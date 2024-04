Las grandes mejoras de Nothing Phone 3 podrían incluir IA generativa on-device

Diversos rumores indican que el Nothing Phone 3 podría regresar a los chips de Qualcomm al utilizar el Snapdragon 8s Gen 3 para potenciar las funciones de IA generativa on-device, de acuerdo con 91Mobiles "fuentes de la industria que trabajan estrechamente con Nothing".

Esto sugiere que podríamos ver algo más potente que el recientemente lanzado Nothing Phone 2a. Esto concuerda con la idea de que el Phone 3 ofrecerá un rendimiento cercano al de un buque insignia, al tiempo que mantendrá la reputación de Nothing de fabricar teléfonos asequibles. Después de todo, tanto el Nothing Phone 1 como el Phone 2 utilizaban un hardware ligeramente más antiguo y algunas especulaciones apuntaban a que el Phone 3 seguiría el mismo camino.

Presentado en marzo, el chip Snapdragon 8s Gen 3 está diseñado para teléfonos insignia asequibles. Integra funciones avanzadas de IA como la IA generativa en el dispositivo y herramientas de fotografía inteligente, que pueden rellenar los detalles que faltan en las fotos. Aunque comparte tecnología con el Snapdragon 8 Gen 3 premium utilizado en los mejores teléfonos Android de este año, el Snapdragon 8s Gen 3, más modesto, ofrece algo menos de potencia.

Esto alineará al Nada Phone 3 más cerca de teléfonos de gama media de primer nivel como el OnePlus 12R, el Samsung Galaxy A55 y el Motorola Edge 40.

También podría proporcionar al Phone 3 una mayor duración de la batería en función de su tamaño gracias a la tecnología de 4 nanómetros más eficiente de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co).

Sin embargo, la incorporación del chip Snapdragon 8s Gen 3 supondría un aumento significativo del rendimiento en comparación con Phone 2 y Phone 2a. Cuenta con un núcleo Cortex-X4 a 3 GHz, tres núcleos de rendimiento que alcanzan los 2,8 GHz y cuatro núcleos de eficiencia a 2 GHz. Esto situará al chip entre el 8 Gen 2 y el 8 Gen 3 en términos de rendimiento.

Si el rumor es cierto, entonces Nada no será el único en aprovechar el nuevo chip Snapdragon 8s Gen 3, ya que Honor y Xiaomi también lo utilizarán en algunos próximos teléfonos que aún no se han anunciado.

Las fuentes de información privilegiada también afirman que el teléfono será lanzado alrededor de julio y costará alrededor de 40,000 rupias, que es aproximadamente $479 dólares. Esto parece poco probable, ya que situaría el precio del propuesto Nothing Phone 3 muy cerca del Nothing Phone 2a, que costaba $349 dólares, y lo haría más barato que el precio de lanzamiento del Nothing Phone 2 de $599 dólares.

Todo esto coincide con la publicación por parte de Nothing de un teaser de un producto no identificado en el que aparece una rana saltando sobre un Beatle y prometiendo "un gran salto". Otro post aclara ligeramente diciendo "¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo Community Update", que será el 18 de abril de 2024.

Podría referirse a un nuevo teléfono, pero es más probable que apunte a otro producto de audio como los auriculares Nothing Ear 2.