Nothing Phone 3: ¿Qué nos gustaría ver?

Si bien Nothing es una marca "nueva", sus lanzamientos nos han dejado un buen sabor de boca, pues ofrecen características de primer nivel con un costo adecuado.

El Nothing Phone 2 es el último buque insignia de la compañía, pero aunque impresiona desde el punto de vista del diseño, no es un home run en todos los sentidos. Así que hay muchas cosas que queremos que cambien y mejoren en el todavía no oficial Nothing Phone 3.

Encontrarás una lista de las cosas clave que queremos del Nothing Phone 3 más abajo, pero primero, aquí tienes un vistazo a la fecha de lanzamiento prevista y el precio del teléfono, junto con las primeras filtraciones y especulaciones sobre sus especificaciones y características.

Sin rodeos

¿Qué es? El próximo teléfono insignia asequible de Nothing

El próximo teléfono insignia asequible de Nothing ¿Cuándo saldrá a la venta? Probablemente en julio

Probablemente en julio ¿Cuánto costará? Probablemente más de $599 dólares

Nothing Phone 3: Predicción de fecha de lanzamiento y precio

The Phone 3 will probably cost at least as much as the Phone 2 (Image credit: Future / Philip Berne)

El Nothing Phone 2 se anunció el 11 de julio de 2023, y el Nothing Phone 1 se dio a conocer el 12 de julio de 2022.

Por lo tanto, es muy probable que el Nothing Phone 3 se anuncie este mes de julio y, más concretamente, que se dé a conocer a mediados de mes. Nuestra mejor estimación es el 9 de julio, ya que sería el martes de la segunda semana completa del mes, que coincidiría con el anuncio de los dos modelos anteriores.

En cuanto al precio, esperamos que cueste al menos lo mismo que el Nothing Phone 2, cuyo precio inicial es de 599 dólares australianos. En todo caso, podría costar más, sobre todo teniendo en cuenta que el Phone 2 cuesta más que el Phone 1.

Nothing Phone 3: Noticias y filtraciones

Todavía no hay noticias reales sobre el Nothing Phone 3, pero podemos especular que probablemente utilizará un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Es el mejor chipset Android del año pasado. Se trata del mejor chipset Android del año pasado, y sería una generación superior al Snapdragon 8 Plus Gen 1 del Nothing Phone 2.

No es rival para el Snapdragon 8 Gen 3 que vemos ahora en teléfonos como el Samsung Galaxy S24, y es posible que el Nothing Phone 3 utilice el Gen 3 en su lugar. Pero eso supondría un importante aumento de precio, por lo que creemos que la Gen 2 es más probable.

También es casi seguro que el Nothing Phone 3 mantenga su sistema de iluminación de glifos en la parte trasera, ya que ayuda a que la línea destaque entre sus rivales.

Además, podría tener una batería mayor que la del Nothing Phone 2, de 4.700 mAh, y unos biseles más pequeños, dado que el Nothing Phone 2a de gama baja incorpora estas mejoras.

Nothing Phone 3: ¿Qué esperamos ver?

Hay un montón de maneras en las que el Nothing Phone 3 podría mejorar al Nothing Phone 2, y esperamos ver lo siguiente:

1. Mayor resistencia al agua

The Nothing Phone 2 only has minimal water resistance (Image credit: Future / Philip Berne)

El Nothing Phone 2 tiene cierta resistencia al agua, pero con una clasificación IP54 sólo está certificado para sobrevivir a salpicaduras. Queremos tener la seguridad de que el Nothing Phone 3 puede resistir una lluvia intensa e, idealmente, incluso sumergirse en el agua, por lo que nos gustaría que la clasificación IP aumentara a IP68.

Eso nos daría esa seguridad, y pondría su resistencia al agua en línea con rivales como el Google Pixel 8.

2. Cámaras mejoradas

Una de nuestras mayores quejas en nuestro análisis del Nothing Phone 2 fue con las cámaras, ya que nuestro crítico consideró que "no pueden manejar la iluminación dinámica y carecen del detalle y la calidad de los teléfonos rivales".

Se trata, pues, de un verdadero punto débil que necesita mejoras urgentes. Lo ideal sería añadir un tercer objetivo para hacer fotos con teleobjetivo, pero la prioridad debería ser mejorar las cámaras principal y ultra gran angular.

3. Mejor uso de las luces

The Nothing Phone 2's lights are pretty but underused (Image credit: Future / Philip Berne)

En nuestro análisis del Nothing Phone 2 también descubrimos que la iluminación de los glifos del teléfono estaba infrautilizada, ya que pocas aplicaciones hacían uso de ella.

Este problema puede ser difícil de resolver si requiere la colaboración con los desarrolladores de esas aplicaciones, pero deja el sistema de iluminación más como un bonito truco que como algo particularmente útil. Así que esperamos ver grandes mejoras de esta función en el Nothing Phone 3.

4. Más actualizaciones de versiones de Android

Google y Samsung han prometido siete años de actualizaciones de Android en sus últimos teléfonos insignia, y aunque no esperamos que Nothing lo iguale, sobre todo porque sus teléfonos son más baratos, nos gustaría ver una mejora respecto a los tres años prometidos para el Nothing Phone 2.

Ampliar la promesa de soporte a cinco años para el Nothing Phone 3 sería estupendo.

5. Un diseño menos resbaladizo

The Nothing Phone 2 has a slippery back (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Aunque nos gusta mucho el diseño del Nothing Phone 2, un aspecto menos atractivo es la parte trasera redondeada de cristal, que aunque atractiva también es propensa a resbalarse de las superficies.

Por supuesto, siempre puedes colocarlo con la pantalla hacia abajo, y eso es probablemente lo que Nothing quiere que hagas ya que así puedes ver la iluminación del glifo. Pero nos gustaría que el Nothing Phone 3 ofreciera al menos la opción de apoyarlo con la pantalla hacia arriba, sin arriesgarnos a una caída.

6. Una batería más grande

El Nothing Phone 2 tiene una batería de 4.700 mAh, y aunque su resistencia es razonable -dando más de un día de vida de media- no es una capacidad particularmente grande dada su gran pantalla de 6,7 pulgadas.

Dado que el Nothing Phone 2a, con una pantalla del mismo tamaño, consigue exprimir una batería de 5.000 mAh, nos gustaría ver lo mismo en el Nothing Phone 3.