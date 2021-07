Tässä on kesän halvin Fitbit Sense

Urheilukellot ja aktiivisuusrannekkeet ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana jättiharppauksin. Jos muutaman vuoden takaiset mallit olivat vielä varsin alkeellisia, uusimmat älylaitteet tarjoavat merkittäviä helpotuksia arkeen.

Fitbit-malliston kärkeen lukeutuva Fitbit Sense sai arvostelussamme runsaasti kehuja. Neljä tähteä kerännyt älykello keskittyy erityisesti stressinhallintaan, joten sen avulla varmistat jaksamisesi läpi syksyn. Niin ikään treenaajat saavat siitä loistavan apurin.

"Fitbit Sense on kunnianhimoinen älykello, joka on kuin luotu haasteelliseen ajanjaksoomme. Se keskittyy henkiseen hyvinvointiin sekä treenamisen seuraamiseen. Sovelluspuolella on edelleen runsaasti parannettava, mutta mikäli kaipaat rennompaa elämää sekä hallittuja askeleita terveellisempään arkeen, Fitbit Sense on mainio vaihtoehto."

329 euron suositushinta on pysynyt varsin tukevasti paikallaan, mutta nyt Hobby Hall tarjoaa erinomaisen alennuksen mainiosta mallista. Jälleenmyyjä on pudottanut hinnan mainioon 269,95 euroon, joka on ominaisuudet huomioiden erittäin kilpailukykyinen.