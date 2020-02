Fecha de lanzamiento del Google Pixel Watch, precio, noticias y filtraciones

Wear OS posiblemente nos será mostrado en su capacidad completa con la esperada llegada del Google Pixel Watch.

Previamente, algunos habían esperado que Google hiciera su propio reloj inteligente para mostrar todo lo que Wear OS puede hacer, similarmente al más reciente software de Android en la categoría de Google Pixel, pero esto no ha ocurrido.

Un reporte de mediados del 2018 del fiable leaker de Twitter @Evleaks dice que obtuvo información de una fuente confiable de que un Google Pixel Watch está en desarrollo. Su fuente dijo que sería anunciado junto al Pixel 3 y el Pixel 3 XL, pero eso no fue lo que ocurrió.

A continuación, vamos a desglosar todo lo que sabemos del nuevo reloj, si es que alguna vez será lanzado, y veremos una lista de características y el diseño que nos gustaría ver de este posible primer reloj emblemático.

No tenemos una fecha exacta para el lanzamiento del rumorado Google Pixel Watch. El tweet original de Evleaks contenía información de lo que él llamaba una 'fuente confiable' que sería anunciado junto al Google Pixel 3 y el Pixel 3 XL, pero esto no ocurrió.

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer! May 10, 2018

Google confirmó entonces que no habría un Pixel Watch en el 2018. Entonces ¿significa esto que podríamos ver uno en el 2019? Tal vez, pero nada está garantizado.

El reporte de abajo de WinFuture sobre las tres versiones del Google Pixel Watch dice que el aparato ha llegado a su segundo nivel de verificación de diseño, lo cual es una prueba para ver si sería fácil de producir masivamente.

Esto sugiere que el diseño del reloj será definitivo para ponerlo en la línea de producción en el futuro cercano. Y también está el hecho de que un nombre clave se ha encontrado para un nuevo producto llamado medaka.

Un medaka es un pez muy pequeño (Google siempre utiliza nombres clave de criaturas marinas para sus productos) y se dice que el aparato no viene con un notch, lo cual muchos han interpretado que puede ser el Pixel Watch.

Here are the upcoming Google device codenames #leaked:#salmon and #medaka.None of the devices has a notch and medaka is most probably the rumored Pixel Watch. More info should surface soon.January 25, 2019