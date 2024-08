Circle to Search de los Galaxy, ahora pueden encontrar música. Te decimos cómo obtenerlo

Hace aproximadamente una semana, Google comenzó a probar una función de identificación de audio para Circle to Search, lo que ofrece a los usuarios una forma de buscar canciones desconocidas que se estén reproduciendo en sus teléfonos. En un principio, se suponía que la actualización no saldría hasta dentro de algún tiempo (en octubre, a más tardar), pero el gigante tecnológico aparentemente decidió que la función no necesitaba más pruebas y comenzó a implementarla.

Un usuario del subreddit OneUIencontró la función Song Search (como la llamó) en su Galaxy S23 después de instalar la versión 15.32.37.28 de la aplicación de Google. Publicó varias capturas de pantalla de la herramienta en acción y, por lo que parece, no ha cambiado mucho con respecto a la demostración. Al activar Circle to Search, verás un nuevo botón con un ícono de nota musical en la parte inferior y, al tocarlo, se inicia el proceso de identificación de música.

La función de búsqueda de canciones es muy eficaz, ya que puede identificar lo que se está reproduciendo en el teléfono y las canciones que se están reproduciendo externamente en otro dispositivo. Incluso puedes tararear o cantar en el micrófono y la aplicación captará la melodía, siempre que seas un cantante lo suficientemente bueno. Los resultados de música aparecen en una página de resultados dentro de la Búsqueda de Google.

Gracias a la actualización, Circle to Search reemplaza de manera efectiva a las aplicaciones de identificación de terceros como Shazam, aunque sigue teniendo cabida en los teléfonos inteligentes. La herramienta de Google no proporciona letras directas ni te informa sobre los próximos conciertos. Aún tienes que buscar esa información tú mismo en el motor de búsqueda. Y, hasta donde sabemos, el software no guarda los resultados en una biblioteca.

Disponibilidad

Algo que debes tener en cuenta es que es posible que el parche aún no esté disponible para ti. Varias personas en el hilo de Reddit afirman que tienen la versión 15.32.37.28 de la aplicación Google en su dispositivo, pero no tienen acceso a la Búsqueda de canciones. Lo más probable es que esos usuarios ya tengan la función y deban esperar a que se active en el servidor.

En este momento, parece que la compañía está implementando la actualización en oleadas, por lo que los propietarios simplemente tendrán que esperar hasta que llegue. No se sabe si hay planes para ampliar la actualización a otros teléfonos inteligentes, aunque nos comunicamos con Google para preguntar y actualizaremos esta historia si recibimos respuesta.

Es posible que Circle to Search tenga más novedades a lo largo del año. Android Authorityanalizó los archivos de una versión beta reciente de la aplicación de Google y descubrió indicios de que Pixel Screenshots podría convertirse en parte de CTS. Si no lo sabes, Pixel Screenshotses una aplicación que te permite guardar y organizar las capturas de pantalla que haces con tu teléfono. Es similar a Microsoft Recall, aunque es una versión más segura.