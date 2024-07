iPhone 16, predicciones sobre sus especificaciones: Esto es todo lo que sabemos de cada modelo

Al momento de escribir esto, probablemente solo falten un par de meses para que se lance la serie iPhone 16 y, como es habitual con los nuevos iPhone, ya hemos visto docenas de filtraciones y rumores.

Como tal, tenemos una idea bastante buena de qué esperar de estos teléfonos, por lo que a continuación detallamos todas las especificaciones probables para cada modelo esperado, a saber, el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max .

Estas predicciones se basan en las filtraciones y rumores más creíbles que hemos visto hasta ahora, junto con conjeturas fundamentadas basadas en los patrones habituales de Apple. Por lo tanto, nada de esto está confirmado, pero hay una buena posibilidad de que gran parte de esto resulte ser exacto.

iPhone 16 predicciones sobre especificaciones

The iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 specs (rumored) Display: 6.1" OLED Resolución: 1179 x 2556 píxeles Tas de actualización: 60Hz Chipset: A17 Pro ó A18 Cámaras traseras: 48MP ancho, 12MP ultra ancho Cámara frontal: 12MP RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB Batería: 3,561mAh

El iPhone 16 podría tener un chipset A17 Pro (como el iPhone 15 Pro ) o un nuevo chipset A18, dependiendo de las filtraciones que creas.

En los últimos años, Apple ha equipado los modelos estándar de iPhone con el chipset de nivel Pro del año anterior, por lo que si la compañía continúa con ese patrón, entonces será el A17 Pro el que veremos. Pero incluso si obtienes un nuevo A18, este podría seguir siendo un chipset más débil que el iPhone 16 Pro y Pro Max, ya que podrían tener en su lugar un A18 Pro según las filtraciones. Entonces, sea cual sea el caso, espere que el chipset aquí sea menos potente que el de los modelos superiores de la serie iPhone 16.

Varias filtraciones han dicho que el iPhone 16 tendrá 8 GB de RAM, por lo que parece casi garantizado ya que no hay informes contradictorios. No hemos escuchado tanto sobre el almacenamiento, pero es probable que sea similar al iPhone 15, con modelos de 128 GB, 256 GB y 512 GB ofrecidos, aunque una filtración del iPhone 16 sugiere que podríamos ver 256 GB como capacidad base.

La pantalla del iPhone 16 probablemente tampoco se actualizará mucho, ya que los informes sugieren que volverá a tener 6,1 pulgadas, probablemente con una frecuencia de actualización de 60 Hz y una resolución de aproximadamente 1179 x 2556. También se espera que vuelva a ser OLED , aunque según un informe, la pantalla del iPhone 16 podría ser más brillante que su predecesor de 2000 nits.

Tenemos especificaciones muy específicas para la batería, con múltiples filtraciones que dicen que el iPhone 16 tiene una de 3,561 mAh , que sería alrededor de un 6% más grande que la batería de 3,349 mAh del iPhone 15.

Por último, es probable que las cámaras del iPhone 16 no sufran ningún cambio, con la misma cámara principal de 48 MP y la ultra gran angular de 12 MP que se esperaban el año pasado. Todavía no hay información sobre la cámara para selfies, así que por ahora asumiremos que también será de 12 MP como en el iPhone 15.

iPhone 16 Plus predicciones sobre especificaciones

The iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Plus specs (rumored) Display: 6.7" OLED Resolución: 1290 x 2796 píxeles Tas de actualización: 60Hz Chipset: A17 Pro ó A18 Cámaras traseras: 48MP ancho, 12MP ultra ancho Cámara frontal: 12MP RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB Batería: 4,006mAh

El iPhone 16 Plus probablemente tendrá muchas de las mismas especificaciones que el iPhone 16, según las filtraciones y los informes anteriores.

Esperamos entonces que tenga el mismo chipset, ya sea un A17 Pro o un A18, como se discutió anteriormente.

Probablemente también tendrá la misma cantidad de RAM, que se rumorea que será de 8 GB, y capacidades de almacenamiento idénticas, probablemente 128 GB, 256 GB y 512 GB, aunque una filtración sugiere una capacidad inicial de 256 GB.

La pantalla probablemente será diferente a la del iPhone 16, pero no en la mayoría de los aspectos a la del iPhone 15 Plus , por lo que es probable que volvamos a ver una pantalla OLED de 6,7 pulgadas y 1290 x 2796, y desafortunadamente el iPhone 16 Plus probablemente también tendrá una frecuencia de actualización de 60 Hz, aunque su pantalla podría ser más brillante que la del iPhone 15 Plus.

Pero lamentablemente, múltiples filtraciones sugieren que el iPhone 16 Plus en realidad tendrá una batería más pequeña que su predecesor, con 4.006 mAh, en lugar de 4.383 mAh.

Y en cuanto a las cámaras, probablemente veremos las mismas cámaras que el año pasado para el iPhone 16 Plus , es decir, una cámara principal de 48MP, una ultra ancha de 12MP y una cámara frontal de 12MP.

iPhone 16 Pro predicciones sobre especificaciones

The iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro specs (rumored) Display: 6.3" OLED Resolución: Por confirmar Tas de actualización Adaptativa 1-120Hz Chipset: A18 Pro Cámaras traseras: 48MP ancho, 48MP ultra ancho, 12MP telefoto con zoom óptico 5X Cámara frontal: 12MP RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Batería: 3,355mAh

Es posible que Apple tenga planeadas bastantes actualizaciones para el iPhone 16 Pro, empezando por el chipset, que según se informa (y como era de esperar) será un nuevo A18 Pro.

Sin embargo, este chipset supuestamente estará emparejado con 8 GB de RAM, al igual que en el iPhone 15 Pro. Esa es una especificación que podría limitar las capacidades de IA del iPhone 16 Pro.

Todavía no hemos oído mucho sobre las capacidades de almacenamiento que podría tener el iPhone 16 Pro, pero suponemos que será en gran medida la misma que la del iPhone 15 Pro, es decir, 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Dicho esto, una filtración apunta a una capacidad máxima de 2 TB. También es posible que Apple abandone el tamaño de 128 GB, como ya lo ha hecho con el iPhone 15 Pro Max.

En cuanto a la pantalla, las filtraciones sugieren que la pantalla del iPhone 16 Pro será un poco más grande que su predecesor, con 6,3 pulgadas, frente a las 6,1 pulgadas del iPhone 15 Pro. La pantalla del iPhone 16 Pro también podría ser un 20% más brillante.

Para la batería, las filtraciones sugieren que el iPhone 16 Pro tendrá una batería de 3,355 mAh, lo que la hace marginalmente más grande que la batería de 3,290 mAh del iPhone 15 Pro. El iPhone 16 Pro también podría cargarse más rápido, a 40 vatios .

Finalmente, el iPhone 16 Pro probablemente recibirá algunas actualizaciones de cámara, con filtraciones que apuntan a que recibirá la cámara con zoom de 12MP y 5x que ya se encuentra en el iPhone 15 Pro Max.

El iPhone 16 Pro también podría tener una nueva cámara ultra ancha de 48 MP, que sería una mejora de la ultra ancha de 12 MP del modelo actual. Sin embargo, los informes sugieren que el teléfono mantendrá la cámara principal de 48 MP y la cámara frontal de 12 MP de su predecesor.

iPhone 16 Pro Max predicciones sobre especificaciones

The iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro Max specs (rumored) Display: 6.9" OLED Resolución: Por confirmar Tasa de actualización: Adaptitva 1-120Hz Chipset: A18 Pro Cámaras traseras: 48MP ancho, 48MP ultra ancho, 12MP telefoto con zoom óptico de 5X Cámara frontal: 12MP RAM: 8GB Almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Batería: 4,676mAh

El iPhone 16 Pro Max seguramente será el modelo con mayores especificaciones en la línea iPhone 16 (bueno, a menos que obtengamos un iPhone 16 Ultra de todos modos).

Según se informa, el Pro Max no será más potente que el iPhone 16 Pro, con el mismo chipset A18 Pro y 8 GB de RAM que su hermano menor.

En cuanto al almacenamiento, un informe sugiere que el iPhone 16 Pro Max tendrá un máximo de 2 TB, en lugar de 1 TB del iPhone 15 Pro Max. No hay información sobre las otras capacidades, pero es probable que sean las mismas que el año pasado, es decir, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

También hemos escuchado que el iPhone 16 Pro Max podría tener una enorme pantalla de 6,9 pulgadas, frente a las 6,7 pulgadas de su predecesor, y al igual que con los otros modelos de iPhone 16, su pantalla podría ser más brillante que la del teléfono actual.

Según varias fuentes, la batería del iPhone 16 Pro Max también será más grande. Las filtraciones sugieren que tendrá una batería de 4.676 mAh, en lugar de los 4.441 mAh del iPhone 15 Pro Max. Al igual que con el iPhone 16 Pro, también se cargará a 40 vatios.

Por último, tenemos las cámaras, y se rumorea que el iPhone 16 Pro Max tendrá una nueva cámara "supertelefoto" , que podría hacer un zoom mucho más amplio que el 5x del iPhone 15 Pro Max. Dicho esto, se trata de una filtración antigua y, si llega a suceder, podría estar destinada a un iPhone Ultra , por lo que es igualmente posible que el iPhone 16 Pro Max mantenga su actual cámara de zoom 5x de 12 MP.

En cualquier caso, según se informa, obtendrá una nueva cámara ultra ancha de 48MP, al igual que el iPhone 16 Pro, pero probablemente tendrá las mismas cámaras principal de 48MP y selfies de 12MP que su predecesor.