Reseña Nothing Phone (2): exactamente lo que ves, llamativo y novedoso

Es fácil saber si el Nothing Phone (2) es para ti. Míralo. ¿Te llama? ¿Despierta tú interés y parece solucionar los problemas del teléfono inteligente que te han estado molestando desde siempre? Si es así, ve a comprar uno, porque es exactamente lo que parece, nada más y nada menos. El Nothing Phone (2) es un teléfono Android estilizado con algunas adiciones de diseño simples pero efectivas. No es un concepto revolucionario, pero es lo suficientemente genial como para ser diferente y lo suficientemente poderoso como para recomendarlo.

Nothing Phone (2): Review en dos minutos

El Nothing Phone (2) es una rareza en el mundo de los teléfonos de hoy en día, es difícil creer que exista. Es un teléfono económico hecho por una compañía independiente con algunas ideas simples, efectivas y únicas. También es un buen teléfono. Si estás aburrido de las mismas losas planas e íconos coloridos, el Nothing Phone (2) puede ser exactamente lo que desea.

Eso no significa que el teléfono no esté un poco sobrevalorado. La interfaz glyph se ve genial, pero en las semanas probando el teléfono antes del lanzamiento, apenas lo usamos. Queríamos usarlo más, pero simplemente no hace mucho y no funciona con todos los aspectos del teléfono, ni siquiera cerca. Cuando una característica se ve genial y agrega volumen pero en realidad no mejora el teléfono, tenemos una palabra para eso: truco.

Hay grandes ideas escondidas dentro del Nothing Phone (2). Samsung y Apple harían bien en prestar atención, aunque no sería difícil copiar cosas como íconos de aplicaciones más grandes y una opción de interfaz monocromática para eliminar las distracciones. Sin embargo, en otros sentidos, el software se sentía defectuoso y un poco a medias. Algunos íconos de aplicaciones se veían geniales cuando obtuve mi unidad de revisión, pero una actualización posterior rompió cosas y las hizo incomprensibles.

Nothing ha estado trabajando fuerte en el software desde que se lanzó el primer Nothing Phone, pero todavía tiene mucho camino por recorrer, y el Phone 2 nos deja preguntándonos si Nothing, o cualquier compañía telefónica pequeña, realmente puede competir contra casas de desarrollo monstruosamente grandes como Google y Samsung y Apple.

La mayor debilidad es la cámara. Nothing dice que la cámara ha mejorado mucho, pero en comparación con otros teléfonos inteligentes en este rango de precios, las cámaras están muy por detrás. Si quieres un teléfono luzca bien, lánzate por el Nothing. Si quieres un teléfono que te haga lucir bien, busca algo más.

Los fans potenciales de Nothing Phone 2 verán el dispositivo y algo hará clic. Si las luces del glyph te parecen hipnóticas y te gusta la idea del CEO Carl Pei con su interfaz minimalista y bien pensada, Nothing Phone 2 no te defraudará. Ofrece un rendimiento mucho mejor que el primer modelo y sigue siendo asequible en comparación con los grandes y aburridos flagships de Samsung y Apple.

Nothing Phone 2 reseña: precio y disponibilidad

Desde los $14,999.00, hasta los $18,999.00 pesos mexicanos

Disponible en línea

Nothing no vendió su primer Nothing Phone 1 en EUA, al menos no oficialmente, y el primer teléfono fue mucho menos costoso, aproximadamente 13 mil pesos, en México. Esta vez, Nothing optó por componentes más potentes en el interior, un diseño más premium y especificaciones más altas en general. El teléfono es más caro, desde $14,999.00, pero se siente mucho mejor

Para comparar, el Nothing Phone 2 cuesta aproximadamente lo mismo que un Google Pixel 7 completamente cargado (con 256 GB de almacenamiento) o un OnePlus 11. No hay ningún teléfono Samsung Galaxy S que se ofrezca tan barato, ni siquiera el Galaxy S22 de 2022 que Samsung todavía vende. Si quieres un iPhone a este precio puedes comprar un nuevo iPhone 12 de Apple.

Este es un punto de precio inusual, y la división se debe a que esos teléfonos más caros están disponibles en las tiendas de los operadores, lo que significa que puedes obtener un descuento si cambias tú teléfono anterior por uno nuevo, y puedes obtener una oferta. El Nothing Phone 2 no ofrece nada de eso. Sin comercio, sin tratos. Les das el dinero en efectivo, te dan el teléfono.

¿Vale la pena el Nothing Phone 2? Viene con una plataforma móvil premium Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, pero OnePlus 11 ya está en Gen 2. Nothing Phone 2 no supera a ningún competidor en especificaciones, por lo que realmente estás pagando por el diseño.

No hay nada de malo en eso. El diseño es verdaderamente único y se destaca del resto del mundo de los teléfonos. No puedes poner precio al diseño, y si estás más feliz cada vez que usas el Nothing Phone 2 de lo que sería cada vez que usas una losa negra aburrida y sin rasgos distintivos, entonces vale la pena.

La gran pregunta es el servicio y el soporte, para los cuales Nothing tiene un historial no probado. Cuando un teléfono se vende en una tienda de proveedores de EUA, el proveedor de servicios inalámbricos lo prueba y examina minuciosamente para asegurarse de que funcione exactamente como los clientes esperan. Cuando ningún operador ofrece un nuevo teléfono, nos hace cuestionar la confiabilidad y el soporte del teléfono.

Calificiación: 3 / 5

Nothing Phone 2 reseña: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 2 specifications Dimensiones: 161.2 x 76.4 x 8.6 mm Peso: 201.2 g Pantalla 6.7-inch LTPO OLED display, 1600 nits de brillo Resolución: 2412 x 1080 pixels Tasa de actualización: 1-120Hz CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB OS: Nothing OS 2 with Android 13 Cámara trasera: 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Cámara ultra ancha: 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm Cámara frontal: 32 MP, f/2.5, 1/2.74", 0.8µm Batería 4700 mAh Carga: 45W wired; 15W wireless; 5W reverse wireless Colores: Blanco y Gris

El Nothing Phone 2 utiliza la plataforma móvil Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Ese fue el mejor conjunto de chips que Qualcomm ofreció a fines de 2022, pero a principios de 2023 apareció el conjunto de chips Snapdragon 8 Plus Gen 2 en teléfonos como OnePlus 11 y Samsung Galaxy S23.

La pantalla del Nothing Phone 2 es de primer nivel con la tecnología LTPO que permite que el teléfono ajuste la frecuencia de actualización para ahorrar energía. También es bastante brillante; más brillante que los teléfonos de la competencia a este precio.

Algunos teléfonos Android están disponibles con más de 12 GB de RAM, pero este teléfono debería funcionar bien con cualquier configuración de memoria. Para el almacenamiento, 128 GB serán suficientes para la mayoría de las personas, pero si planeas grabar muchas películas o descargar temporadas de programas de tus favoritos, querrás más espacio.

Nothing Phone 2 reseña: Diseño

Más redondeado y texturizado que el Phone 1

Aspecto y tacto muy únicos.

Los glpyh son geniales, ojalá se usaran más

No se puede confundir el Nothing Phone 2, ya sea que lo estés inspeccionando de cerca o que sus luces glyph parpadeantes te tomen por sorpresa desde lejos. El teléfono se siente más grande y pesado que los competidores, a pesar de que tiene el mismo grosor que el Pixel 7 y el OnePlus 11. La parte posterior de vidrio dramáticamente redondeada lo hace sentir más sustancial de alguna manera. Tal vez sea la profundidad de ver a través del vidrio y dentro del teléfono. No es incómodamente grande, solo más grande de lo esperado.

La espalda redondeada no beneficia mucho. El cristal curvo parecía resbalarse de todas las superficies sobre las que se colocaba.

Si hubiera cuatro teléfonos en nuestro escritorio, el Nothing Phone 2 sería el que se caería. Su superficie lisa y brillante, casada con una espalda suavemente curvada, lo hace más susceptible a las caídas, especialmente si hay alguna pendiente para que la gravedad haga su trabajo. Ten cuidado con este teléfono, no tiene agarre y la inercia no ayudará.

Esto no fue un gran problema cuando dejamos el teléfono con la cara plana hacia abajo y lo usamos de la forma en que se suponía que debía hacerlo: las luces intermitentes de los glyph hacia arriba. Todo el diseño del Nothing, por dentro y por fuera, está orientado a no usarlo. O hacer que el teléfono sea más difícil de usar para que lo uses menos.

Para llegar allí, el patrón de luz LED en la parte posterior, el llamado glyph, también puede actuar como un temporizador. Ahora mismo solo funciona con Uber, pero eventualmente podría funcionar con cualquier app que tenga cuenta regresiva o espera. A medida que se acerca tu viaje en Uber, una de las barras del glyph se ilumina y luego se vuelve cada vez más pequeña. También hay un temporizador de glyphs que funciona de la misma manera, reduciéndose a medida que transcurre el tiempo.

La idea es que usarás menos el teléfono si puede usar el glyph en la parte posterior en lugar de iluminar la pantalla para verificar su Uber. Te distraerás menos con tus juegos y redes sociales y mensajes si puedes mirar el temporizador de pizza en la parte posterior de su teléfono, en lugar de deslizarse por la pantalla de inicio.

¿Funciona? No precisamente. No nos malinterpreten, el glyph se ve muy bien y parece capaz de hacer buenos trucos. Es solo que el teléfono no parece capaz de aprovechar al máximo el glyph.

Supuestamente, hay cientos de luces LED divididas en múltiples tiras en la parte posterior del teléfono, pero lo mejor que puede manejar son algunos destellos sincopados y una sola tira de cuenta regresiva que se reduce. ¿Dónde está el resto? Tanta complejidad apenas se está utilizando y se siente como una oportunidad perdida. Trágico, considerando que este es el punto clave de venta de Nothing Phone 2.

La durabilidad va a ser un problema con el Nothing Phone 2. Esta secuela es más resistente al agua que el Nothing Phone original, pero no mucho. Puede tomar un chapoteo, pero no puedes mojarlo. Las fuertes lluvias probablemente podrían destruir este teléfono.

Diseño: 3 / 5

Nothing Phone 2 reseña: display

Muy buena pantalla para la interfaz.

Tecnología LTPO para ahorro de energía

Más brillante que la competencia a este precio

El Nothing Phone 2 usa una pantalla muy agradable, al igual que el primer dispositivo, pero esta vez recibe un impulso de la tecnología más nueva para ayudar a ahorrar batería. Nada se basa en una interfaz monocromática, por lo que, a menos que esté ejecutando una aplicación, probablemente verá principalmente en blanco y negro. La pantalla OLED del Nothing Phone 2 se ve muy bien con este diseño (oscura y contrastada donde sea necesario) y hace que la piel se sienta muy dramática.

Con la tecnología LTPO, la pantalla puede ralentizarse a una actualización por segundo o subir hasta 120 Hz, según sea necesario. Eso lo convierte en una pantalla siempre encendida que no agotará la batería de manera significativa, y Nothing hace un buen trabajo diseñando la pantalla siempre encendida y haciéndola muy útil.

Si bien el Nothing Phone 2 no es técnicamente tan nítido como sus rivales, como Pixel 7, puede ser mucho más brillante que otros teléfonos en este rango de precios, y eso es una compensación perfecta. No tuve problemas para tomar fotos en la pantalla de Nothing Phone 2 a la luz del sol o para leer las instrucciones en un mapa de senderismo.

Display: 4 / 5

Nothing Phone 2 reseña: Cámaras

Las cámaras no son muy buenas en general

El rango dinámico y HDR son un problema serio

En este rango de precios la competencia es feroz

Seamos francos, si realmente quieres una gran cámara en tu teléfono inteligente y solo tienes $14 mil o $15 mil pesos para gastar, hay algunas opciones sorprendentemente buenas para elegir, y Nothing Phone 2 no es una de ellas. Las fotos se mejoraron con respecto a la última generación, pero la última generación fue un teléfono económico, muy económico. Este es un modelo premium, aunque es un teléfono premium asequible. Las fotos no son muy buenas.

Imágen 1 de 5

El Nothing Phone (2) tiene problemas especialmente con el rango dinámico y la producción de tomas con un buen efecto HDR. Eso significa que los puntos oscuros en sus fotos serán muy oscuros y perderá detalles debido a las sombras. La mayoría de los teléfonos inteligentes en estos días se enfocan en mejorar el rango dinámico, por lo que esta es la diferencia más notable entre Nothing y la competencia, como Pixel 7 y OnePlus 11.

De hecho, Nothing Phone (2) fue simplemente terrible en tomas HDR.

Encontramos que la aplicación de la cámara no respondía un poco y era difícil de usar. Cuando intentábamos tocar un área para enfocar, la cámara a menudo ignoraba los toques, especialmente si estaba tocando un poco descentrado. A veces se presionaba el botón del obturador y no tomaba una foto. La tecla de volumen como el botón del obturador siempre funcionó bien, al menos.

Solo hay dos lentes en el Nothing Phone 2, a diferencia del Pixel 7, que te brinda una lente ultra gran angular y zoom. En el Nothing 2, solo obtienes ancho y ultra ancho. No te molestes con el zoom digital, deja las fotos bloqueadas e inutilizables.

Imágen 1 de 9

No vamos a criticar más en este aspecto a este equipo. El Nothing Phone (2) tiene claras ventajas y la cámara no se encuentra entre ellas, pero hay otros excelentes teléfonos con cámara en este rango de precios. Si la cámara importa mucho, busca en otro lado.

Cámaras: 2 / 5

Nothing Phone 2 reseña: software

Diseño de interfaz único y simple.

Las mejoras clave, como íconos más grandes, tienen un impacto

No hay suficiente integración de las luces de glyph

Cuando Nothing entregó este equipo, habló sobre cuántos ingenieros de software más agregó al equipo, y no podemos evitar comparar a los cien o más desarrolladores de Nothing con los miles de ingenieros de software que trabajan en Google y Samsung. La diferencia se nota. Con Nothing Phone 2 obtienes algunas buenas ideas implementadas muy bien, pero el hardware de Nothing Phone 2 no está bien integrado con el software.

Puedes personalizar los tonos de llamada con las luces glyph y puedes configurar diferentes luces para diferentes personas o diferentes tipos de notificaciones. Eso es bastante útil, pero podría tener un efecto de sonido simple que hiciera lo mismo. Puede usar las luces como una lámpara de relleno para la cámara, pero no es lo suficientemente potente como para iluminar al sujeto a menos que esté bastante cerca.

Si las luces son una decepción, la interfaz fue una grata sorpresa. NothingOS 2 es una implementación de Android bastante básica. Nada no es agregar un montón de funciones como las que encontrarás en los teléfonos Samsung Galaxy. En cambio, Nothing intenta eliminar las distracciones al eliminar el color y el texto.

Sus aplicaciones serán en blanco y negro. No estarán etiquetados. Eso significa que serán más difíciles de encontrar, al menos al principio. Una vez que descubras cómo se ven los iconos, en realidad es una pantalla de inicio muy limpia y agradable.

Check out those big app icons (Image credit: Future / Philip Berne)

Nothing incluso hace un buen trabajo con la pantalla siempre encendida, y descubrí que Nothing's off-screen es más útil que en mi Samsung o iPhone. Por supuesto, esos teléfonos tienen muchas veces las características y opciones de personalización que ofrece Nothing, pero la simplicidad es el punto aquí, y creo que Nothing crea una pantalla de inicio efectivamente simple que hace que usar el teléfono sea un placer.

Software: 4 / 5

Nothing Phone 2 reseña: rendimiento

Probablemente más rápido de lo que debe ser

La aplicación de la cámara podría no responder

Más rápido que un Pixel, más lento que OnePlus

Con la segunda generación de Nothing Phone 2, Nothing le dio al teléfono una gran mejora en la potencia de procesamiento, saltando de un conjunto de chips de rango medio a una plataforma Snapdragon 8 Plus Gen 1 de nivel insignia. Es el mismo conjunto de chips que se usa en el Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Motorola Razr Plus (Razr 40 Ultra) . Hay un Snapdragon más nuevo, el conjunto de chips Gen 2 que se encuentra en OnePlus 11, pero las diferencias son marginales.

Si deseas un teléfono más rápido que este por el mismo precio, el OnePlus es un poco más rápido, pero solo podrás notarlo en las pruebas comparativas. El Nothing Phone 2 tiene mucha potencia para ejecutar juegos a altos niveles de gráficos, y las florituras visuales Nothing se suman a la apariencia de la interfaz que funciona muy bien en este teléfono.

Rendimiento: 5 / 5

Nothing Phone 2 reseña: Batería

Más de un día de duración de la batería

Gran mejora con respecto al Nothing Phone original

El Nothing Phone 2 tiene una batería un poco más grande que el teléfono original, quizás debido a que es un teléfono un poco más grande. No tuve problemas para pasar un día completo con una sola carga con Nothing Phone 2, y probablemente hay muchos aspectos del teléfono que ayudan.

Primero, tener una interfaz en blanco y negro puede ahorrar algo de energía, pero probablemente no mucho. El concepto de nada de confiar en el sistema de glyhp en lugar de usar la pantalla del teléfono también ahorraría energía, excepto que no es muy efectivo. Tal vez cuando más creadores de aplicaciones comiencen a usar el sistema de glyphs, encendería menos el teléfono, pero en este momento apenas es útil, por lo que no puedo darle crédito por ahorrar energía.

No usar la cámara ayuda mucho, ya que la cámara consume más energía que la mayoría de las otras funciones.

Batería: 4 / 5

Batería: 4 / 5

¿Deberías comprar el Nothing Phone (2)?

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 2 score card Attributes Notes Rating Valor Un buen precio para un concepto de diseño tan único, con un rendimiento que se mantiene. 3 / 5 Diseño Diseño muy único con una interfaz de luz de glyph genial que lamentablemente está infrautilizada. 3 / 5 Display Gran pantalla que es más brillante que la mayoría de los teléfonos de la competencia en este rango de precios. 4 / 5 Cámaras Las cámaras no pueden manejar la iluminación dinámica y carecen del detalle y la calidad de los teléfonos de la competencia. 2 / 5 Software El concepto de interfaz único es simple, pero efectivo. Lástima que el glyph es una ocurrencia tardía. 3 / 5 Rendimiento Excelente rendimiento del procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1, una gran mejora con respecto al último modelo. 5 / 5 Batería Gran duración de la batería que no tuvo problemas para durar todo el día e incluso se cargó lo suficientemente rápido. 4 / 5

Cómpralo si...

Estás cansado de los teléfonos aburridos

La mayoría de los teléfonos son una losa de vidrio en el frente, una losa de vidrio o metal en la parte posterior y una banda de aluminio alrededor. Este parpadea, se ilumina y se puede ver a través de él.

El diseño te parece atractivo

El diseño del Nothing Phone 2 es único por dentro y por fuera. Si deseas una interfaz más limpia y minimalista, no te sentirás decepcionado por la simplicidad de Nothing.

Quieres un gran rendimiento que destaque

Por el precio, Nothing Phone 2 ofrece más que un diseño genial, también obtienes un rendimiento ágil en todos los aspectos, desde el procesador y la batería.

No lo compres si...

Necesitas un gran teléfono con cámara

Si quieres excelentes fotos desde tu teléfono inteligente, los competidores al mismo precio te dan mucha más capacidad de cámara.

Esperas hacer todo con glyph

Los glyphs, lamentablemente, no hacen mucho todavía. Si esperaba ignorar su pantalla por completo, se sentirá decepcionado por el truco llamativo.

Quieres apoyar a un fabricante de teléfonos independiente Carl Pei, director ejecutivo de Nothing, es genial y exitoso, pero no compres su teléfono solo porque te gusta el tipo o porque odias a algún otro fabricante de teléfonos. No es tan bueno.

Nothing Phone 2 reseña: Considera también...

Si el Nothing Phone (2) no está marcando todas las casillas correctas para las necesidades de su teléfono inteligente, hay muchas opciones excelentes por el mismo precio, o incluso un poco menos.

Swipe to scroll horizontally Other phones to consider Nothing Phone 2 Google Pixel 7 OnePlus 11 Precio: $15,999 MXN $17,220 MXN $16,099 MXN Display 6.7-inch LTPO OLED, 1,600 nits 6.3-inch OLED, 1,400 nits 6.7-inch OLED, 1,300 nits Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2 Snapdragon 8 Gen 2 Batería 4,700 mAh; 45W carga 4,355 mAh; 20W carga 5,000 mAh; 100W carga

Google Pixel 7

El Pixel 7 no puede funcionar tan bien como el Nothing Phone 2, pero toma mejores fotos y puedes obtenerlo con el doble de almacenamiento por el mismo precio.