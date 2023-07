Los Nothing Ear (2) regresan en color negro, con actualización y características nuevas

(Crédito de imagen: Nothing)

Días antes del lanzamiento de su nuevo dispositivo portátil, la marca Nothing le da una probadita a sus usuarios con la presentación de una nueva versión de sus auriculares inalámbricos Ear (2), ahora en negro.

Los auriculares Ear (2) de Nothing no se limitan a una nueva y brillante capa de pintura, ya que la compañía ha realizado algunos ajustes para solucionar los problemas que pudimos encontrar el par original. El principal de estos cambios es la introducción de un ecualizador avanzado, que ofrece a los usuarios la posibilidad de crear perfiles de audio más detallados.

Para obtener la herramienta, primero tendrás que instalar la última actualización de la aplicación para smartphone Nada X. El parche introduce una serie de controles deslizantes para ajustar la ganancia de audio, así como el control de frecuencia. Una vez hecho esto, podrás escuchar los cambios realizados a través de una vista previa en tiempo real por si quieres hacer algún retoque adicional.

Según un vídeo publicado en la cuenta oficial de Nothing en Twitter, también se pueden "guardar perfiles separados para distintos géneros". Y se pueden compartir dichos perfiles con amigos a través de un código QR en el menú Ajustes.

Parche de software

El resto de la actualización es una serie de optimizaciones para los Ear (2). Entre los cambios notables se incluyen mejoras en la conectividad Bluetooth y en la calidad de las llamadas "cuando se utiliza la Cancelación Activa de Ruido (ACN) en modo "Adaptable"."

Hablando de esto, el efecto de reducción de ruido será más robusto cuando se utilice ACN en "modo Alto". También se ha ajustado el volumen de los sonidos de aviso. En qué medida, no lo sabemos. Nada ha dado muchos detalles, aunque hemos preguntado. También debemos mencionar el oído (palo) está recibiendo Reducción de ruido más el ecualizador avanzado también en esta actualización.

Para obtener todo lo que ves aquí, lanzar Nothing X, vaya a la Configuración del dispositivo, y seleccione Actualización de Firmware.

(Image credit: Nothing)

Aparte de las mejoras de software, el hardware del Ear (2) se mantiene exactamente igual. Siguen teniendo el diseño ligero que alberga un potente controlador de cliente de 11,6 mm en cada lado. Los auriculares inalámbricos Ear (2) pueden adquirirse actualmente en el sitio web de Nothing por $3,299 MXN; el mismo precio que el modelo blanco.

Podría mejorar...

En nuestra reseña de los Nothing Ear (2) ya nos quejamos de que las voces de rango medio suenan bastante mal cuando salen de los transductores. Con Advanced Equalizer, el problema de la voz se ha eliminado de forma efectiva, ya que ahora se puede ajustar con precisión el audio, lo cual es estupendo. Sin embargo, nos hubiera gustado que Nothing hubiera mejorado la batería del modelo negro. Por sí solos, los auriculares duran cuatro horas con una sola carga, una de las duraciones más bajas del sector.

Con la funda, la cifra aumenta a 22,5 horas, lo que está bien. Pero, ¿sólo cuatro horas con los auriculares? Esperemos que la duración de la batería del Ear (3), si es que hay planes para un tercero, sea mucho mejor.

El 11 de julio será un gran día para la marca, ya que será cuando se lance oficialmente su próximo dispositivo estrella, el Nothing Phone 2. No sabemos todos los detalles exactos de lo que el teléfono inteligente está trayendo a la mesa, pero una reciente filtración masiva revela una tonelada de posibles mejoras de hardware de lucir una pantalla OLED de 6,7 pulgadas a ser alimentado por el chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1.