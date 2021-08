Parhaat PS Store -tarjoukset: nappaa PS5- ja PS4-pelit alennuksella

Fyysisten pelien myynti on menettänyt jalansijaa, kun konsolivalmistajat, Valve, Epic ja muut verkkokaupat ovat siirtyneet digimyyntiin. Siinä missä PC-pelien saralla kilpailijoita on useita, konsolimarkkinoiden tilanne on yksinkertaisempi. Sonyn PS Store pitää huolen PlayStation-pelien myynnistä, kun taas Xbox-konsolien puolella katseet kääntyvät Microsoftin omaan kauppapaikkaan.

Koska kilpailu konsoli- ja pelimarkkinoilla on väkevämpää kuin koskaan, tarjoavat julkaisijat sekä kaupat runsaasti erilaisia tarjouskampanjoita. Esimerkiksi PS Storessa käynnissä oleva kampanja vaihtuu lähestulkoon lennosta. Joulualen jälkeen nautitaan tammikuun tarjouksista, kevään helmet vaihtuvat pääsiäisenä uusiin. Kesällä, syksyllä, halloweeninä sekä muina aikoina on puolestaan omat erikoisuutensa.

Vuodenajat eivät ole ainoa määrittävä tekijä. Viimeisten vuosien aikana on nähty muutamia erikoistilaisuuksia, kuten E3-messujen yhteydessä vietettävä Days of Play sekä JRPG-peleihin keskittynyt kampanja. Kaikkinensa voidaankin sanoa, että pelejä on tarjolla pilkkahintaan tämän tästä.

Koska satojen tuotteiden valikoiman kahlaus on melkoinen savotta, käymme puolestasi läpi PS Storen kulloisetkin alennushelmet. Poimimme julkaisuja eri hintaluokista ja genreistä, jotta löydät mahdollisimman vaivattomasti mielekästä pelattavaa.

Koska PS5 on vasta elinkaarensa alkutaipaleella, varta vasten sille kehitetyt PS5-pelit eivät vielä kummoisia tarjouksia saa. Osa alennustuotteista on kuitenkin saanut erityisen päivityksen, mikä tekee hankinnasta houkuttelevaa. Lisäksi on syytä korostaa, että PS4-pelit pyörivät PS5:llä ongelmitta.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä tarjousten pariin. Kannattaa huomata, että päivitämme tätä artikkelia säännöllisin väliajoin. Sivun laittaminen kirjanmerkkeihin ei siis ole välttämättä huono ajatus, sillä sen avulla voit säästää pitkän pennin.

Parhaat PS Store -tarjoukset

Miten nopeasti peli on tarjouksessa?

Pelitarjousten kohdalla hinta ei ole ainoa määrittävä tekijä. Vuosikausia vanhoja pelejä saa muutamalla roposella, kun taas upouusista julkaisuista joutuu maksamaan herkästi lähes 80 euroa. Mitä pidempään julkaisusta on mennyt, sitä paremman tarjouksen voit saada.

Alennussummat kasvavat pelin ikääntyessä. Mikäli teos on Red Dead Redemption 2:n kaltainen myyntimenestys, ei tarjouksia välttämättä nähdä pitkään aikaan. Jos julkaisija ei ole tyytyväinen pelin menestykseen, voi ensimmäiset hinnanpudotukset ilmestyä jopa avausviikkoina. Esimerkiksi Tomb Raider: Shadow of the Tomb Raider sai roiman alennuksen jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Avaustarjoukset ovat monesti 5 tai 10 prosentin luokkaa, minkä jälkeen tahti lähtee kiihtymään. Vuoden tai parin jälkeen useat teokset ovat saatavissa parhaimmillaan 60 tai jopa 75 prosentin hinnanpudotuksella.

Erityisen selkeästi ilmiö näkyy verkkopeleissä. Kun pelaajamäärät alkavat laskea ja suosio kääntyy alamäkeen, yrittää julkaisija paikata tilannetta uusilla pelaajilla. Tämä vaatii hinnanpudotuksen. Aina tämä ei kuitenkaan auta, joten verkkopeliä etsivien kannattaa tutustua pelin nykyjamaan ennen hankintaa. Jos peliseuraa ei ole, peli ei ole hintansa väärti.

Mitä on syytä huomioida tarjouspeliä etsiessä?

Toisinaan tarjouksessa voi olla sudenkuoppia. Ilmiö on tyypillinen erityisesti lisäsisältöpakettien yhteydessä. Tarjouksessa voi olla pelin perusversio, mutta muu sisältö kaupataan ohessa täyteen hintaan. Mikäli siis haluat täyden kokemuksen, kannattaa joko odottaa kattavampaa versiota (yleensä Game of the Year Edition tai Gold Edition).

Vanhemmissa peleissä lisäsisältöpaketit eli DLC:t saattavat myös olla tarjouksessa. Monesti kannattaa kuitenkin odottaa hetken aikaa, jotta saat koko kokemuksen hankittua kerralla. Mikäli peruspeli riittää etkä esimerkiksi kaipaa autopeliin kaikkia laajennuskarttoja, ei tällä kuitenkaan ole väliä.

Oma juttunsa on tarjouksen etsiminen. Pelit on mukavinta hankkia julkaisupäivänä, jolloin kokemuksesta voi nauttia ensimmäisten joukossa. Mikäli ilmestymisestä on kuitenkin vierähtänyt jo aikaa, saattaa tarjouksen odottaminen olla paikallaan.

Koska tarjouskampanjat rullaavat lähes jatkuvasti, kulloisetkin tarjouspelit vaihtelevat jonkin verran. Kannattaakin pitää silmällä kiinnostavia teoksia pidemmän aikaa, jotta voit hankkia nimikkeen alennettuun hintaan. Sopivaa hetkeä vartoamalla säästät kymppejä.