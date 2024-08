Verdaderamente fastuoso, así se ve el nuevo tráiler de Kingdom Come: Deliverance 2

Se presentó un nuevo tráiler de la próxima secuela, Kingdom Come: Deliverance 2, en la presentación Opening Night Live de Gamescom 2024.

El tráiler muestra el maravilloso mundo abierto, que ahora combina la gran y bulliciosa ciudad de Kuttenberg con la vasta campiña explorable. También puedes esperar un combate brutal y sangriento como el que se espera de esta serie. Henry, el protagonista del primer juego, regresa aquí y parece encontrarse en lugares desconocidos.

Los entornos lucen excepcionalmente detallados, con calles concurridas llenas de campesinos, mendigos, comerciantes y guardias. Se perfila como un paseo medieval por excelencia a través de la Europa del Este del siglo XV. El juego también parece haber conservado el sentido del humor distintivo del primero, con los malhechores colocados en el cepo, gente orinando en público y otros todavía poniéndose atrevidos en el dormitorio. ¡Qué época para estar vivo!

Si bien este primer fragmento de juego de Kingdom Come Deliverance 2 fue solo un breve adelanto, se espera que mañana (21 de agosto) se muestre una revelación completa del juego que probablemente brindará una inmersión profunda en los sistemas únicos del próximo juego y las posibles mejoras en el combate.

La narrativa general y la actuación de voz también parecen ser tan fuertes como siempre en Kingdom Come Deliverance 2, con este breve avance que muestra muchas escenas y actuación de voz, y todo es material de muy alta calidad.

Kingdom Come Deliverance 2 se retrasó de su fecha de lanzamiento inicial de 2024. Ahora está programado para lanzarse el 11 de febrero de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

You might also like...