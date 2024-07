Aún no llega a México y el Galaxy Ring de Samsung, ya se agotó

Puede que tu preciado Galaxy Ring sea un poco más difícil de conseguir de lo que pensabas. El nuevo dispositivo inteligente ya se agotó en la tienda online de Samsung (y eso que aún no llega a México, pues su estreno está previsto parta el 24 de julio) y estamos viendo que las existencias se están agotando en el minorista externo Best Buy .

El Galaxy Ring, presentado en el Galaxy Unpacked de París el 10 de julio, destaca por su diseño cóncavo, su integración profunda con Samsung Health y sus funciones de inteligencia artificial integradas. Aunque no es el anillo inteligente más barato del mercado (cuesta 399 dólares, su precio para México aun no se confirma, pero se especula que podría costar entre 8 y 9 mil pesos), es más caro que el popular anillo Oura, por ejemplo), el Galaxy Ring destaca por no tener un modelo de suscripción.

Así es, a partir de ahora, obtienes todas las excelentes funciones de seguimiento de salud, bienestar y actividad física de forma gratuita.

Tal vez todo esto haya obligado a la gente a comprar Samsung online de todos los Galaxy Rings que tenía disponibles. Es cierto que nadie sabe cuántos Galaxy Rings tenía Samsung a mano. Los suministros son claramente más abundantes en Amazon (esto para la tienda de Amazon en EUA), que parece tener todos los tamaños en cada combinación de colores.

Parece que Samsung está disfrutando de la fiebre de las compras. En su sitio web, un mensaje demasiado simpático dice: "No eres tú, somos nosotros. No podemos fabricarlos lo suficientemente rápido".

Samsung Galaxy Ring retail website tries to apologize. (Image credit: Future)

Si bien Samsung ya ha compartido mucho sobre cómo funcionará el Samsung Galaxy Ring, incluida una potencialmente sorprendente semana de duración de batería, sabemos tanto como los consumidores sobre qué tan bien funciona realmente.

Un anillo inteligente no es como un reloj inteligente. No se compra uno y se lo pone. Se necesita un anillo que se adapte a tu dedo. Incluso para poder evaluar el dispositivo portátil es un proceso de dos pasos. Primero, se obtiene una talla (tallas 5 a 13) y luego llega el anillo y se configura.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Incluso entonces, tendrás que usar el anillo durante el tiempo suficiente para que comience a aprender tus hábitos de sueño y actividad. Con el tiempo, deberías poder hacer un seguimiento de todo, desde tu estado físico hasta si sufres o no de apnea del sueño (una novedad en los wearables).

Galaxy Ring será un dispositivo aún más poderoso cuando se combine con el nuevo Galaxy AI.

Es una combinación potente que ha entusiasmado a algunos nuevos propietarios del Galaxy Ring, pero ha dejado a quienes esperaban sumarse a la fiesta de los wearables con dificultades para ponerse el anillo. La buena noticia es que Amazon (en EUA) tiene existencias y Best Buy parece estar lejos de estar agotada. ¿Cuánto durará? Eso es una incógnita.