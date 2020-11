Arvostelussa Honor Watch ES

Kahden minuutin pika-arvio

Onko Honor Watch ES älykello vai aktiivisuusranneke? Se kattaa molemmat osa-alueet varsin kattavasti, minkä vuoksi se on mielenkiintoinen laite Honor Band -aktiivisuusrannekkeiden sekä Honor Magic Watch -älykellojen välimaastosta. Tämä pätee niin muotoiluun kuin hinnoitteluunkin.

Watch ES muistuttaa monin tavoin myös Huawei Watch Fit -älykelloa, joka julkaistiin maailmalla samoihin aikoihin. Yhtäläisyys ei ole erityisen yllättävää, sillä Huawei on Honorin emoyhtiö, mikä näkyy useiden tuotteiden samankaltaisuutena. Muutamia eroja kuitenkin on, joista merkittävimmät ovat Huawein tarjoamat ylimääräinen treeniohjelma, sisäänrakennettu GPS sekä korkeampi hintalappu.

Honor Watch ES tarjoaa runsaasti laadukkaita ominaisuuksia urheilukäyttöön. Erilaiset harjoitustilat ovatkin niin kattavat, että yleensä vastaavista on joutunut maksamaan huomattavasti pidemmän pennin. Tämän vuoksi se nouseekin yhdeksi markkinoiden parhaista ja helpoiten lähestyttävistä vaihtoehdoista.

Honorin aiemmat kellot ovat esitelleet sykemittauksen, vauhdinseurannan sekä muita tyypillisiä urheiluominaisuuksia. Watch ES erottuu joukosta muutamalla ikiomalla erikoisjipollaan. Merkittävimmän lisäyksen muodostavat 12 animoitua treeniohjelmaa, jotka opastavat erillisen avustajan kanssa halutut liikkeet ja suoritteet.

Animoitujen treenien ohessa on tarjolla seurantaominaisuudet peräti 95 eri lajiin. Ja kun hikoilu on takanapäin, käy kello läpi syke-, stressitila- sekä unenlaatutiedot. Honor Watch ES onkin kokonaisvaltainen ja erinomainen työkalu terveyden aktiiviseen seurantaan. Se toimii yhteen Huawei Health -sovelluksen kanssa, jolloin näet terveystietoja sekä tarkempaa analyysiä kroppasi tilasta.

Siinä missä Honor Watch ES loistaa urheilijan arjessa, perinteiset viestintäsovellukset jättävät toivomisenvaraa. Saat kyllä tiedon viesteistä ranteeseen, mutta valitettavasti vastaaminen jää haaveeksi. Lisäksi kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole ladattavissa.

Kello tuo ranteeseesi muutamia arkisia ominaisuuksia, kuten säätiedot, musiikkisoittimen hallinnan sekä ajastimen. Kattaus on varsin riittävä, vaikkakaan Apple Watch -älykellon valtavaan valikoimaan ei toki ylletä.

Honor Watch ES tuntuu enemmän tavallista laadukkaammalta aktiivisuusrannekkeelta kuin älykellolta. Sen vahvuudet nousevat esiin urheilullisessa elämässä sekä terveystietojen seuraamisessa. Mikäli nämä osa-alueet tuntuvat kiinnostavilta, saat edulliseen hintaan todella mainion kapistuksen ranteeseesi.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Honor Watch ES julkaistiin IFA 2020 -tapahtumassa elokuussa. Laite saapui maailmalla myyntiin pian tämän jälkeen, mutta Suomessa laitetta jouduttiin odottamaan vielä hetken pidempään.

Suomessa Honor Watch ES julkistettiin 15.10.2020. Laite saapui myyntiin lokakuun 19. päivä 99 euron suositushintaan.

Hinta onkin kohdillaan, sillä älykellon merkittävin kilpailija Fitbit Charge 4 maksaa Suomessa noin 129 euroa.

Honor Watch ES on myynnissä useilla jälleenmyyjillä. Laitetta on saatavissa esimerkiksi Powerilta, Verkkokauppa.comista, Telialta ja DNA:lta.

Muotoilu ja näyttö

Honor Watch ES koostuu rungosta ja hihnasta. Ranteen kiertävä hihna on yllättävän pitkä, mutta reikien määrä takaa mukavan käyttökokemuksen. Lisäksi materiaali hengittää mukavasti. Valitettavasti mukana on vain yksi pidike. Näin pitkässä rannekkeessa toinen olisi tuntunut tarpeelliselta.

Varsinainen runko on pitkulainen suorakulmio, joka ei ole juuri ranneketta leveämpi. Se on varsin kookas, joten kello peittää ranteen yläosan lähes kokonaan. Ratkaisu tuntuu käytännölliseltä urheilukäyttöön, joskaan arjessa se ei ole aivan yhtä hienovaraisen trendikäs kuin monet muut mallit. Yksinkertaisuus on kuitenkin joidenkin mieleen, kuten arvostelujakson aikana kävi nopeasti ilmi. Laite viehättikin tyttöystävää huomattavasti enemmän kuin monet muut sporttisemmat mallit.

(Image credit: Future)

Kellon oikeassa reunassa on mukavasti runkoon sulautuva painike, joka ei erotu liiaksi. Samalla sen käyttö muuttuu kuitenkin hitusen vaikeaksi. Onneksi painiketta ei tarvitse liiaksi käyttää missään vaiheessa.

Laitteen selustassa on magneettinen latauspaikka, johon palaamme myöhemmin. Tämän lisäksi pohjasta paljastuu sykemittari.

Honor Watch ES on 21 gramman painollaan erittäin kevyt älykelloksi. Aktiivisuusrannekkeisiin verrattuna se on taasen hyvää keskitasoa. Joka tapauksessa käyttö on niin mukavaa, että laite lähes unohtuu ranteeseen. Ainoat todelliset ongelmat muodostuvat pitkähihaisten kanssa, sillä erityisesti talvipakkasilla se tuntuu jäävän monesti hihaan kiinni.

Kellossa on 456 x 280 -resoluutiolla varustettu 1,64-tuumainen AMOLED-näyttö. Teknologian ansiosta värit ovat kirkkaita, mikä helpottaa käyttöä sekä mittareiden hahmottamista nopeallakin vilkaisulla. Myös kellotaulujen kustomoitavuus on kohdillaan.

(Image credit: Future)

Näyttöä ympäröivät todella pienet reunukset. Kun turhaa pinta-alaa ei pahemmin ole, on kosketusnäytön käyttö helppoa. Ruutu tuntuu vastaavan haluttuihin painalluksiin mainiosti. Näytön saa halutessaan pidettyä jatkuvasti päällä, mutta tällöin se kuluttaa akun tyhjäksi alta aikayksikön. Tämän vuoksi päätimme ottaa ominaisuuden pois päältä.

Ainoa pieni kauneusvirhe näytössä on sen alaosassa, jossa on yllättävän paksu reunus muihin sivustoihin verrattuna. Se ei ole tiellä tai häiritse käyttöä, mutta pienemmät reunat näyttävät aina paremmilta.

Suorituskyky ja sovellukset

Honor Watch ES hyödyntää Huawein älykelloihin suunniteltua LiteOS-käyttöjärjestelmää. Se tarjoaa runsaasti terveys- ja urheiluominaisuuksia, mutta sen sijaan arkisemmat käyttötarkoitukset musiikista viestittelyyn jäävät vajaiksi. Lisäksi kelloon ei voi ladata ylimääräisiä sovelluksia.

Aloitetaan LiteOS:n huonoista puolista. Merkittävin ongelma kohdistuu ilmoituksiin, sillä vaikka pääset lukemaan viestin, et voi vastata siihen. Voit valita asetuksista ilmoitukset haluamistasi sovelluksista, mutta aivan täydellisesti tämä ei toimi. Huomasimme toisinaan saavamme saman viestin useampaan kertaan. Spotifyn tapauksessa kappaleen pysäytys taasen antoi kelloon ilmoituksen artistin nimestä. Onneksi murheenkryynit eivät ole liian isoja.

LiteOS tarjoaa viestitietojen ohella muutamia näppäriä perusominaisuuksia. Saat ranteeseen säätiedot, Spotify-mobiilisovellukseen linkitetyn musiikkisoittimen, ajastimen sekä hälytykset.

(Image credit: Future)

Kellotaulujen vaihtaminen onnistuu Huawei Health -sovelluksen avulla. Voit lisätä mukaan myös omia kuviasi. Halutessaan mukaan saa useita kuvia, jolloin taustapotretti vaihtuu aina ruutua klikatessa. Vaikka ominaisuus ei sinänsä mullista älykellojen toimintaa, on se hauska pieni yksityiskohta.

Sen minkä LiteOS antaa muilla osa-alueilla tasoitusta, ottaa se terveyssovellusten kohdalla omansa takaisin korkojen kera. Näet sykkeen, stressitason, säätiedot, musiikkisoittimen, askelmäärät sekä muut tiedot pyyhkäisemällä näyttöä oikealle.

Valikon kautta aukeaa puolestaan näkymä treenitietoihin, sydämen toimintaan, happisaturaatioon, aktiivisuustietoihin, unenseurantaan sekä rauhoittumisharjoitteisiin. Nämä saa toki myös kellotauluun mikäli niitä haluaa käyttää ahkerasti. Kokonaisuutena kello onkin selvästi suunniteltu terveysintoilijoille.

Palaamme tietojen tarkkuuteen seuraavassa osiossa. Huomasimme kuitenkin ominaisuuksien kuulumisen laitteen perustietoihin olevan erityisen näppärää. Jo pelkkä stressitason ja sykkeen näkeminen nopealla vilauksella antaa hyvän syyn ylimääräisen kahvi- ja jaloittelutauon pitämiselle.

(Image credit: Future)

Kellon käyttöönottoonkin tarkoitettu Huawei Health -sovellus on niin ikään varsin näppärä. Tarvitset sitä saadaksesi tarkempia lisätietoja esimerkiksi unitiloistasi sekä kuukausittaisten terveysvertailujen tekemiseen.

Pieneksi murheeksi on nostettava yhteyden katkeaminen puhelimeen, joka tapahtui turhankin usein puhelimen ja kellon oltua eri paikoissa. Ongelma sinänsä on ymmärrettävä, mutta valitettavasti paritus on tehtävä tämän jälkeen manuaalisesti uudelleen. Pieni lisävaiva on turha, sillä automaattinen yhteydenmuodostus tekisi elämästä merkittävästi helpompaa.

Treenisovellukset

Honor Watch ES on suunniteltu aktiivisuudenseurantaan. Aivan kuten Honor Magic Watch 2 aiemmin, myös uusin malli saa meidän hämmästelemään vaihtoehtojen monipuolisuutta. Kattaus on avokätinen ja varmasti mieluinen kaikille paitsi teknistä huippukelloa etsivälle.

(Image credit: Future)

Kaiken keskiössä ovat erilliset harjoitusohjelmat. Tarjolla on 12 animoitua harjoitusta, jotka opastavat liikkeet sekä toistomäärät oikean personal trainerin tavoin. Treenit vaihtelevat kolmeminuuttisesta niska- ja hartiavenyttelystä aina vartin vatsalihasrääkkiin.

Innostuimme ohjelmista varsin nopeasti. Treenejä on helppo seurata, minkä lisäksi niiden lyhyys varmistaa, ettei illan jumppahetki jää välistä kiireen takia. Osa harjoitteista muodostuikin viikoittaisiksi rutiineiksi, mikä kertoo onnistumisesta kaiken oleellisen. Ohjelmat tuntuvat todella erityiseltä lisältä, joidenka toivoisi saapuvan yhtä kattavasti myös muihin malleihin valmistajasta riippumatta.

Tarjolla on valmiiden treeniohjelmien lisäksi 95 erilaista harjoitustilaa aina sisäpyöräilystä jazztanssiin ja laskuvarjohypyistä joogaan. Lista on valtava, ja vaikka emme päässeetkään aivan jokaista testaamaan, huomasimme ainakin perinteisten seurantojen toimivan mallikkaasti.

Esimerkiksi maastojuoksun tapauksessa voi seurata matkaa, aikaa ja poltettuja kaloreita. Tämän lisäksi kello pitää vielä kirjaa vauhdista, askelmääristä, sykkeestä sekä muista tiedoista tarjotakseen mahdollisimman kattavan kuvauksen treenistäsi.

(Image credit: Future)

Mukana on mahdollisuus parittaa Honor Watch ES toisen laitteen kanssa, jolloin GPS-paikannus on käytettävissä karttaseurantaa varten. Tämän tarpeellisuus jäi tällä kertaa kuitenkin epäselväksi, sillä kellon kanssa ei ole mahdollista katsoa kuljettuja polkuja. Myös matkan pituuden mittaus pysyy ennallaan riippumatta siitä, onko puhelin mukana vai ei. Kännykättä tehty lenkki antoi saman tuloksen kuin luurin GPS:ää hyödyntänyt pyrähdyskin.

Suurin osa mitatuista määreistä vaikuttaa kaikkinensa tarkoilta. Ainakin syke, unenlaatu sekä stressitaso vastasivat käyttöjakson aikana oikeita lukemia. Eihän kyseessä tietysti ole ammattikäyttöön tarkoitettu laite, joten pientä heittelyä voi ilmetä, mutta peruskäytössä tulokset ovat enemmän kuin riittävät.

Jotkut saattavat kuitenkin aprikoida stressitasomittauksen kannattavuutta. Ennen kuin ominaisuuden saa käyttöön, täytyy vastata muutamiin melko henkilökohtaisiin kysymyksiin koskien terveyttä ja elämäntilannetta. Sinänsä tässä ei ole ongelmaa, mutta koska Huawein käyttäjätietojen hyödyntäminen on ollut viimeisten vuosien ajan otsikoissa, joillekin tämä saattaa tuntua epämieluisalta ajatukselta. Asia kannattaa joka tapauksessa tiedostaa ennen käyttöönottoa.

Akkukesto

Honor lupaa Watch ES:n jaksavan peräti kymmenen päivää yhdellä latauksella. Tämä onkin täysin mahdollista, kunhan käyttö on varsin kevyttä. Meidän testeissämme virtaa tuntui riittävän ahkeralla käytöllä noin kahdeksan päivän ajaksi.

(Image credit: Future)

Käyttömme sisälsi päivittäisen 15 minuutin animoidun harjoituksen, puolen tunnin juoksulenkin kahdesti viikossa, jatkuvan unenseurannan, sykemittauksen, ilmoitukset sekä tietysti arkisen perusnäpräämisen. Mikäli et urheile järin ahkerasti tai seuraa terveystietojasi päivittäin, 10 vuorokauden akkukesto voi hyvinkin olla todellisuutta.

Joka tapauksessa akkukesto on erinomaisella tasolla. Siinä missä suurin osa älykelloista jaksaa yhdellä latauksella hädin tuskin toisen päivän puolelle, yli viikon puhti yhdellä latauksella on loistava tulos.

Mukana on toki yksi mutta. Akkukesto romahtaa nimittäin välittömästi mikäli pidät näytön jatkuvasti päällä. Tällöin virtaa riittää noin puolet lyhyemmäksi ajaksi. Kannattaakin ehdottomasti pitää näyttö säästöliekillä, jolloin se aktivoituu nostaessasi kellon silmiesi eteen. Ainakin meidän käytössämme tunnistin toimi erinomaisesti.

Lataus onnistuu pienellä magneeteilla varustetulla laturilla, joka napsahtaa kellon selkämykseen tukevasti kiinni. Saat virrat täyteen vajaassa kahdessa tunnissa, mikä on suurimmalle osalle riittävä nopeus. Eihän se markkinoiden vikkelin ole, mutta kun piuhaa tarvitsee enintään kerran viikossa, voi asian ohittaa olankohautuksella.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat ikioman personal trainerin

Animoidut harjoitukset tarjoavat kattavan paketin treeniohjelmia, jotka motivoivat ja kannustavat oivallisella tavalla.

Haluat seurata treenaamistasi

Lukuisat treeniohjelmat sekä mitattavat arvot tekevät Honor Watch ES -urheilukellosta mainion vaihtoehdon aktiiviurheilijalle. Sen avulla saat vaivattomasti palautetta jokaisesta harjoituskerrastasi.

Haluat edullisen mallin

Kun vertaa muihin vastaavanlaisiin älykelloihin tai aktiivisuusrannekkeisiin, Honor Watch ES erottuu joukosta edukseen huokealla hinnallaan. Mikäli budjettisi on tiukalla, saat rahallesi erinomaisen vastineen.

Älä osta, jos...

Haluat tyylikkään kellon

Honor Watch ES:n muotoilu ei miellytä kaikkien silmää kokonsa puolesta. Kyseessä on kuitenkin täysin makuasia.

Tarvitset karttatietoja

Jos kaipaat tarkkoja karttatietoja treeneistäsi, Honor Watch ES ei vastaa tarpeisiisi. Se ei sisällä GPS-paikannusta, joten tarvitset puhelimen tai muun lisälaitteen lenkille mukaan.

Haluat kommunikoida älykellosi avulla

Honor Watch ES ei valitettavasti mahdollista viesteihin vastaamista. Jos haluat ranteeseesi pikaviestimen, joudut katsomaan muita vaihtoehtoja.

Arvosteltu ensimmäisen kerran lokakuussa 2020.