puhtiin.

Uni- ja treeniseuranta tekivät tarkkuudellaan vaikutuksen. Juoksukykyindeksi, rasituskuorma sekä muut informaatiot tarjoavat kattavan kuvan harjoittelun edistymisestä. Vaikka tiedot pohjautuvat moniin eri statistiikkoihin, esitellään ne yksinkertaisessa muodossa. Esimerkiksi juoksukykyindeksi kertoo siitä, miten paljon paremmassa hölkkäkunnossa on kuin muut iältään, sukupuoleltaan, pituudeltaan ja painoltaan samassa tilanteessa olevat lenkkeilijät. Yksinkertaiset ja silti kattavat tiedot tuovat hieman mieleen Fitbitin, mikä on tässä tapauksessa pelkästään hyvä asia.

Testasimme GPS-paikannuksen tarkkuutta moninkertaisesti kalliimpaan Apple Watch Ultra 2:een verrattuna. Ainoa ero koski paikannuksen lukittautumisen nopeutta, sillä tässä Huawein älykellolla kesti selvästi kauemmin. Siinä missä paras Apple Watch sai kohdennettua aloituspisteen välittömästi, GT 4:llä kesti pahimmillaan kolmatta minuuttia. Tahtia voi parantaa siirtymällä avoimeen tilaan ja kauemmaksi rakennuksista. Onneksi lukitus onnistuu myös juoksun aikana, joten mikäli et jaksa odottaa lähtöviivalla, voit ohittaa ensimmäisten satojen metrien paikannustiedot.

Muut anturit ja mittaustiedot olivat samalla viivalla Ultra 2:n kanssa. Sykkeen ja juoksumatkan lukemat eivät tehneet käytännössä minkäänlaista eroa kalliimpaan vaihtoehtoon, joten tältä osin Huawei saa puhtaat paperit.

Arvosana suorituskyvystä: 4/5

Huawei Watch GT 4 - Arvosana

Swipe to scroll horizontally Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta Hinta on kohdillaan ja saatavuuskin Suomessa hyvällä tolalla, mutta maailmalla on vaikeampaa. 4/5 Muotoilu ja näyttö Kauttaaltaan upea rakenne, jota esittelee arjessa mielellään. 5/5 Ominaisuudet Huawein omat sovellukset toimivat hyvin, mutta valmistajan pakotehaasteet länsimarkkinoilla aiheuttavat ikäviä rajoitteita. 3/5 Suorituskyky Loistava akkukesto sekä tarkat anturit tarjoavat rahalle hyvän vastineen. 4/5 Yhteenveto Kokonaisvaltaisesti laadukas kokonaisuus, mutta älyominaisuuksien puute tekee siitä ennemmin älykkään aktiivisuusrannekkeen kuin erityisen hyvän älykellon. 3.5/5

Kannattaako Huawei Watch GT 4 ostaa?

Osta, jos...

Haluat tyylikkään kellon

Upea muotoilu ja laadukas näyttö tekevät Huawein kellosta Apple Watchia tyylikkäämmän kokonaisuuden.

Omistat Huawein laitteita

Jos käytät entuudestaan Huawei Healthia tai valmistajan puhelinta, on tässä kenties markkinoiden paras vaihtoehto.

Haluat valita silmääsi miellyttävän kellon

Huawei tarjoaa erilaisia ja -tyylisiä vaihtoehtoja aina rannekkeista lähtien. Kello on saatavana useana eri versiona, joista löydät varmasti mieluisan.

Älä osta, jos...

Kaipaat lähimaksamista

Huawei Watch GT 4 ei tue Suomessa lainkaan lähimaksamista, joten joudut kaivamaan kassalla jonkun muun laitteen esiin.

Haluat laajan sovellusvalikoiman

Huawein AppGallery-sovelluskaupan valikoima on todella vaatimaton Googlen Play Kauppa- tai Applen App Store -putiikkeihin verrattuna.

Haluat nopean GPS:n

GT 4 tarjoaa tarkan paikannuksen, mutta sen lukittautuminen voi ottaa turhan kauan aikaa.

