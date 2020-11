Ensiarviossa Honor Watch GS Pro

Honor Watch GS Pro ei ehkä kosiskele aiempien mallien tavoin suurta yleisöä, mutta samalla sen keskeiset ominaisuudet tekevät siitä teknisesti täysosuman. Kestävä kello on ulkotiloissa kuin kotonaan, minkä lisäksi työkaluja ja treenitiloja on enemmän kuin juuri yhdelläkään kilpailijalla. Sen tukeva rakenne näkyy valitettavasti muotoilussa, joka on kookas sekä varsin sporttinen. Kun hintakin on tyyriimmästä päästä, on Honor Watch GS Pro suunnattu yksinomaan ahkerasti treenaaville ja lujavalmisteista kelloa kaipaaville.

Honor paljasti vuotuisen IFA 2020 -tapahtuman yhteydessä kaksi älykelloa. Esitellyistä malleista Honor Watch GS Pro on perinteisempi huippu-urheilukello perusarkea kovempiin seikkailuihin, kun taas Honor Watch ES muistuttaa pikemminkin tavallista monipuolisempaa aktiivisuusranneketta.

Honor Watch GS Pro tuntuu selkeästi kestävämmältä versiolta vuonna 2019 julkaistusta Magic Watch 2 -kellosta. Esikuva onkin hyvä pohja rakentaa, sillä nostimme viimevuotisen mallin parhaiden älykellojemme listalle.

Merkittävimmät uudistukset koskevat kestävämpää muotoilua sekä entistä kattavampaa urheilulajien listaa. Mukana on perinteisten treenimuotojen ohessa myös huomattavasti erikoisempia lisäyksiä, kuten vaikkapa vaellus sekä vuorikiipeily.

Uudet lisäykset eivät kuitenkaan tule seurauksitta: Watch GS Pro on Magic Watch 2 -kelloa kalliimpi. Tästä huolimatta se ei ole pelkästään pienemmän kohdeyleisönä tuote, vaikka erityisesti uudet lajilisäykset vaikuttavatkin poikkeavilta. Samalla laite tarjoaa erityisesti suomalaisiin tarpeisiin miellyttäviä mahdollisuuksia. Halusitpa hiihtää, lasketella, samota metsässä tai käydä peruslenkillä, Watch GS Pro tarjoaa rahalle monipuolista vastinetta.

Hinta ja saatavuus

Honor Watch GS Pro (Image credit: Future)

Honor Watch GS Pro julkaistiin Euroopan suurimmissa maissa jo syyskuussa, mutta Suomessa laitetta jouduttiin odottamaan pidempään. Virallinen paljastus tehtiin lokakuun lopussa, jolloin paljastettiin julkaisuajankohdaksi marraskuun 9. päivä.

Kellon suositushinta on muun Euroopan tavoin 249 euroa. Hinta on siis jonkin verran korkeampi kuin edeltävän Honor Magic Watch 2:n 199 euron julkaisuhinta.

Suora vertailu edeltäjään ei kuitenkaan ole kohtuullista, sillä Watch GS Pro parantaa erityisesti kestävyyttä. Urheilukellojen joukossa laite ei ole halvimmasta päästä, mutta ominaisuudet ovat samalla kattavat. Kovemman luokan kelloista vaihtoehtoisiksi malleiksi voisi nostaa Amazfit T-Rexin (149 €) ja Suunto 7:n (399 €). Tyypillisemmistä urheilukelloista taasen lähellä samaa hintaluokkaa on niin painoltaan kuin sisällöltäänkin kevyempi Garmin Vivoactive 4 (269 €). Kaikkinensa hinta-laatusuhteeltaan Watch GS Pro on yksi parhaista vaihtoehdoista, mikäli haluaa urheilukelloltaan yksinkertaisimpia perusominaisuuksia enemmän.

Muotoilu

Honor Watch GS Pro on ensisilmäyksellä moneen perinteiseen kelloon verrattuna järkälemäinen ilmestys. Mikäli pukeudut arkena tiukkoihin paitoihin, et luultavasti pidä sen kookkaasta muotoilusta. Se nimittäin ottaa kiinni hihoihin sekä muihin mahdollisiin reunoihin.

Ulkoinen koko on kuitenkin jossain määrin hämäävä. 45 gramman paino ei nimittäin ole erityisen paljon urheilukelloksi. Oman osuutensa tekee kuitenkin kohotettu reunus, joka kiertää näytön. Kokonaisuus tuntuu alkuun hitusen kömpelöltä ennen kuin rannetta komistavaan vempeleeseen tottuu. Kun omana arkikellona on Garmin Vivoactive 4, kokoeron huomaa välittömästi. Huomasin kuitenkin tottuneeni eroon muutaman päivän jälkeen, joten raskaaksi kello ei käy missään vaiheessa.

Honor Watch GS Pro (Image credit: Future)

Kello koostuu isosta rungosta sekä kahdesta irrotettavasta rannekkeesta. Ranteen ympäröivät hihnat ovat paksut, mutta lukuisat reiät saavat sen hengittämään mukavasti. Silikonikumista rakennettu hihna tuntuu lisäksi ulkonäköään pehmeämmältä ja mukavammalta.

Rungon oikeassa reunassa on kaksi painiketta. Näistä ensimmäinen avaa perinteisen valikon harjoituksineen ja ominaisuuksineen, kun taas toinen on kustomoitavissa. Helpoimmalla kuitenkin pääsee, kun laittaa alapainikkeeseen suoran reitin harjoituslistaan.

Kello on laitettu ennen julkaisua todella koville. Honor Watch GS Pro on läpäissyt 14 armeijamaailman IL-STD-810G-testiä, joten se on vedenkestävä 50 metrin syvyyteen asti. Lisäksi ruostumattomasta teräksessä tehty reunus tuntuu todella vahvalta ja kestävältä, joten laitetta voi käyttää varsin ronskisti ilman pelkoa tuhoutumisesta.

Ruutuna on 1,39-tuumainen AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 454 x 454. Näytön kirkkaus on todella hyvällä tasolla, sillä ruutu on eläväinen ja väritkin tuntuvat hyppivän silmille.

Tarjolla on runsain mitoin erilaisia kellotauluja, minkä lisäksi näytön saa pidettyä halutessaan jatkuvasti päällä. Ainoa oikea moite koskee valikkojen jähmeyttä, mutta siihenkin tottuu nopeasti.

Ominaisuudet ja treenisovellukset

Honor Watch GS Pro (Image credit: Future)

Honor Watch GS Pro tukee yli sataa urheilulajia, mikä on siis hienoisesti enemmän kuin Watch ES:n lukema. Erot muodostuvat ulkotilojen aktiviteeteista, kuten avovesiuinnista, vuoristokiipeilystä ja laskettelusta.

Harvinaisemmat lajit seuraavat muutakin kuin vain aikaa sekä sykettä. Esimerkiksi laskettelusuorituksesta taltioidaan nopeus, laskettu matka, kokonaismatka sekä aika niin yksittäisestä laskusta kuin koko päivästäkin. Mukana on myös korkeuserot, poltettujen kalorien määrä, syke, treenin tehokkuus sekä veren happipitoisuus. Kaikkinensa treeneistään saa todella kattavat tiedot, mikä miellyttänee monia aktiiviurheilijoita.

Kellossa on sisäänrakennettu GPS-paikannin. Et siis tarvitse puhelinta mukaan matkalle. Samalla paikannusominaisuudet mahdollistavat mielenkiintoisen Route Back -ominaisuuden. Sen avulla kello johdattaa takaisin harjoituksen lähtöpisteelle. Ominaisuus on erityisen näppärä työkalu esimerkiksi vaellukseen tai tuntemattomassa paikassa tehdylle juoksulenkille.

Vaikka olemmekin keskittyneet lähinnä erityisiin lajeihin, mukana on myös runsain mitoin perinteisempiä vaihtoehtoja. Kello sisältää tarvittavat apuvälineet juoksuun, pyöräilyyn kävelyyn sekä muihin traditionaalisiin liikuntamuotoihin. Suomalaisiin olosuhteisiin tarjolla on runsaasti talvilajeja hiihdosta jääkiekkoon ja lasketteluun, mutta näihin palaamme myöhemmin talven edetessä.

Honor Watch GS Pro (Image credit: Future)

Ylistimme Honor Watch ES -arvostelussamme valmiita treeniohjelmia. Näitä ei valitettavasti ole tällä kertaa mukana, sillä GS Pro on painottanut juoksuharjoitteisiin. Tarjolla on 13 erilaista ohjelmaa aina kevyestä kävelystä rasvanpolttojuoksuun. Harjoitteet on jaoteltu luonteen sekä pituuden mukaan aina roiman 20 minuutin kävelystä yli tunnin rauhalliseen juoksulenkkiin. Suurin osa ohjelmista kestää suunnilleen 40 minuuttia.

Treenaaminen ei kuitenkaan ole ainoa asia, johon Honor Watch GS Pro kykenee. Arkisemmista ominaisuuksista on syytä nostaa esiin esimerkiksi Spotifyn etähallinta, jolloin puhelimessa soivasta sovelluksesta voi ohittaa biisejä rannekelloa käyttämällä.

Kuten Honor Watch ES -arvostelussakin harmiteltiin, myös Watch GS Pron kohdalla ilmoitukset ilmestyvät ranteeseen ilman vastausmahdollisuutta. Voit esimerkiksi tarkastaa kilahtaneen WhatsApp-viestin tai lukea uusimman sähköpostin, mutta vastaamista varten joudut kaivamaan puhelimen esiin.

Ilmoitukset pomppaavat hyvällä varmuudella, vaikka Spotifyn kohdalla kärvistelimmekin hetken aikaa turhista tiedoista. Onneksi hälytysten kytkentä pois ja sen jälkeen takaisin poisto ongelman.

Akkukesto

Honor lupaa Watch GS Pron akun jaksavan peräti 25 päivää yhdellä latauksella. Lukema on täysin omassa sarjassaan, sillä monissa älykelloissa virtaa piisaa kerralla hädin tuskin toisen päivän puolelle.

Lupaukset akkukestosta tuntuvat pitävän paikkansa. Kello porskuttaa ranteessa ongelmitta viikosta toiseen ilman tarvetta latauskaapelille. Näin toki vain tavallisessa arkikäytössä.

Jos urheilet ahkerasti erityisesti, laturia tarvitsee luonnollisesti useammin. Ulkoharjoitteiden kohdalla akku jaksaa noin neljän päivän vaelluksen ajan ilman GPS-paikannusta, kun taas GPS:n kanssa puhtia riittää 48 tunnin ajaksi.

Laturi itsessään on normaalista poikkeava. USB-pistokkeellinen "alusta" napsahtaa kellon pohjaan magneeteilla vain yhdellä tavalla. Kun palaset ovat kohdillaan, kello kiinnittyy alustaan napsahtamalla.

Yhteenveto

Honor Watch GS Pro (Image credit: Future)

Sekä Honor Watch GS Pro että Watch ES tarjoavat runsain mitoin erilaisia treeniohjelmia. Ensin mainittu tähtää kuitenkin erityisesti ulkona ja todennäköisesti jopa kaupunkialueiden ulkopuolella urheileviin, jotka kaipaavat perinteisten aktiviteettien oheen myös erikoisempia urheilumuotoja.

Jo ensimmäisten viikkojen aikana on käynyt selväksi, että GS Pro tarjoaa runsaasti sisältöä suomalaisten suosikkilajeihin. Kaikkia lajeja ei toki vielä päästy testaamaan, sillä lähialueen vuoret eivät aivan kaivatunlaista maastoa tarjonneet testihetkiin. Myös hiihdon seurantaa joudutaan odottamaan Etelä-Suomessa vielä marraskuuta pidempään.

Watch GS Pro on paranneltu ja monipuolisempi versio Magic Watch 2 -älykellosta. Sen lukuisat uudet ominaisuudet tekevät siitä mainion seuraajan suositulle mallille, mutta samalla se jättää sopivasti edeltäjälleen tilaa. Mikäli kookas runko ja korkea hintalappu eivät säikäytä, saat uudesta Watch GS Prosta mainion työkalun treeneihisi.